消失中的老香港 藝術家以微縮模型留住美好時光
「變幻原是永恆」這句說話用在香港最為合適不過。老房子被拆後，高樓大廈拔地而起；特色小店也被亮麗的連鎖店所取代。我們或許無力阻擋推土機，但總有辦法留住美好記憶，一群藝術家就以匠心巧思創造微縮模型，重溫舊日喜樂參半的生活。
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二戰後，中國大陸大量移民湧至香港。他們大都身無分文，只能自行搭建木屋居住，而其中一個木屋區位於香港島西邊的摩星嶺。1983年，颱風愛倫襲港，摩星嶺木屋區山泥傾瀉，災情嚴重。一名消防人員在拯救行動時不幸殉職，港英政府其後決定拆卸摩星嶺木屋區。
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報紙檔曾是香港街頭風景不可或缺的一部分，不過紙媒日漸沒落，報紙檔亦隨之凋零。1990年代是紙業的黃金年代，全港有逾2000檔報紙檔。不過，現時只剩約四百檔。報紙檔與傳統茶樓有著共生關係：茶客總喜歡一邊讀報、一邊「嘆個茶食個包」。雖然「飲茶」仍是不少香港人的習慣，但高昂的商鋪租金也令傳統茶樓越來越稀少。
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「士多」（Store的直譯）總有這些滿載誘人的零食小吃的鐵架子，是不少香港人的兒時回憶。除了購買日用品外，街坊鄰居也愛在「士多」談天說地、聯絡感情。
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唐樓顧名思義就是給唐人住的樓房，在19世紀中後期到1960年代盛行。唐樓只有幾層樓高，地下是商鋪、上面是住宅。唐樓居住環境不太好，通常是幾戶人家共用廚房、廁所。這個微縮模型複製當年永樂碼頭（又稱三角碼頭，已被拆卸）「咕哩」（即苦力）辛勤工作的情景。
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每逢春節，林村許願樹總會吸引大批遊人。傳說指，假如能夠成功拋寶碟上許願樹，願望就會成真。2005年，許願樹不勝負荷，一條支幹斷裂，百年大樹瀕臨死亡。香港政府隨即禁止向許願樹拋寶碟，希望大樹能休養生息。林村村民於是擺放一棵塑膠許願樹，讓遊人還能享受拋寶碟的樂趣。
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香港曾有「東方好萊塢」之稱，本地電影產量於1990年代初達到頂峰。在電視及互聯網出現前，到戲院看電影是深受大眾歡迎的娛樂。不過近年香港電影業陷入衰退，前景大不如前。電影院日漸減少，七百多萬人的城市中只有約50間戲院；好萊塢大製作稱霸香港票房，年輕觀眾對香港電影失去興趣。
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對外人來說，「搭棚」看似極其危險，工人猶如空中飛人一樣。不過，香港不少摩天大廈都是通過「搭棚」興建。使用竹子「搭棚」有不少好處：竹子生長速度快，是環保的建築物料；工人亦能因需要自行切割竹架，比其他物料更有彈性。「搭棚」是古老的建築技術，在其他地方絶無僅有。為確保安全，香港政府亦對竹棚的應用發出指引，工人亦需領取牌照。
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位於太子的花墟佔地不大，卻有差不多一百間售賣各種花朵及植物的店鋪。香港是彈丸之地，只有很少數人能擁有自己的花園，不過擺放盆栽的空間還是有的。過年前花墟特別繁忙，不少香港人都喜歡在這裏買年花，討討吉利。
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1953年聖誕夜，石硤尾木屋區發生大火，令五萬人失去家園，殖民地政府不得不正視香港的房屋問題，而徙置區就是香港第一代的公共房屋。徙置區的物質生活並不富裕，但不少老居民卻緬懷昔日的鄰里生活。
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大坑舞火龍的歷史可追溯至1880年。相傳大坑村經歷風災後，出現一條巨大的蟒蛇。村民殺死蟒蛇後，屍體離奇消失，一場瘟疫在村內蔓延。菩薩向村中長老報夢指，只要村民用禾草扎出一條龍，把香枝插滿草龍上，在中秋節日巡遊火龍，就能驅除瘟疫。大坑村瘟疫果然停止，中秋節「舞火龍」的傳統保持至今，甚至成為吸引遊客的盛事。
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藝術家重現1970年代戶外遊樂場的情景：更高更有趣的鐵製滑梯、沒有鋪設安全物料的硬地、沒有家長看顧的兒童。
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