冷戰往事：解放軍封鎖金門險些成為核攻擊目標

Image caption 1951年3月，美國總統杜魯門派遣裝備了核武器的B-29轟炸機進駐西太平洋的關島。

美國宣佈要研發新型核武器，讓美國核武庫多樣化，提高核威懾，應對增加的安全挑戰。但中國指責美國的「冷戰思維」危及地區和平。

美國國防部1月2日發佈新版《核態勢評估》報告稱，由於國際戰略環境的惡化，美國面臨更多安全挑戰，因此需發展門類更加豐富的核武器，以提高核威懾力。但有分析說，美國核戰略較2010年的同類報告相比，等於降低了使用核武器的門檻，提高了核衝突危險。

美國是世界上唯一投放過核武器的國家。1945年8月，美國用原子彈轟炸了日本的廣島和長崎。歷史上，美國也曾多次走到進行核戰的邊緣，其中多次同中國有關。

中蘇分裂與核威脅

多年前中國一位名為劉郴山的作者撰文說，中國受到最嚴重的核威脅來自中蘇分裂時候的蘇聯。他說，1969年3月中蘇珍寶島（俄羅斯稱作"達曼斯基島"）武裝衝突後，蘇聯打算對中國發動核攻擊。

由於文章發表在《人民日報》旗下"文史參考"上，因此被一些英文媒體和香港媒體引用。文章說，由於美國總統尼克松和他的國務卿基辛格對蘇聯發出威脅，因此中國避免受到蘇聯的核攻擊。

Image caption 在1945年8月美國用原子彈轟炸了日本的廣島和長崎。

據《每日電訊報》報道引述說，1969年10月15日蘇聯總理柯西金對蘇聯領導人勃列日涅夫說，華盛頓已經制定了"詳細的計劃"，即在中國受到核攻擊的時候對蘇聯展開核戰。柯西金對勃列日涅夫說："（美國）明確表示中國的利益同他們息息相關，他們應制定了針對我們的核戰爭計劃"。

報道引述這位中國作者說，在同一天，蘇聯在美國的大使多勃雷寧對勃日烈涅夫通報了相同的內容，說美國外交官說"如果中國遭受核攻擊，他們（美國人）肯定會開始第三次世界大戰。"

許多英語報道說，美國總統尼克松干涉令中國免於受到蘇聯的核攻擊。尼克松的國務卿基辛格對蘇聯大使說，只要蘇聯對中國發射出第一枚導彈，美國就會對蘇聯130個城市發動核攻擊。

對中蘇分裂這段有爭議歷史的驚人結論自然引起許多爭議。中國國防大學的學者徐焰在《1969年，蘇聯是否計劃對華核打擊？》一文中認為，儘管當時蘇聯曾對中國有恫嚇言論，但並沒有史料證實蘇聯凖備對中國實施核打擊。徐焰通過採訪前蘇聯官員和學者，查看前蘇聯對華關係檔案，認為並不存在上述計劃。

麥克阿瑟部署核彈

不過許多媒體都報道了自朝鮮戰爭以後，美國面對紅色中國的威脅，曾經數次考慮過對中國動用核武器，遏制共產主義蔓延。美國有幾次甚至將攜帶核彈的轟炸機部署到了關島基地。

第一次威脅發生在1950年朝鮮戰爭期間。當時中國軍隊入朝參戰，遏制了一路進攻的美軍和韓國軍隊。到11月，美國國會建議考慮對朝鮮，中國東北和其他地方的城市發動核武器攻擊。該建議得到麥克阿瑟的支持。

11月30日，杜魯門總統對記者說，美軍指揮官有權根據軍事目的決定是否使用原子彈。這意味著使用核武器的權力掌握在美軍遠東最高指揮官麥克阿瑟手裏。

12月，麥克阿瑟提交了朝鮮和中國境內的攻擊目標名單，並且要求部署34顆原子彈。但在1951年，蘇軍，特別是蘇聯轟炸機和潛艇在遠東集結引起美國警覺。英國也擔心美國的核攻擊會令英國本土的美軍基地成為蘇聯核報復攻擊的目標。

是否動用核武器後來成為麥克阿瑟和杜魯門紛爭的焦點。美國動用核武器計劃也招至西方國家反彈，英國和維持獨立核威懾政策的法國都反對美國的核攻擊計劃。

圖片版權 AFP Image caption 自朝鮮戰爭以後美國面對紅色中國的威脅，曾經數次考慮過對中國動用核武器，遏制共產主義蔓延。

1951年3月，美國總統杜魯門派遣裝備了核武器的B-29轟炸機進駐西太平洋的關島。4月初，美國偵察機頻繁飛躍中國東北和山東選擇攻擊目標。最終，杜魯門政府認為核攻擊中國風險過大，數月後從關島撤回了裝備核武器的B-29轟炸機。

保衛金門，馬祖

第二次美國考慮對中國動用核武器是在朝鮮戰爭1953年結束後。當時美國把台灣納入反共防禦體系，利用台灣牽制紅色中國，遏制共產主義擴散（"多米諾骨牌效應"），為此美國和台灣在1954年簽訂了"中美共同防禦條約"。

這個被中國稱作 "美蔣共同防禦條約"的防務協議激怒了中國，當時中國聲明"台灣是中國領土"，"解放台灣"是中國的主權，不容美國干涉。

艾森豪威爾總統，其國務卿杜勒斯和五角大樓的戰略專家在1954年就討論在台灣海峽威脅使用核武器的問題。直到1955年3月他們才認真討論對中國軍隊發動核攻擊的問題。

3月，美國國務卿杜勒斯說，如果解放軍迫使台灣撤出金門和馬祖，那將是對台灣和亞洲其他地方的防禦災難。他說美國會考慮對解放軍使用核武器，幫助台灣防禦金門和馬祖。

當時美國針對解放軍的威脅，在關島基地部署了裝備了核彈的B-36轟炸機。這些轟炸機在關島部署了4年後撤走。

建議美蘇聯合行動

第三次是美國計劃用核武器先發制人攻擊中國新誕生的和研發基地和工廠，主要是新疆的羅布泊。1955年1月毛澤東決定中國要研發原子彈，為此中國選定新疆的羅布泊座位和項目的基地，因為那裏遠離美軍在太平洋和台灣的空軍基地，減少了被轟炸的危險。

據美國U-2高空偵察機進入中國大陸偵察搜集的情報，美軍太平洋司令部認為，中國在1962年底前會進行首次核試爆，到1965年前能夠試爆核彈。

美國總統肯尼迪1961年說，中國有了核武器就會把勢力蔓延到整個東南亞。因此，美國希望在中國開發出原子彈之前對中國的核設施發動先發制人的攻擊。美國認為，中蘇分裂為美蘇聯合對中國發動攻擊創造了機會。

圖片版權 xinhua Image caption 雖然中蘇分裂，但赫魯曉夫不願意和美國這個世界"頭號資本主義國家"一起對中國這個共產主義大國動手。

1963年7月，美國使節在莫斯科向蘇聯通報中國核武器項目情況。當時，肯尼迪試圖說服赫魯曉夫一起對中國採取軍事行動。但是赫魯曉夫不願意和美國這個世界"頭號資本主義國家"一起對中國這個共產主義大國動手。

最終，肯尼迪沒有下決心單獨對中國採取行動。1964年10月16日，中國成功進行了原子彈試驗。美國總統約翰遜說，那一天是"自由世界最黑暗，最富悲劇性的一天"。

金門炮戰和越南

第四次是50年代末期金門炮戰後。1958年8月，解放軍發動金門炮戰，中國海軍又攻擊了離開金門島的船隻，並對金門島實施封鎖。美國空軍從關島和日本向金門運送軍用和民用物資解圍。當時，美軍在此建議對中國使用核武器發動攻擊。關島的5架B-47轟炸機待命，凖備用和1945年8月在日本廣島投擲的原子彈個當量相當的核彈轟炸廈門機場。

當時的美國總統艾森豪威爾和其前任杜魯門一樣，擔心核攻擊的風險過高，放棄了對福建的核攻擊計劃。美軍於是決定用常規武器幫助台灣防禦金門馬祖兩島。

越南在1968年發動"春季攻勢"後，約翰遜總統和越南的美軍司令威斯特摩蘭（Westmoreland）考慮過動用戰術核武器和化學武器攻擊武元甲指揮的北越部隊，避免美軍在溪山的基地失守。溪山戰役是美軍在越南遭遇的最慘烈的戰鬥。

同樣是因為蘇聯的核威懾和中國對美國發出不要讓戰爭升級的警告，美國沒有入侵北越。當時的美國防長麥克納馬拉說："有一兩次，美國參謀長聯席會議建議美國入侵北約，而且他們認為這樣做可能會導致中國和/或蘇聯作出軍事反應。參謀長聯席會議建議，無論上述哪種情況發生，我們都可以考慮動用核武器。"