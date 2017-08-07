愛丁堡邊緣藝術節為何"聚焦中國"？

Image caption 愛丁堡邊緣藝術節中「聚焦中國」文化活動

蘇格蘭愛丁堡邊緣藝術節（Edinburgh Festival Fringe）作為全世界最大、最開放的藝術節，每年都吸引幾十萬的藝術工作者前來表演。2017年邊緣藝術節迎來70週年慶典， 藝術節把 "焦點"對凖了中國。

不同於以往的獨立演出，今年上海國際藝術節與愛丁堡邊緣藝術節合作舉辦了首屆"聚焦中國"主題文化演出活動。

愛丁堡藝術節的首席執行長官秀娜·麥卡錫（Shona McCarthy）說："中國是全球62個參與到藝術節的國家中，首先與我們達成官方長期合作伙伴關係的國家。 我們希望在2018年以及以後的日子裏，雙方可以有更多的文化交流 。"

Image caption 《因為愛》表演照片

為什麼"聚焦中國"？

愛丁堡旅遊局中國項目組經理馬丁·雷諾斯（Martine Reynolds）說："我們是狂熱的中國粉絲，中國對愛丁堡來說是絶對重要的市場。"

根據愛丁堡旅遊局的統計，每年來愛丁堡旅遊的400萬遊客中，大約6%來自中國。中國遊客赴蘇格蘭旅遊的人數在過去十年間增長了五倍。2014年，中國遊客在蘇格蘭消費了已經達到了620萬鎊。這一數字還在持續增長。

雷諾斯說："單純的旅遊觀光以及難以滿足遊客的需要了，人們希望體驗當地的風俗文化 。愛丁堡邊緣藝術節是最好了解愛丁堡和蘇格蘭文化的節日。 我們在藝術節中聯合舉辦 '聚焦中國' 文化活動，中國遊客會感到更溫暖、愛丁堡非常歡迎他們。"

蘇格蘭政府不僅希望通過文化交流促進當地旅遊業的發展，也希望文化活動可以促進兩地多方面的合作。

蘇格蘭政府主任傑奎琳·基倫 (Jacqueline Killeen) 說："中國扮演越來越重要的國際角色，與中國建立良好的關係必不可少。政治是比較生硬的，但文化和藝術可以讓人了解一個國家的靈魂。 通過'聚焦中國'文化活動，我們可以理解中國，與中國建立更多政治之外的聯繫。"

"我們也希望借助此次交流活動，可以讓英國人愛上中國，激發他們去中國旅遊、留學的願望。"

Image caption 《驚夢》演出照片

"聚焦中國"聚焦的是什麼？

負責此次"聚焦中國"活動的VisionNow Media介紹說，來自中國國家話劇院、上海話劇藝術中心等的藝術家們將呈現傳統戲劇、舞蹈雜技、皮影藝術等。

不一樣的地方在於，這些劇目都"很年輕、很國際"。很多劇目都和西方文化緊密結合，比如《驚夢》借鑒了莎士比亞的《仲夏夜之夢》，實驗京劇《蠢貨》改編自俄國作家安東巴甫洛維奇契訶夫的同名獨幕劇。還有一些演出則加入了現代爵士樂、流行音樂等。

形體劇《羅剎國》的導演趙淼說："我們想讓人看到不太一樣的中國文化。以往國外演出的劇目大多數都比較傳統，用漢語對話，可能外國人有些都看不懂。我們這一次把全劇的對話減少到只有1150個字，以形體展示為主，希望可以更合外國人的胃口。"

主辦方Branding Shanghai的李明介紹說，演出的劇目基本都是近兩年青年導演創作的，很"西洋"。"我們帶來的七部劇，基本都是在國內演出的時候，外國觀眾反應很好的 。"

"這也是我們的一次試水，希望通過政府的幫助，讓更多人可以聚焦到代表中最高藝術水平的作品。"

駐英國大使館文化公參項曉煒表示中國與英國政府還將在今年年底，簽訂高層文化對話協議，方便雙方文化交流。中國也希望邀請愛丁堡邊緣藝術節中的優秀劇目未來去中國演出。

愛丁堡市除倫敦外，英國最受歡迎的旅遊城市之一。目前，愛丁堡聚焦中國市場，希望從文化交流等各方面吸引到更多來自中國的遊客。

今年是「聚焦中國」活動舉辦的第一年，主辦方表示希望以後繼續舉辦更多的交流活動。