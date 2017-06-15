攝影師何藩鏡頭下的香港光影

《後巷》，1955年。煙霧在何藩的作品中擔當重要角色，用於營造一種獨特氛圍，不過通常都不是自然現象。在作品中，四周煙霧彌漫，路人看似無意中走進鏡頭。但何藩透露：「雖然環境和光線都是自然及現存的，但人物卻是作者所物色、濃煙也是作者所布置。」