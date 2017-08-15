焦點：香港政客「被綁」事件撲朔迷離

圖片版權 AFP Image caption 林子健在記者會上展示傷勢

香港民主黨成員林子健上周在記者會上稱於旺角被兩名操普通話男子擄走，其後被禁錮及毆打，但警方周二（8月15日）凌晨指林子健涉嫌提供虛假資料、誤導警務人員，將其拘捕。

西九龍總區刑事總部警司鄭麗琪接受傳媒訪問時說：「我們經過調查後，翻開了很多閉路電視（的片段）。正如這位事主所言，很多的案發地址、他走過的地方，暫時我們的資料顯示，都沒有他所說的被人推上車的案件發生。」

「至少現時為止，並沒有他所說的事件。他的行蹤亦並不是如他向我們所說的行蹤，所以我們相信他給我們的資料是虛假的。」

警方指，現時無證據顯示有人於本港鬧市進行事主所指控的非法禁錮罪行。根據《警隊條例》，任何人向警務人員提供虛假資料或作出虛假的陳述，以誤導警務人員，即屬犯罪，可處罰款$1,000及監禁六個月。

林子健事件發展撲朔迷離，其中的爭議點到底是什麼？

林子健是誰？

事件發生前，林子健這名字並不為公眾熟悉。雖然林子健從未代表民主黨參與任何選舉，但他在香港社運界活躍多時，亦是民主黨的創黨成員。

1989年，林子健以14、15歲之齡加入支聯會，其後更成為民主黨最年輕的創黨黨員。根據立場新聞去年的專訪，林子健與已故元老司徒華是同鄉，而且林子健外公與司徒華相識，所以司徒華一直信任林子健。

圖片版權 Getty Images Image caption 司徒華生前與林子健關係密切

2005年至2006年期間，民主黨少壯改革派與主流派矛盾日生，令民主黨幾近陷入分裂。一名自稱隸屬改革派、網名「真兄弟」的成員發表網志，公開改革派私下交流的郵件，是為「真兄弟事件」。

林子健承認，自己曾受司徒華所托，當「無間道」向改革派搜集資料，再向黨內領導層回報。

另外，林子健亦曾擔任李柱銘的助理。這樣的背景下，或許是民主黨重要人物何俊仁、李柱銘迅速為林子健召開記者會的原因之一。

傳真社為甚麼遭受質疑？

傳真社是經過眾籌成立的新聞通訊社，早前曾發表多宗獨家──包括中國製造的新加坡地鐵列車有裂紋及新加坡裝甲車在香港被扣查等報道──調查報道，公信力頻高。

不過，傳真社公開疑似林子健的閉路電視片段後，引起一些人的質疑。有人懷疑傳真社獲取片段的來源；亦有人指片中男子戴口罩、太陽眼鏡及帽子前後是否是同一人。

傳真社搜集到事發地點的閉路電視片段，片中一名與林子健相似的男子於上周四（8月10日）下午５時多走過砵蘭街，並安全離開，未有被擄走。

現時發佈的片段中看到，該名男子曾戴上鴨舌帽、口罩及太陽眼鏡。

傳真社指，記者搜集到近30小時的原始材料，並仔細核對細節。

傳真社於周二黃昏時發佈「採訪手記」，指記者於第一時間、尚未報警前抵達現場，向店家要求查看閉路電視。經過游說工作，一些商戶終於願意提供片段，最後共收集5間店共7段影片，其中包括林子健離開球衣店的片段。

另外，傳真社亦指，記者曾尋找目擊證人，但找不到證人目擊「任何打鬥、爭執、爭吵、呼叫、求救」等情形。

傳真社指，調查過程中從未與任何執法機關接觸。

傳真社創辦人吳曉東接受BBC中文訪問時指：「傳真社只是做記者應做的事，但找到的結果真相未必是人人能夠接受的。正如《紐約時報》一個廣告中說，它說真相有時是很痛苦的（Truth is painful）。」

林子健如何回應傳真社報道？

林子健在被捕前接受傳真社訪問時說，質疑相關片段曾否被做手腳。「我會告訴你，這個人應該、相信不是我。我亦可對著鏡頭說，我沒有戴帽和你所說的口罩。」

林子健早前於記者會時說，估計在四時許走過街口，有兩名說普通話的人帶走他上車。

「事發經過時間有差異，我覺得不出奇，因為我沒有看手表。」

「有這樣的片段，我覺得匪夷所思。」

林子健說法和疑點

林子健稱，上周四在油麻地被帶走後，被數名操普通話的男子禁錮及毆打，他的大腿更被釘書機釘上多個十字架。

翌日凌晨１時多，林子健發現被棄於一處石灘上，但當時自己不清楚身在何方，後來估計自己在西貢。他接著坐計程車回到馬鞍山的寓所。

他說，回到馬鞍山後十分饑餓，所以去麥當勞吃兩個魚柳包。

林子健返家後，太太讓他洗澡及更換衣服。之後，他便聯絡李柱銘及何俊仁。

周五早上，民主黨召開記者會，交代林子健疑似被虐打事件。林子健在記者會上指，涉案人士指不滿林子健將巴塞羅那球星美斯的簽名照轉贈給劉曉波遺孀劉霞，指他不懂「愛國愛教」（基督教，林子健為基督徒）。他指，懷疑毆打他的人是大陸的「強力部門」。

林子健說法引起不少猜疑。有人質疑，為何林子健未有即時報警及到醫院驗傷，並要預先召開記者會。

假如林子健真的說謊，會帶來甚麼影響？

如果警方及傳真社等傳媒再提供更多證據，證實林子健就被綁架一事說謊，民主黨聲譽將首當其衝。

民主黨主席胡志偉周二（8月15日）回應事件指，不便作出評論。「有關事件，我們只能夠待相關調查完整地完成、整個司法程序完成後，我們才向市民及公眾作出認真的交代。」

胡志偉亦指，民主黨沒有掌握更新的資料。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 民主黨主席胡志偉就林子健事件回應傳媒

至於被問到民主黨召開記者會是否衝動之舉，胡志偉說：「當日他們的判斷是真心誠意相信、接納林子健所說的內容，及看到他的表面傷痕。從一個保護林子健人身安全所做的判斷。」

至於會否擔心民主黨因此事聲譽受損，胡志偉沒有正面回應。

香港科技大學社會科學部副教授成名說：「如果有更多證據令更多市民相信林子健講大話，對本來支持民主黨的人的衝擊未必如想像中大。他們的黨員及支持者相信，馬丁（即李柱銘）及何俊仁都是被騙。」

「對一些中立或『藍絲』（建制支持者）加強對民主黨，甚至整個泛民的不信任。計比例來說，『藍絲』和『黃絲』（民主支持者）各佔三成多。」

香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽則說：「我想很大程度上（事件對）個人或對民主黨影響會大點。」

民主黨南區區議員區諾軒對BBC中文說：「即使黨員遇上困難，我們需要給予信任，但出來交代事實前應該要小心點。」