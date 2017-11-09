十月革命百年：普京沙俄帝國與習近平中國夢

Image caption 雖然俄羅斯渲染諸如偉大的反法西斯衛國戰爭的歷史，但獨獨不願意提列寧。

11月7日這天是俄國"十月革命"百年紀念日，這一天俄羅斯共產黨組織15000支持者遊行。俄共領導人久加諾夫也參加了大遊行，許多遊行者手舉列寧、斯大林和格瓦拉畫像。

100年前的"十月革命"震動了世界。中共第一代領導人毛澤東曾說："十月革命一聲炮響，給我們帶來了馬克思列寧主義。"在1917年俄國布爾什維克革命的推動下，1921年亞洲出現了第一個共產主義國家蒙古，1949年中共建立了紅色政權。

不過在"十月革命"百年慶祝期間，俄羅斯沒有一家電視台紀念百年前發生的革命，據說這是由於去年克里姆林宮下達的命令，普京對助理說過，不需要紀念十月革命，"只有專家"討論這個話題就夠了。克里姆林宮發出的信號是，俄羅斯不需要革命，而是需要穩定。

俄羅斯和中國在對待過去紅色革命上顯示了很多相似之處。中共官方現在對毛澤東及其領導的革命的態度也是根據維穩需要作取捨。中共現政權的合法性不能和過去革命割裂，但也不能像過去一樣歌頌革命和造反精神，以防當今的貧富懸殊和社會不公加深民怨，妨礙穩定。

英國的俄羅斯歷史學者梅裏戴爾在《衛報》撰文說，"十月革命"旨在均貧富，難怪普京不願意紀念百年前發生的那場革命。她說今年11月7日俄羅斯的紀念活動並不渲染革命的內容，而是慶祝1612年反抗波蘭人的起義，因為普京政府在2005年恢復了沙皇時期的11月4日的"國家團結日"，以此沖淡3天後的"十月革命"紀念日。

你的器材不支持播放多媒體材料 百年回首：俄國十月革命與我

普京和習近平

儘管普京在2006年曾宣佈說"蘇聯解體是20世紀最大的地緣政治悲劇"，但他並非蘇聯的擁躉，也不欣賞左派理論。普京自2000年當總統後，一直在政府任用新自由主義者和自由市場經濟的支持者。

梅裏戴爾認為，雖然俄羅斯渲染諸如偉大的反法西斯衛國戰爭的歷史，但獨獨不願意提及列寧。當然他們也沒有攻擊列寧這位仍然躺在克里姆林宮旁邊水晶棺裏的國家締造者。

習近平自擔任中國最高領導人以來大力反腐，集中權力，被許多批評者指為強化獨裁，但習近平並沒有任用任何計劃經濟的支持者和左派人物。

10月底中共19大結束後，習近平率6名政治局常委去上海參觀中共一大會址。在中共一大上毛澤東只是十幾位代表之一，當時在黨內並沒有突出地位。有評論認為，習近平此舉在強調自己領袖地位的傳承，同時也避免讓人們把中共的傳承同毛澤東劃等號。

Image caption 帶有"紅色基因"的中國領導人習近平在對待紅色遺產方面似乎比普京更加謹慎，不會輕易否定或淡化中共革命和革命領袖。

列寧和毛澤東

宣佈要參加2018年總統選舉的俄羅斯"名媛"，電視主持人和模特克謝尼婭·索布恰克宣稱，她如果當選總統就會重新安放列寧遺體。她的話立即引起軒然大波，共產黨領導人久加諾夫說，出現象她這樣對一個偉大國家意願不敬的人是俄羅斯的悲劇。

自1991年蘇聯解體後，俄羅斯一直有人要求遷移克里姆林宮牆下的列寧墓，把列寧遺體入土埋葬。當時這個建議得到俄羅斯總統葉利欽和東正教會的支持。但是遷移列寧墓的計劃遭到葉利欽的繼任者普京的反對。普京指出，重新埋葬列寧無異於讓在蘇聯時期幾代公民的信仰價值受到質疑。

在中國也有全國立法代表和評論人士建議，要求將毛澤東遺體從1976年在天安門廣場上修建的毛澤東紀念堂中遷走，但這種建議並沒有被當局採納。

去年曾有香港媒體報道傳言說，中共某高層領導人曾提議要政治局討論把毛澤東紀念堂遷至湖南韶山的問題。不過當局對於如何處理每天有數萬民眾前去瞻仰的紀念堂十分謹慎。

革命前的遺產

一百年前俄國革命者暴動建立蘇維埃政權，被美國記者約翰·里德記錄在《震撼世界的十天》一書中。相對於1917年聖彼得堡的暴動，中共的革命則是始於"星星之火"，經過"農村包圍城市"的更漫長過程。

圖片版權 AFP Image caption 中共第一代領導人毛澤東曾說："十月革命一聲炮響，給我們帶來了馬克思列寧主義。"

對俄羅斯革命的批評者認為斯大林時期受迫害者多達2000萬，而中國的反共人士認為毛澤東製造了1300萬冤魂。普京治下的俄羅斯為了消除社會分歧，在淡化革命歷史的同時，在強調東正教和沙皇帝國的遺產，沙皇一直是俄羅斯愛國感召和捍衛東正教的象徵。

止於"二月革命"，被"十月革命"徹底摧毀的沙皇俄國是曾經挫敗過拿破侖稱霸歐洲的企圖，橫跨歐亞的大帝國。相比之下，中國革命前的民國時期是個內亂外患不絶的時代，而民國之前是被民族革命推翻的滿清帝國。中國要擺脫革命遺產似乎沒有俄羅斯那樣強大的歷史依托。

1991年蘇聯解體後，俄羅斯用沙俄帝國的三色旗代替了蘇聯時期紅色帶鐮刀斧頭圖案的國旗。俄羅斯在莫斯科中心建了新的紀念革命中受害者的東正教堂。1918年死於布爾什維克之手的最後沙皇尼古拉二世在蘇聯後時期被復興的東正教尊為聖人和烈士。

普京大力扶持東正教說明，他試圖借助蘇聯以前的精神文化遺產，鞏固現在俄羅斯國家的合法性。有西方評論指出，目前強調民族主義的俄羅斯是新拜占庭，普京試圖恢復的不是紅色蘇聯帝國，而是東正教拜占庭俄羅斯帝國。

而帶有"紅色基因"的中國領導人習近平在對待紅色遺產方面似乎比普京更加謹慎，一再強調要堅持中共領導和社會主義制度。儘管被左派指為「打左燈向右轉」，但習近平似乎不准備否定或非議中共革命和革命領袖。