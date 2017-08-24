中國徵兵體檢暴露問題多多 戰鬥力堪憂

Image caption 曾在解放軍中任大校的羅宇說，中國軍隊和黨都沒有信仰了，就沒有戰鬥力了。

中國軍隊對越來越多的入伍新兵源不能達到嚴格的體能標凖感到擔憂，但是說解決辦法就是避免手淫，不要玩電腦遊戲。

8月18日，"中國民兵"微信號發表了題為"一張應徵青年不合格的體檢表暴露十大問題，應引發全民深思！"的文章，引起輿論關注。微信文章列出解放軍潛在兵源不能達標的10大理由。文章說，20%的入伍申請者身體超重，8%的申請人男性精索靜脈（睾丸靜脈）曲張不合格。

文章沒有說明軍方如何取得精索靜脈曲張的信息，但把問題歸咎於長時間"葛優躺"、久坐打電腦遊戲、手淫過度，運動量少等原因。

另外一個問題是許多人有紋身，體檢不合格。解放軍徵兵規定，面頸部紋身，著軍隊制式體能訓練服其他裸露部位長徑超過3cm的紋身，其他部位長徑超過10cm的紋身，男性紋眉、紋眼線、紋唇，女性紋唇，均屬不合格。

還有許多年輕人因為肝臟問題也不能達標。肝膽腎功能受損、脂肪肝等，據認為是飲水少或長期飲用汽水、可樂、含甜蜜素等化工產品的飲料，食用含酒飲品、火鍋、膨化食品等引起，飲酒過度，熬夜過度。

徵兵體檢的其他問題還有，大批年輕人視力不合格，其中一個原因是長時間看手機。解放軍報本月還發表文章說，目前軍營中許多官兵沉迷手機遊戲，危及官兵的健康，訓練，甚至影響到了部隊的戰鬥力。

文章還指出，在一個城市徵兵體檢淘汰率竟然高達56.9%。

圖片版權 xinhua Image caption 解放軍過去主要有來自艱苦環境的農村兵構成，現在90後的軍人主要是城市兵和獨生子女。

信仰即戰鬥力？

文章說，未來戰場不需要弱不禁風的"小鮮肉"，中國軍隊需要敢打必勝、體魄強健的硬漢。文章羅列的問題引發輿論擔憂，許多網民擔心青少年身心健康，也擔心軍隊兵員素質和戰鬥力問題。

不過軍方向公眾保證，解放軍徵兵有嚴格的制度和流程，能夠保證兵員質量，解放軍"戰鬥力的源頭一定會活水長流"。

自2012年習近平執掌最高權力以來，在加強控制黨、政、軍權力的同時，提出強軍目標。他要求陸海空三軍堅決聽黨指揮，時刻凖備打仗，提升戰力適應一體化聯合作戰，以及培養過硬戰鬥作風。

作為軍隊最高統帥的習近平在大力清除軍中腐敗的同時，努力提高軍隊現代化裝備水平，推行軍改，力圖將解放軍建成靈活機動的精兵勁旅。

但是一位在美國的前解放軍軍官批評習近平的軍改說，那不過是將軍隊的指揮權集中在軍委主席一人手中，"就是把軍隊打亂，他可以做到讓司令員不認識政委，政委不認識司令員，然後使得你們沒有人敢聯合起來反對我"。

曾在解放軍中任大校的羅宇是中共開國大將，解放軍前總參謀長羅瑞卿之子。他在不久前對記者說，自1989年鄧小平下令軍隊鎮壓後，軍隊就沒有戰鬥力了，因為軍隊和黨都沒有信仰了，就沒有戰鬥力了。

圖片版權 xinhua Image caption 國共內戰時的解放軍戰鬥清點繳獲的武器。過去的中共軍隊十分強調人的因素，反對唯武器論。

他認為軍隊的戰鬥力主要是個信仰問題，主要不在武器裝備多好。他說，習近平很清楚解放軍沒有信仰，沒有戰鬥力的問題。

"嬌"兵必敗

中國軍隊不能脫離社會環境孤立存在，中國改革開放後不同階段的社會變遷，諸如全民經商，官員腐敗，都在軍隊中得到反映。

上世紀80年代中期削減軍費，中共開始允許軍隊進行商貿活動。但十多年後，部隊經商及隨之而來的腐敗問題讓軍中高級將領意識到部隊經商會導致"官倒"和腐敗，會"自毀長城"。1990年代，中共逐步停止了軍隊經商的做法。

但在中國經濟飛速發展，城市化擴大，經濟實力和軍工能力全面提升的情況下，解放軍兵源和構成也發生了變化。解放軍過去主要有來自艱苦環境的農村兵構成，現在90後的軍人主要是城市兵和獨生子女。

2013年中國曾有報道說，獨生子女兵缺乏鬥志和吃苦精神。戰鬥精神和陽剛之氣。軍中人士說，26%的獨生子女士兵因為不堪忍受艱苦的訓練要求退伍。

當然同過去的農村兵相比，城市兵教育文化水平比較高，能更好地適應解放軍中不多增加的技術兵種，掌握複雜的現代化裝備。

被視作解放軍締造者的毛澤東在其著名軍事著作中曾經強調，"武器是戰爭的重要因素，但不是決定因素，決定的因素是人不是物"。

裁軍後的中國軍隊仍然是世界現役兵員最多的軍隊。解放軍從昔日的"小米加步槍"發展到了具有陸海空與核威懾的能力，但軍人和兵源素質反而成了受關注的問題。