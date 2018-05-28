「悼六四 抗威權」 香港遊行紀念「六四」29週年
今年遊行以「悼六四 抗威權」為主題，參與人群高聲呼喊「平反八九民運」、「結束一黨專政」、「建設民主中國」等口號。
-
EPA
今年遊行以「悼六四 抗威權」為主題，參與人群高聲呼喊「平反八九民運」、「結束一黨專政」、「建設民主中國」等口號。
-
EPA
活動由香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）主辦，遊行人群步行從灣仔前往中央駐港聯絡辦公室樓前。
-
BBC Chinese
香港支聯會表示有1100人參與遊行，香港警方稱高峰時有610人。
-
EPA
香港支聯會每年都會舉行紀念「六四」活動，除遊行外還會在6月4日當天晚間舉行燭光晚會。
-
BBC Chinese
遊行人群還呼籲釋放劉曉波遺孀劉霞及維權律師王全璋等人士。
-
BBC Chinese
今年遊行參與人數較去年小幅上升。去年支聯會統計有1000人參與遊行，為九年來最低，警方稱高峰時有450人。
-
EPA
據自由亞洲電台報道，遊行中有抗議人士試圖踩踏寫有「結束一黨專政」字樣的中共黨旗，被警方制止。
-
EPA
遊行全程4.3公里，人群步行兩小時，前往中央駐港聯絡辦公室樓前。
-
EPA
遊行隊伍走到中聯辦門前。
-
EPA
遊行隊伍走到中聯辦門前。
-
AFP
遊行中隊伍在中聯辦門前發表講話。
-
Getty Images
抗議人士將活動標語貼在中聯辦門牌牆上。
圖輯
圖輯
香港理工大學校園內「圍城」三天後的現場圖輯
- 2019年 11月 19日
圖輯
視覺旅遊：俄羅斯古都探秘
- 2019年 7月 31日
圖輯
倫敦東亞電影節露天放香港電影 場邊現抗議橫幅
- 2019年 7月 30日