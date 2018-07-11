新聞專輯：劉曉波逝世一週年 劉霞終獲自由
頭條新聞
劉霞抵達柏林：貿易戰與人權牌
一些觀察人士認為，劉霞獲釋是因為中國要拉攏德國，在貿易戰問題上牽制美國。
- 2018年 7月 11日
德國：歷史原因造就的異見人士庇護所
7月13日是劉曉波忌日，有德國團體凖備為他舉行追憶會，他的遺孀劉霞日前也到達了當地。為何德國這麼關注劉曉波的事情？
- 2018年 7月 13日
視頻 2:37
逝世一週年 劉曉波魂歸何處
香港社運人士製作了劉曉波雕像，希望讓公眾悼念，但卻找不到這個雕像的容身之所。
- 2018年 7月 10日
劉曉波遺孀劉霞抵達柏林
諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞已經抵達德國城市柏林。據報道，劉霞從停機坪搭車直接離開機場。
- 2018年 7月 10日
視頻 1:47
劉霞與劉曉波：艱難的羅曼史
隨著劉曉波病逝，遺孀劉霞今後的命運也備受關注。
- 2017年 7月 14日
英媒：劉霞新詩曝光透露被軟禁的痛苦日夜
- 2017年 12月 12日
英媒：「我在這個女人身上找到所有的美」
- 2017年 7月 13日
劉曉波病逝 國際輿論關注遺孀劉霞命運
- 2017年 7月 14日
搶救劉曉波：德國使館批評中國「破壞信任」
- 2017年 7月 11日
英媒：中國飛機晚點謎團 作家呼籲釋放劉霞
- 2017年 11月 3日
劉霞失聯逾月後 網傳兩視頻「報平安」
- 2017年 8月 19日