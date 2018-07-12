中國國航客機萬米驚悚急降 引發安全與特權的網絡爭議

圖片版權 Reuters Image caption File picture of another Air China aircraft

近日，中國國際航空公司（國航）CA106航班在香港至大連飛行過程中出現座艙高度警告，旅客氧氣面罩被緊急釋放，飛機緊急下降，最終在大連安全降落。

事發後，博主 @確認信號 爆料稱，事件系機組人員抽煙，誤把pack組件當成再循環風扇關掉，導致座艙釋壓，旅客氧氣面罩掉下。機組判斷增壓不可控後，宣佈緊急下降。改平後因客艙溫度高發現兩個組件在關拉，打開組件增壓可控後，機組在旅客氧氣已經不符合適航條件的情況下又重新上升至7500米高度繼續飛往目的地。

該消息在社交媒體上被不斷轉發，也被不少主流媒體引用。此後，微博上流傳出一張疑似國航的內部通報圖，也明確提及事發過程，描述跟 @確認信號 爆料的內容高度重合。

「從11000米降到了4000米」

7月10日，CA106航班原計劃於17：55從香港機場出發，後起飛時間延誤至19：11，並於22：29到達大連。

有機上乘客向中國媒體《新京報》表示，在19點50分左右，飛機先後兩次廣播「機艙失密」，下放緊急面罩，同時機艙溫度升高，「空調系統都沒有了」，「非常害怕」。

圖片版權 微博用戶提供 Image caption 據乘客回憶，飛機起飛後沒多久便廣播"機艙失密"，下放緊急面罩。

另一位乘客的手機GPS顯示，當時飛機的飛行高度「從11000米降到了4000米左右」。

根據乘客回憶，飛機後在接近山東時再一次廣播稱「機艙失密」，下放氧氣面罩，並以這個狀態一直飛抵大連。

中國國航客服最初回應稱，延誤系天氣原因所致。中國民航局後對此啟動調查，並稱之為「不安全事件」。據新華社報道，調查組已封存相關數據和資料，對機組成員進行調查筆錄。

7月11日晚國航在官方微博表示，機組正在接受民航局調查，如果發現機組存在違規違章行為，公司將嚴肅處理。

駕駛艙內是否禁煙成焦點

圖片版權 Getty Images

網友對國航的回應並不買賬，大家的關注點是：飛行員到底是否吸煙了？以及飛機駕駛艙內是否可以吸煙？

根據中國交通部2017年頒布的《大型飛機公共航空運輸承運人運行合格審定規則》，「任何人不得在按照這一規則運行的飛機上吸煙」。也就是說，中國的民運飛機是全機艙禁煙的，包括駕駛艙。

不過在2017年規定頒布之前，中國民航局在1997年的《民用機場和民用航空器內禁止吸煙的規定》中指出，民用航空器內的禁止吸煙區域為：

國內航線、特殊管理的國內航空運輸航線、澳門航線及海峽兩岸航線的民用航空器的客艙和廁所內；

國際航線的民用航空器的客艙禁煙區和廁所內。

駕駛艙並沒有包括在其中。

一名要求匿名的中國業內人士告訴BBC中文，2017年頒布的新規定已在國內航空公司普遍適用，但「有兩年緩衝期」。

也有熟悉國航飛行慣例的中國某航空公司機組人員表示，國航要求全機艙禁煙，但有少數飛行員會「偷偷吸」。「吸煙的一般都是煙癮大，有的航線很長可能忍不了」，不止國航，「國內基本大環境應該都是這樣」。這名人員同樣要求匿名。

香港立法會議員、飛行員譚文豪向BBC中文表示，不管在香港還是其他地方，所有國際航班都是全機艙嚴格禁煙的，而從香港飛往大連屬於國際航線範疇。

飛行員是否該有吸煙特權？

美國空乘協會的一名官員曾在接受《紐約時報》採訪時解釋，飛機駕駛艙的通風系統比客艙更通暢，此外，駕駛艙的空氣循環系統不會與客艙的空氣混合在一起。

在國際上，機艙禁煙是經過不斷發展的。《紐約時報》多年前的報道稱，在美國，1990年2月25日之前，乘客都可以在飛機上抽煙。由於美國空乘協會(Association of Flight Attendants)多年來的持續投訴，美國聯邦政府在1990年規定，飛行時間在6小時以上的國內航班客艙禁止吸煙。2000年，美國所有航空公司的國際航班都開始禁煙。

但1990年的航空禁煙令卻豁免了飛行員，理由是相對飛行員可能出現的脫癮症狀，允許飛行員吸煙會更安全。因為有煙癮的飛行員在沒有煙的情況下可能會注意力難以集中，耐性降低，甚至產生焦慮。

圖片版權 Getty Images Image caption 1990年2月25日之前，美國乘客都可以在飛機上抽煙。

儘管如此，部分美國航空公司還是禁止飛行員在駕駛艙吸煙，阿拉斯加航空甚至不錄用吸煙的飛行員。

飛行員操作是否合規？

在飛機飛行過程中，如果機艙失壓，飛行員必須將飛機釋放到更低高度，以保證機組人員及乘客的安全。

「這些飛機的飛行高度與珠穆朗瑪峰缺乏氧氣的死亡地帶的海拔是一樣的，」航空諮詢公司Flight Global專家格萊格•沃爾德隆（Greg Waldron）向BBC表示。「因此飛行員必須將飛機下降。不然的話，機組人員和乘客會失去意識。」

此前有飛行員向中國媒體表示，CA106的機長可能操作失誤，因為「已經緊急下降過一次，乘客氧氣不足的情況下，竟然沒有就近著陸而是繼續回到高空中去飛行，這個性質很惡劣」。

對此譚文豪則表示，「氧氣不足」這個前提未必成立。他認為，如果僅是機艙失壓，飛機沒有機艙損壞等其他問題，當飛機在一萬英尺（約3048米）高度飛行時，艙內氧氣應該是充足的，飛機仍可以正常飛行，沒有必要就近著陸。