新聞專輯：劉曉波逝世一週年　劉霞終獲自由

劉霞抵達柏林：貿易戰與人權牌

一些觀察人士認為，劉霞獲釋是因為中國要拉攏德國，在貿易戰問題上牽制美國。

  • 2018年 7月 11日

德國：歷史原因造就的異見人士庇護所

7月13日是劉曉波忌日，有德國團體凖備為他舉行追憶會，他的遺孀劉霞日前也到達了當地。為何德國這麼關注劉曉波的事情？

  • 2018年 7月 13日
視頻 2:37

逝世一週年 劉曉波魂歸何處

香港社運人士製作了劉曉波雕像，希望讓公眾悼念，但卻找不到這個雕像的容身之所。

  • 2018年 7月 10日

劉曉波遺孀劉霞抵達柏林　

諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞已經抵達德國城市柏林。據報道，劉霞從停機坪搭車直接離開機場。

  • 2018年 7月 10日
視頻 1:47

劉霞與劉曉波：艱難的羅曼史

隨著劉曉波病逝，遺孀劉霞今後的命運也備受關注。

  • 2017年 7月 14日

英媒：劉霞新詩曝光透露被軟禁的痛苦日夜

  • 2017年 12月 12日

英媒：「我在這個女人身上找到所有的美」

  • 2017年 7月 13日

劉曉波病逝 國際輿論關注遺孀劉霞命運

  • 2017年 7月 14日

搶救劉曉波：德國使館批評中國「破壞信任」

  • 2017年 7月 11日

英媒：中國飛機晚點謎團 作家呼籲釋放劉霞

  • 2017年 11月 3日

劉霞失聯逾月後　網傳兩視頻「報平安」

  • 2017年 8月 19日