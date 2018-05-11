避免惹惱大陸 台陸委會稱不會邀請博爾頓

Image caption 張天欽在接受BBC採訪時表示，蔡英文不會改變兩岸政策。

台灣陸委會副主委在回應外界揣測美國國家安全顧問博爾頓6月是否訪台時說，台北方面不會邀請博爾頓到訪，因為這樣會惹惱中國大陸。

"我不清楚博爾頓是否會來台，目前的訊息還不明確，但我不認為博爾頓今年6月會來台，"張天欽在本周接受BBC記者卡羅蘭·貝利（Caroline Bayley）採訪時表示。

"原因或許很簡單：即便中國大陸給了我們很大壓力，但我們的總統還是希望向中方釋放善意，不願惹麻煩。"

多家媒體此前報道說，在華盛頓通過《台灣旅行法》後，特朗普的新國家安全顧問博爾頓將於6月赴台，出席美國在台協會（AIT）新館的開幕。

但張天欽對BBC表示，若台北邀請博爾頓來台，那會對中國大陸釋放出一個很強烈的信號，即台灣與美國關係比之前更近一步，而蔡英文不想釋放這種信號。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 此前有媒體報道說，美國國家安全顧問博爾頓可能在6月訪台。

"九二共識"

自蔡英文上任以來，兩岸關係持續緊張。中方因蔡政府不承認"九二共識"切斷多個與台北溝通渠道，並通過縮小台灣的國際空間來給台北施壓。上周，台灣長期的邦交國多米尼加共和國決定與台灣斷交，轉向北京政府。

張天欽回應道，中國通過這種做法對台灣施壓已經有多年，近年來更是通過"一帶一路"中的基建投資，讓參與國家遵循"一個中國"，而台灣不遵循這樣的政策。

"我不認為（蔡英文會改變目前的兩岸政策），因為我們的總統是支持民進黨的選民選出來的。民進黨認為中華民國是獨立國家，任何對此的改變需要經過台灣人民的同意。"

圖片版權 Reuters Image caption 蔡英文4月表示，只要不預設政治前提且在對等原則下，"樂見與對岸領導人見面"

那"習蔡會"還有可能嗎？

在南北韓領導人4月會面後，蔡英文政府也向北京伸出"橄欖枝"。她在4月27日表示，只要不預設政治前提且在對等原則下，"樂見與對岸領導人見面"，台灣"也希望這是一個走向區域更穩定發展的一步"。

"只要沒有設政治前提，而且在對等原則之下，我相信沒有一個任何的台灣的總統會拒絶，甚至於我們也樂見可以與對岸的領導人見面，"蔡英文說。

"如果南北韓領導人可以坐下來談……或許隨著社會和外部的壓力，雙方也會決定坐下來談，"張天欽對BBC表示。