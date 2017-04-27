河北滲坑航拍照怵目驚心 引公眾不滿

河北省工業污水滲坑的航拍照最近在網上流傳，群眾紛紛表達不滿並要求政府作出行動。

航拍照顯示，河北的南趙扶鎮有多個紅黑色的大滲坑。

環保組織重慶兩江志願服務發展中心率先發佈消息，並指測試顯示污水呈現強酸性。

重慶兩江志願服務發展中心說，污染物存在已久，地下水源可能已受到污染。

Image caption 南趙扶鎮其中一個滲坑

重慶兩江志願服務發展中心指共有三個大滲坑，覆蓋面積達35萬平方米。

其中兩個最大的滲坑在南趙扶，兩者相隔500米。其餘一個面積較小，位於天津的西翟莊鎮。

義工對中國媒體說，類似這些的滲坑也能在其他省份找到。

「我以為是巧合而已」

自重慶兩江志願服務發展中心上周在社交媒體上發佈照片後，不少網民表達憤怒。

其中一名社交媒體用戶說：「這些照片令人震驚，而政府袖手旁觀，我感到憤怒！」

另一名網民說他的親戚就是來自河北大城，前兩年因癌症過身。親戚的孫子及婆婆也患上癌症。

「我以為是巧合而已，但我現在不再覺得如此。政府需要為我們提供安全的環境。「

現時並未能確定污染來源，不過當地政府已開展調查以平息民憤。

天津政府已派員清理西翟莊鎮滲坑及其他三個受污染地區。

政府承諾在7月31日前處理問題，不過群眾明顯不賣帳。

河北官員指控村民過去多年間丟棄廢酸造成污染。官員亦指主要嫌疑人在2013年已經被捕。

不過網民在社交媒體上質疑官方說法。他們指出，假如疑犯已被捕，為何情況未見任何改善、土地仍然受污染？

Image caption 南趙扶鎮其中一個滲坑

曾前往南趙扶鎮的記者說，村民指污染大大影響他們的生活──村民稱癌症率上升，而夏天期間，空氣有一陣怪異味道。

村民指他們不會飲用井水。他們會購買桶裝水，或到五公里以外村莊的井取水。

環保部本周發表報告指，中國北部一些地區的水質下降。

《南華早報》報道指，環保部部長陳吉寧說重排放的工業用地及周邊土地的水質樣本，其中36.3%未能達到政府標凖。

圖片版權 Reuters Image caption 雄安未來有望與上海浦東和深圳一爭長短

不過陳吉寧指中國的空氣、水質、土壤污染在去年都有改善。

公眾關注三個滲坑距離雄安新區不到100公里。

雄安新區將會成為另一個經濟特區，未來將會吸引大量投資。

雄安新區亦會成為北京的副都心，而國務院副總理張高麗接受新華社訪問指，雄安新區將會是「綠色、森林、智慧、水城於一體的新區」。

不過河北省污染嚴重，人所共知。

不少人質疑中國未能控制現時地區的污染，到底發展新區是否合適。也有人懷疑政府會否真正執行環保措施。