「悼六四 抗威權」 香港遊行紀念「六四」29週年

  • 2018年 5月 28日

今年遊行以「悼六四 抗威權」為主題，參與人群高聲呼喊「平反八九民運」、「結束一黨專政」、「建設民主中國」等口號。

  • 遊行隊伍 EPA

    今年遊行以「悼六四 抗威權」為主題，參與人群高聲呼喊「平反八九民運」、「結束一黨專政」、「建設民主中國」等口號。

  • 香港六四29週年遊行 EPA

    活動由香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）主辦，遊行人群步行從灣仔前往中央駐港聯絡辦公室樓前。

  • 遊行隊伍 BBC Chinese

    香港支聯會表示有1100人參與遊行，香港警方稱高峰時有610人。

  • 遊行隊伍 EPA

    香港支聯會每年都會舉行紀念「六四」活動，除遊行外還會在6月4日當天晚間舉行燭光晚會。

  • 遊行場面 BBC Chinese

    遊行人群還呼籲釋放劉曉波遺孀劉霞及維權律師王全璋等人士。

  • 遊行隊伍 BBC Chinese

    今年遊行參與人數較去年小幅上升。去年支聯會統計有1000人參與遊行，為九年來最低，警方稱高峰時有450人。

  • 遊行隊伍 EPA

    據自由亞洲電台報道，遊行中有抗議人士試圖踩踏寫有「結束一黨專政」字樣的中共黨旗，被警方制止。

  • 遊行隊伍步行兩小時，前往中聯辦。 EPA

    遊行全程4.3公里，人群步行兩小時，前往中央駐港聯絡辦公室樓前。

  • 遊行隊伍走到中聯辦門前。 EPA

    遊行隊伍走到中聯辦門前。

  • 遊行隊伍走到中聯辦門前。 EPA

    遊行隊伍走到中聯辦門前。

  • 遊行隊伍 AFP

    遊行中隊伍在中聯辦門前發表講話。

  • 遊行隊伍 Getty Images

    抗議人士將活動標語貼在中聯辦門牌牆上。

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