消失中的老香港　藝術家以微縮模型留住美好時光

對外人來說，「搭棚」看似極其危險，工人猶如空中飛人一樣。不過，香港不少摩天大廈都是通過「搭棚」興建。使用竹子「搭棚」有不少好處：竹子生長速度快，是環保的建築物料；工人亦能因需要自行切割竹架，比其他物料更有彈性。「搭棚」是古老的建築技術，在其他地方絶無僅有。為確保安全，香港政府亦對竹棚的應用發出指引，工人亦需領取牌照。