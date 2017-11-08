觀點：蔡英文出訪行程的"挑刺"攻防戰

圖片版權 CNA Image caption 吐瓦魯（圖瓦盧）總理依該國傳統在草棚歡迎蔡英文。

台灣總統蔡英文都已經結束訪問南太平洋邦交國行程返抵台灣，但是國民黨為主的藍營和親藍營的媒體仍舊抨擊蔡英文此行"奢華"、"開支票"。

原本蔡英文出訪並沒有引起太多批評，但是在專機上的餐菜單曝光之後，國民黨的幾位立法委員和政治人士便開始炮轟指責蔡英文的飛機餐過於豪華，"不體恤民情"等等。

但是接下來的發展讓藍營覺得有了很大的發揮空間，因為蔡英文從馬紹爾群島前往吐瓦魯（圖瓦盧）說是因為跑道不夠長不能起降大型客機而包租了兩架加拿大製造的環球6000型商務客機。

飛機和支票

藍營指責和前任的馬英九還有更早的陳水扁出訪行程相比，蔡英文的專機非常"奢華"，因為馬英九和陳水扁都是租用ATR-72型螺旋槳客機，蔡英文包租的飛機只能搭載14人，而馬、陳租用的飛機則可以搭乘70人，每小時租金是蔡英文包機的三分之一。

親藍媒體更列出中國富豪馬化騰、澳門賭王何鴻燊的座機就是環球6000型商務客機，並且說台灣外交部這次包租的飛機有可能是從包機公司在北京的派遣基地派出的。即便是台灣外交部解釋說，因為這段航程較遠，評估安全之後才決定租用商務客機，但是藍營方面說ATR-72的續航力大約1700英里，而馬紹爾到吐瓦魯或者吐瓦魯到索羅門群島的航程都只有1300公里。

偏偏在蔡英文出訪途中又傳出索羅門群島"政變"的消息，藍營又指責外交、國防部門事先沒"掌握情況"讓"元首出訪面臨危險"，不過所謂的"政變"其實是該國副總理在議會對總理髮動不信任投票。

到了蔡英文回到台灣，藍營的炮火還是沒停。在立法院的質詢上，國民黨的立法委員批評蔡英文是"為了到夏威夷而出訪南太平洋"，而"為了到夏威夷，蔡英文對美國開支票買武器"，這讓台灣的外交部門應接不暇。

圖片版權 CNA Image caption 蔡英文和蘇嘉瓦瑞交談。

網民打臉

民進黨的立法委員紛紛挺身而出，反擊藍營是"不要外交"、"不要台灣走出去"，反唇相譏地說國民黨是"見縫插針"等等、一樣也是重炮回擊，不過民進黨政府最大的反擊力量卻是來自新世代網民。

網民反擊的力道之強令人咋舌，例如吐瓦魯總理是在一個草棚迎接蔡英文，這被藍營說成是"破了世界紀錄"、"送了錢卻只能在小小簡陋草棚閲兵"，結果網民拿出了英國威廉王子夫婦到訪時在草棚接受歡迎的相片"打臉"藍營。

藍營的專家指責說，吐瓦魯起碼應該有禮兵列隊致​​敬歡迎，網民又"打臉"，指出吐瓦魯根本沒有軍隊，何來禮兵？蔡英文的飛機餐菜單也被網民說"也就是一般的商務艙飛機餐"，也有網民指出內閣不信任投票被看成是"政變"才是"貽笑大方"。

至於蔡英文是不是因為要去夏威夷才出訪南太平洋？在夏威夷的時候承諾提高國防預算是不是"開支票"？網民則說蔡英文到夏威夷是"有機會讓台灣露臉"、提高國防預算"不見得就是要對美採購武器"。

圖片版權 CNA Image caption 蔡英文出訪南太平洋邦交國家因為搭乘的專機而被藍營批評是"奢華之旅" 。

彼此彼此

台灣的歷任總統出訪邦交國家多少都會"過境"美國，雖然有不能接受媒體採訪等等的限制，但是卻有機會和美方政界人士面對面溝通同時也能向台灣的民眾顯示與美國的關係良好。馬英九也曾經"過境"美國的洛杉磯、紐約、波士頓，而陳水扁當年從"過境"紐約還能接受採訪到後來只能在阿拉斯加加油，所謂"過境"的待遇儼然已經成為美台關係的溫度計。

而台灣歷任的總統在"過境"美國的時候大多也會和美方的相關人員討論軍售的問題，因為從1990年代末期，願意並且有能力抗拒來自中國的壓力、出售武器給台灣的大概也只有美國，雖然美國的對台軍售經常被諷刺是台灣"交保護費"。

蔡英文出訪或許安排上有可以檢討改進之處，不過也有藍綠兩派的政界人物私底下對這種你來我往的"攻防戰"感到不以為然，認為這是沒有跳脫意識形態"小框框"的口舌之爭，對台灣的未來沒有好處、也對台灣百姓無益。

本文不代表BBC立場和觀點。