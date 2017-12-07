中印邊界爭端：達賴喇嘛回家將削弱印度立場

圖片版權 XINHUA Image caption 評論說：習近平今後幾年任期是達賴喇嘛回家的最後時間窗口

有報道說，達賴喇嘛似乎派西藏流亡政府前總理桑東仁波切11月中旬秘密去昆明。在英國的中印問題專家認為存在達賴喇嘛和北京重新開始接觸談判努力應該不奇怪。

倫敦西敏寺大學政治與國際關係學系主任、中印問題專家迪比亞什·阿南德（Dibyesh Anand）對BBC中文網說，即使雙方存在接觸努力，也會按照北京制定的條件進行。

印度前大使，國際問題專家史托布丹（P. Stobdan）認為，在習近平任內中國讓達賴喇嘛返回的可能性似乎更大。這位出身於印度一側藏區拉達克的印度專家說，普遍認為習近平對西藏有特殊感情，而且習近平現在空前鞏固了自己的地位，比任何前任更具有解決西藏問題的能力。

與此同時，中國積極採取措施向西方提供西藏問題的中國視角。最近中國邀請美國國會議員訪問西藏，讓美國議員"親歷西藏"，向他們宣傳西藏在經濟發展，脫貧，宗教和文化保護，民族團結等方面的成就。

史托布丹認為，如果習近平在任內解決了西藏問題，那將是他在政治和道德上的勝利，也會成為中國歷史上最孚眾望的領導人。他猜測桑東此行應該是由中共統戰部部長尤權安排。曾經在福建省擔任過省委書記的尤權被認為是習近平的嫡系。

機會窗口

不過史托布丹在印度媒體《電纜》（The Wire）12月4日發表文章說，經過中共19大習近平空前地鞏固了權力，這已經對印度，特別是同邊界問題有千絲萬縷聯繫的"西藏問題"產生了影響。他認為種影響可能導致印度和流亡西藏不和。

Image caption 倫敦西敏寺大學政治與國際關係學系主任、中印問題專家迪比亞什·阿南德認為印度近年來並沒有在西藏問題上做過什麼實事，他們沒有對中國統治西藏以及西藏人受苦表達支持和團結。

達賴喇嘛11月23日聲明說："不糾纏過去，西藏人希望同中國在一起"。儘管達賴喇嘛"不謀求西藏獨立，希望留在中國內"的表示並不新鮮，但是他在中共19大以及中印洞朗邊界對峙後作出這聲明具有嚴肅的政治含義。

達賴喇嘛說"如果中國同意，他會立即返回西藏"的說法引發了許多關於達賴喇嘛同北京接觸的猜測。

據史托布丹分析，達賴喇嘛多次讚揚習近平，說他比較其前人是個"現實主義者"，更有"開放態度"。他還說從中國最高層官員那裏得到了積極信號，特別是在習近平第一任期內許多溫和派官員去見達賴喇嘛。

另外，生活在西藏的藏人對達賴喇嘛形成壓力，希望達賴喇嘛能夠在習近平第二任期內抓住機會，消除分歧，否則這個機會窗口幾年後會消失。

史托布丹認為時不我待，時機一瞬即逝，達賴喇嘛的希望越來越小。除了達賴喇嘛年紀越來越大以外，維繫藏人團結也是個達賴喇嘛面臨的挑戰。例如遲遲找不到解決方案會在藏人中間產生不確定和分歧。在西藏內部還發生了自焚事件，到目前已經有149人自焚。

"5/50展望"

但另一方面，達賴喇嘛返回西藏的前景也將在海外流亡藏人中產生困惑。在倫敦的國際問題學者迪比亞什·阿南德也認為，中國政府讓海外民主政治中生活過的成千上萬藏人返回西藏的可能性微乎其微，在這種情況下達賴喇嘛同北京達成返回協議會在流亡藏人中產生問題。

Image caption 2009年達賴喇嘛訪問印度北方同中國有領土爭議的地區阿魯納恰爾邦的達旺，那裏的寺院僧人等待達賴喇嘛到來。

對於流亡西藏面臨的問題，迪比亞什·阿南德也認為，一方面達賴喇嘛年紀越來越大，另一方面中國在迅速崛起，而且大權在握的領導人習近平地位鞏固，極其自信，這都對西藏流亡者形成嚴峻挑戰，與此同時西方國家對流亡西藏的支持也在減少，因為西方國家也面臨各種其他問題，自顧不暇。

迪比亞什·阿南德對BBC說，即使達賴喇嘛提出的中間道路，即在中國框架內實行真正自治，也被中國指為"隱性獨立"，因此北京做出讓步，讓達賴喇嘛返回家鄉的談判成功的可能性不大。

對此，達賴喇嘛制定了新策略。印度國際問題專家史托布丹說，達賴喇嘛制定的"5/50展望" ，即放眼5年同中國對話的策略，但是與此同時有必要的時候凖備再奮鬥50年，換句或說就是"希望實現最好，同時為最壞作凖備"。

5/50的策略再次肯定了達賴喇嘛提出的"中間道路"，在史托布丹看來，這都是實現達賴喇嘛盡早返回西藏，實現西藏人民意願的現實政治手段。

北京一直要求達賴喇嘛需要停止去西方國家進行訪問才能重新開始接觸談判，達賴喇嘛讓流亡政府前總理桑東和現任流亡政府總理桑蓋代替其履行世界訪問義務在此意義上滿足了北京的要求。史托布丹說，最近達賴喇嘛甚至以"身體疲乏"為由放棄了對博茨瓦納的訪問。

達賴喇嘛派桑東秘訪昆明似乎體現了他對中國的"5/50計劃"。在桑東訪問中國的同時，西藏流亡政府桑蓋對歐洲和加拿大展開為期17天的訪問。如果5年對話計劃沒有結果，50年奮鬥計劃將繼續進行下去。

以往達賴喇嘛希望返回西藏的願望一直受到中國領導人的阻礙。但現在達賴喇嘛返回家鄉的希望是否大大增加了呢？

達旺爭議

流亡西藏和中國關係迅速變化關係到印度切身利益，但印度專家史托布丹認為印度面對變化的局勢似乎很少有人關注可能發生的潛在衝擊。他認為如果中國和西藏如果達成協議，印度在中印邊界衝突中的立場就會被嚴重削弱。

圖片版權 XINHUA Image caption 達賴喇嘛的兄長嘉樂頓珠在在1980s年代訪問北京會見了習仲勳。嘉樂頓珠認為當時在印度干預下，流亡西藏失去了自1959年達賴喇嘛流亡以來同中國談判達成協議的一次最好機會。

達賴喇嘛似乎也在中印關係問題上謹慎從事，努力支持中印和解，主張雙方"和平相處，擱置分歧"。對於最近中印邊防軍在洞朗的對峙，達賴喇嘛保持距離，呼籲雙方和平解決爭議。

在中印邊界爭端中，印度聲稱擁有東段爭議領土的依據主要是"麥克馬洪線"，那基本也是中印在東部地區的實際控制線。長期研究中印邊界問題的資深記者和學者麥克斯韋（NevilleMaxwell）和中國專家都認為中國凖備在談判中接受實際控制線，解決邊界爭端，但不接受印度在1951年佔領達旺。

在英國的藏人學者策凌（Tsering Topgyal）說，達旺的門巴族同西藏中部藏人的差別還不如康藏、衛藏、安多的差別大。他也曾經說過，如果中國政府解決了西藏問題，讓達賴喇嘛返回西藏，那麼印度在東部爭議領土的談判地位就會被大大削弱。

不過在英國的中印問題專家迪比亞什·阿南德說，一些印度安全專家認為達賴喇嘛返回西藏對印度構成威脅，那有點自以為是，也不公平，因為印度近年來並沒有在西藏問題上做過什麼實事，他們沒有對中國統治西藏以及西藏人受苦表達支持和團結。

達賴喇嘛的兄長嘉樂頓珠在兩年前出版的回憶錄（《噶倫堡的麵條商：我為西藏奮鬥的歷程》）中說，在印度干預下，在1980s年代流亡西藏失去了自1959年達賴喇嘛流亡以來同中國談判達成協議的一次最好機會。

80年代鄧小平時期中國和流亡西藏進行秘密接觸，當時嘉樂敦珠代表達賴喇嘛負責同中國的斡旋。嘉樂敦珠說，當時中方表現出高姿態，讓達賴喇嘛選擇談判地點和時間。

嘉樂敦珠把中方的信息轉達給流亡西藏政府後，印度方面指示流亡西藏高官在未預先知會中方的情況下單方面公布要在1989年1月15日在日內瓦談判的消息，這種違反外交常規的做法激怒了中方，令談判胎死腹中。