網紅「小豬佩奇」怎麼得罪了中國的視頻網站？

圖片版權 Getty Images/Rob Stothard Image caption 2015年，這只粉紅色的小豬來到中國，超過100集動畫被翻譯後在中央電視台少兒頻道播出，成為了家喻戶曉的人物。僅在視頻平台優酷，《小豬佩奇》第一季的播放量就達到60億次。

廣受歡迎的卡通形像「小豬佩奇」（Peppa Pig）近日遭到中國視頻平台「抖音」的封禁。雖然「抖音」官方未給出緣由，但輿論認為，這是由於「小豬佩奇」在中國所衍生出來的特殊含義——「社會人」。

「抖音」是近段時間頗受中國年輕人歡迎的短視頻分享應用，但上周六（4月28日），「抖音」用戶打開App後發現，所有涉及卡通形像「小豬佩奇」的影片和話題都被刪除，BBC國際媒體觀察（BBC Monitoring）周一（4月30日）報道稱，甚至「小豬佩奇」四個字都被列入了評論區的黑名單。

小豬佩奇是過去幾個月中國社交網絡上的「網紅」。儘管英國創作者的初衷是針對學齡前兒童，但在中國，這只粉紅色的小豬卻被與不務正業、沾染了社會氣息的年輕人劃上了等號。

它的形像被製作成段子，出現在各種表情包和網友自製的短視頻中，甚至還有不少網民將它紋在身上。

圖片版權 Zhihu Image caption 不少網民將小豬佩奇紋在身上。

「網紅」佩奇

《小豬佩奇》動畫在2004年首映於英國，在每集不到五分鐘的時間裏，展現了一隻名叫佩奇的小豬和她家人、朋友間發生的日常故事。

2015年，這只粉紅色的小豬來到中國，超過100集動畫被翻譯後在中央電視台少兒頻道播出，成為了家喻戶曉的人物。僅在視頻平台優酷，《小豬佩奇》第一季的播放量就達到60億次。

劇情簡單、幾乎沒有反派人物、每集的結局皆大歡喜，正是這些對於成年人來說可能有些乏味的內容，在中國的網絡平台上卻引發了意想不到的效果。

在視頻分享網站嗶哩嗶哩（bilibili），網友們將《小豬佩奇》動畫製作成了方言版本，四分鐘的視頻收獲了超過340萬次播放。而在網購平台淘寶，一隻佩奇形像的卡通公仔，在一家店內的月銷量就超過了一萬件。

眾多成年女性曬出了她們頭戴粉紅色佩奇頭飾、手戴小豬形狀手錶的照片，而不少男性用戶則在手臂上貼上了印有佩奇圖案的貼紙，並配文「小豬佩奇身上紋，掌聲送給社會人」。

網絡媒體新浪娛樂注意到，一些兩岸明星，例如楊冪、歐陽娜娜和趙麗穎等，也都穿上了「小豬佩奇」圖案的產品。

「同一隻佩奇，不同的含義」

佩奇雖火，但如果你認為這只是大眾對於動畫本身的喜愛，那就大錯特錯了。

一名視頻平台「抖音」的用戶向BBC中文解釋道，小豬佩奇的風靡，已經和動畫片沒有太大的關係，而是源於一些成年人對於小學生喜好的調侃。

「最初是因為很多小學生模仿社會人（不務正業/有社會風氣的人）拍小視頻，他們也想穿緊身褲、紋身，就把小豬佩奇的貼紙貼在身上，所以後來就被那些真的社會人嘲笑了。」

圖片版權 Zhihu Image caption 「最初是因為很多小學生模仿社會人（不務正業/有社會風氣的人）拍小視頻，他們也想穿緊身褲、紋身，就把小豬佩奇的貼紙貼在身上，所以後來就被那些真的社會人嘲笑了。」

「這個佩奇，不是你們想像的那個佩奇」一名購買過"小豬佩奇"貼紙的微博用戶則向BBC中文說，小豬佩奇的走紅是因為很多營銷號用成年人的流行語來"強行"解釋原本簡單的劇情，從而在反差中進行惡搞。

「比如他們說小豬佩奇是『豬精女孩』、『有錢人』，還有她和小羊之間的感情是『塑料姐妹花』。」 「豬精女孩」和「塑料姐妹花」都是中國社交媒體上流行的詞語，常用於自嘲。前者指多事、愛"作怪"的人，而後者用於指一些貌合神離、勾心斗角的女生關係。

一份盛傳在網絡上的「抖音社區規則」顯示，「小豬佩奇」與暴力、低俗、不雅等行為並列，被列入了「抖音」的違禁元素名單。

圖片版權 DOUYIN Image caption 沒有證據顯示，「小豬佩奇」遭到"抖音"整肅是應政府的要求，但輿論普遍認為，「抖音」對於一個卡通人物下封殺令，是企業在中國政府嚴格的輿論導向監管下的「自救行為」。

沒有證據顯示，「小豬佩奇」遭到「抖音」整肅是應政府的要求，但輿論普遍認為，「抖音」對於一個卡通人物下封殺令，是企業在中國政府嚴格的輿論導向監管下的「自救行為」。

中國官方媒體《人民日報》上周四發表評論稱，《小豬佩奇》動畫給孩子們的世界打開了積極陽光的一面，但所引發的跟風熱潮需要人們警惕。

「不少中小學生以此標新立異，一些人以穿戴小豬佩奇的服飾、手錶等互相攀比，更有甚者，少數不法商家假冒仿製相關產品，攫取利益。」《人民日報》評論道。

今年3月下旬，「鳳凰新聞」、「火山小視頻」、「快手」等多家資訊和短視頻App被當局點名批評並要求整改。在年輕人中頗受歡迎的笑話視頻分享網站"內涵段子「則被當局以「導向不正、格調低俗」為由勒令永久關停，該App的粉絲甚至一度在廣電總局門前鳴笛抗議。

「在小豬佩奇被賦予這種顛覆性的色彩後，遭到大肆傳播。一些專家表示，該卡通形像的走紅展現了社會的獵奇心理，這可能有損積極的社會風氣，」官方媒體《環球時報》評論說。