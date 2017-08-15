圖片版權 You Jingyou Image caption 吳淦的抗議方式常常是有意羞辱他的抗爭對象

「超級低俗屠夫」這個名字，或許聽起來不像屬於一個為人權抗爭的男子。

但它卻是恰當的。

這個把自己包裝為「屠夫」的人把他的屠刀伸向了腐敗和不公，進行毫不妥協、有時候甚至是粗鄙無禮的抗爭，這令他成為中國最廣為人知的異見者和政府的敵人。

但是這個星期，他突破常規、花樣多端的抗爭和社會倡議方式，有了一個正式的結尾。

被關押超過兩年之後，吳淦（他的本名）在天津第二中級人民法院接受審訊，罪名是顛覆國家政權。

44歲的吳淦此前就預見到了這一命運。他錄了一段視頻，在當中他指明瞭，誰應該是他的代表律師，並解釋說，支持他做出這一切的只有一個目的：「就是讓這個國家變得更美好。」

「超級低俗屠夫」似乎確實喜歡挑戰一些常常是最悲哀、最無望的事業。

他曾介入了一宗強姦受害者殺死施暴者的案件，施暴者是一名中共黨員，被受害人用水果刀捅死。

他也曾為四個聲稱被錯誤裁定為謀殺的男子爭取公義。

當然，與體制對抗從來都不太會令你受到中國當局的歡迎。

但是，真正激怒他們的，是「屠夫」不按常理出牌的方式。

他通過網上的倡議聚集公眾意見，為了向地方官員施壓而組織抗議活動甚至是藝術表演，做的常常是一些惡俗的嘲弄，就是為了羞辱對方。

有一次，他通過修圖軟件將豬頭拼接到了三名河南省官員的臉上，將圖片發佈到社交媒體，配上文字號召通緝「三頭肥豬」。

他將一名女性官員的臉部照片貼到了一個裸體的假人模型上，並聲稱他想要每天在網上直播自己和她睡覺。

在今天來看，所有這些都會顯得出格，因為中國政府在近年一直收緊言論自由的空間。

可是，吳淦從大約十年前就開始他的社會活動了，當時未被管束的互聯網世界給活動人士提供了至少是有限的機會，去組織倡議。

而雖然他所使用的方式看起來如此極端，在一個99.9%的犯罪審訊最終都會定罪的體系裏，直接採取行動常常還是不得已的最後解決手段。

圖片版權 You Jingyou Image caption 吳淦在一段視頻中說，他想要令中國更美好

為了前述的那一宗流產的官司，四名被告的律師已經在法院旁聽了超過兩個星期，試圖令那家在江西省的法院覆核案件的資料。

吳淦以他一貫的招牌作風，在法院門外架起了兩道巨型橫幅。

其中一條橫幅展示了一張審判長的照片，臉上被畫上了希特勒式的鬍子，下面加了一封虛構的法官命令，寫出了他索要多少錢的賄款。

另一條橫幅上，同一張照片被貼在了一個墓碑上。

「屠夫」就站在了兩條幅中間，叛逆地豎起了中指。

雖然下作，但是一直以來，這樣做的目的是引起公眾對一件事情的注意。

在這一點，他可以說，自己取得過一些難得並且令人關注的成功。

那個強姦案的受害者鄧玉嬌，最終未被判刑。

而那四個被誤判的男子最終也推翻了判決——這在中國是非常不多見的。不過，在四個人被釋放的時候，吳淦已經入獄。

事實上，2015年當局展開對律師和活動人士的打擊，目的很大程度上是要終止再有人利用抗議和施壓來左右法庭判決。

而作為這種策略的老手，「屠夫」是其中一個首先被關押的。

這個星期，他的庭審令他成為其中一個最後受審的人。

他的朋友們相信，案件拖這麼久，幾乎可以肯定是因為他拒絶低頭，不像其他人那樣在國營電視台上認罪。

圖片版權 Hu Jia Image caption 中國活動人士胡佳發佈了這張照片，當中他身穿一件呼籲釋放吳淦的T恤

法院的簡短聲明說，吳淦已經認識到自己的行為違犯了法律，但是由於庭審是閉門進行，這一說法無法獨立核實。

裁決和判刑將會在之後的某個日期宣佈。

但是，通過開審前寫下並由其中一名律師放出的一份開庭前聲明，我們知道吳淦自己對於審訊的看法。

該聲明一如既往地秉承「超級低俗屠夫」大膽而不妥協的風格，而他現在幾乎肯定將會被判長時間的監禁。

「在『偉光正』的殘暴統治下，不被『犯罪』都不好意思，」吳淦在聲明中寫道。

他說他的這場審判是「程序過場」，並且聲稱自己在關押期間受到酷刑對待——這些都是再熟悉不過的說法。吳淦還表示，他永遠不會後悔。

「再不『犯罪』我們都老了。被判顛覆中共政權罪於我是莫大榮譽。」