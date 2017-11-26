圖片版權 Getty Images Image caption 身兼獨立導演、編劇、製片人多重身分的文晏。

「這個電影講的是受侵害的兒童，和作為旁觀者的我們每一個人（的故事），所以它不僅是中國的故事，也是全世界正在發生的故事。」中國電影《嘉年華》的導演文晏，手握第54屆金馬獎最佳導演獎座時說。

《嘉年華》上周五（11月24日）在中國大陸上映，排片率不到2%。這部以小學女童遭到性侵為主題的文藝片，因為中國兒童受虐案件頻發而成為熱門話題。

直至周日中午，金馬獎依然在中國社交網站微博的熱搜榜前五名，關鍵字搜索人數超過50萬人。許多網民用紅、黃、藍三色圖案在新浪娛樂官方微博關於金馬獎的貼文中留言，表達對北京紅黃藍幼兒園一案的關注。

有些評論將《嘉年華》比喻為「中國版的《熔爐》」，《熔爐》是一部講述聾啞學校學生遭性侵案件的韓國電影，該片後來促進了犯罪者被重判及修法。《嘉年華》導演文晏日前接受訪問時表示，很多人和她提過《熔爐》，但她本人尚未看過。

「不只是中國故事」

圖片版權 WEIBO Image caption 網民在金馬獎相關的微博貼文留言發聲。

《嘉年華》是製片人出身的女導演文晏執導的第二部劇情長片，也是今年威尼斯電影節唯一入圍主競賽單元的華語片。

《嘉年華》的劇情是兩名成長在中國濱海城市的小學女孩，被「學校裏的大人」性侵害的故事。電影淡化性侵場景，以冷靜克制的基調講述整個社會面對女童被性侵的反應──來自家人的、當權者的、受壓迫者的──現實、冷漠與殘忍。

《嘉年華》的劇本於2014年就開始創作，靈感來自社會事件。對於電影的結局，有些觀眾認為是為了通過審查的刻意轉折。對此文晏在早前的採訪中沒有正面回應，她表示她關心的是女童的心理狀態與她們的命運，重點並不是案件始末。

圖片版權 Getty Images Image caption 14歲的文淇以《嘉年華》入圍最佳女主角，以《血觀音》獲得最佳女配角獎。

文晏在領獎時感謝創作團隊和投資人，感謝他們看到劇本題材時沒有猶豫，聽到兩名女主演是新人時也沒有猶豫，「因為他們知道，拍這樣一個電影對中國意味著什麼。」

文晏表示，這個題材是她近年來她在中國感受最強烈的。

主演該片的周美君、文淇現年分別為13歲、14歲。文晏說，雖然以她們的年紀還不能完全理解這部電影全部的意義，但文晏特別感謝她們，「為那些沒有能夠發出聲音的孩子們發出了聲音」。

不需抽籤上映

圖片版權 Getty Images Image caption 影帝塗們，影后惠英紅。

台灣觀眾對《嘉年華》感到陌生，因為《嘉年華》尚未排出在台灣上映的檔期。

文晏在得獎感言中首先說到，因為《嘉年華》獲獎，因此可以不需排隊抽籤就在台灣上映，台下響起如雷掌聲。

中國大陸影視節目在台灣放映受到限制。每年有十部中國電影能在台灣商業上映，公開抽籤決定。

金馬獎最佳劇情片、最佳導演得主則不需要抽籤，可以直接上映。於奧斯卡金像獎、戛納電影節（又稱坎城影展或康城電影節）、柏林、威尼斯獲獎的中國片，也可以直接「保送」台灣上映。

上屆金馬獎最佳女主角周冬雨、馬思純主演的《七月與安生》，在今年11月22日揭曉的2018年片單中才被抽中，片單中還有本屆金馬獎最佳男主角塗們的《老獸》。

大獎留台灣

圖片版權 Golden Horse Film Festival Executive Committee Image caption 惠英紅在《血觀音》中飾演棠夫人（圖左），和大女兒棠寧（吳可熙飾，圖右），二女兒棠真（文淇飾，圖中）遊走在複雜的政商關係中。

相較於去年金馬獎的「四大獎」（最佳劇情片、最佳導演、最佳男女主角）都由中國大陸電影獲得，今年台灣電影大放異彩。

最佳新導演獎由《大佛普拉斯》導演黃信堯獲得。這部以台灣社會底層小人物為主角，以黑色幽默諷刺社會現象的黑白電影，還拿下了包含最佳攝影的四個獎項。該片也是台灣36年來再度有全台語（閩南語）發音的電影。

最佳劇情片則由台灣新生代導演楊雅喆執導的《血觀音》拿下。從武打轉型為演技派的香港資深女星惠英紅也憑此片的大家族掌門人一角，第一次獲得金馬獎最佳女主角獎。

出生於台灣、成長於中國大陸的14歲女星文淇的「天才演技」是本屆金馬獎的一大亮點。她以《嘉年華》入圍最佳女主角，以《血觀音》的演出獲得最佳女配角獎。

《血觀音》導演楊雅喆感謝評審將大獎頒給這部「黑暗的電影」，「我們被財團欺負夠久了，這部片就是揭開政府官員們和財團的貪婪故事。」

第54屆金馬獎得獎完整名單：