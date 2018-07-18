引用社團條例打擊港獨 香港民族黨存亡引爭議

圖片版權 AFP Image caption 香港民族黨於2016年3月28日成立，自稱為香港"首個主張香港獨立的政黨"，召集人為陳浩天。

香港政府周二（7月18日）確認，考慮以國家安全為由，禁止主張港獨的香港民族黨運作，目前給予民族黨21日時間申述，再作最終決定。

因為政治主張而禁止民間團體運作，被民主派人士質疑是限制香港的言論、結社自由，更有「以言入罪」及實施「黨禁」之嫌。

有香港立法會議員指出，港府今次動用的《社團條例》，訂立原意是針對黑社會組織，現在卻被用於打壓持不同政見的組織。

「諷刺的是回歸20年來，（《社團條例》）從未取締過任何一個黑社會社團，」公民黨楊岳橋表示，「今日卻用來取締政治組織。」

有人權組織指出，今次是港府第一次援引「國家安全」為由執法，此例一開，香港政府或可以同一手法，禁止其他持不同政見的組織運作。

圖片版權 Hong Kong National Party website Image caption 香港民族黨從不諱言支持港獨，並將此列為創黨宗旨。

國家安全「突出短板」

香港保安局局長周二（7月17日）公布，香港警方的助理社團事務主任以「維護國家安全或公共安全、公共秩序或保護他人的權利和自由」為由，按香港《社團條例》，建議保安局禁止「香港民族黨」運作。

香港政府經常強調「港獨違法基本法」，但不少香港法律學者及業界人士均指出，違反作為本地憲法的《基本法》，並不等同觸犯刑事法例。若保安局最終決定禁止民族黨運作，今次將是港府首次動用刑事手段，處理「港獨」政治主張。

圖片版權 AFP Image caption 保安局局長李家超拒絶透露計劃取締"民族黨"的詳情，他解釋這是要避免影響民族黨申述。

特首林鄭月娥回應外界質疑時稱，「一國兩制」中的「一國」意味要尊重國家主權及利益，若國家的「紅線」被衝擊，政府及特首本人均需清晰表達不能容忍。

被問到香港民族黨已經運作兩年多，為何忽然考慮禁止其運作，保安局僅稱警方的社團事務主任需要時間「留意個案發展」及「搜集證據」。

不過建制派議員陳克勤則向本地報章指出，中聯辦主任王志民今年四月曾批評香港「維護國家主權、安全、發展利益的制度還不完善」，是中國國家安全的「突出短板」 ，是在提醒港府針對港獨問題採取行動。

不止打擊港獨？

香港民族黨於2016年3月28日成立，自稱為香港「首個主張香港獨立的政黨」，召集人為陳浩天，但其他核心成員身份及組織成員人數一直不為外界所知，陳浩天被問及組織規模時往往拒絶透露。

香港民族黨曾經嘗試申請社團註冊，但一直不獲批准。然而保安局指，即使未有註冊為社團，民族黨仍受《社團條例》規管，因條例列明，任何一個人以上的組織均屬社團。

成立以來，民族黨曾嘗試參選立法會（但被撤銷參選資格）、聯同其他本土派組織舉行「港獨集會」，也曾赴外與台獨、蒙獨等其他分離主義組織交流，並在港推動中學校園成立「港獨關注組」，但成效不彰，在香港政壇影響力甚微。

港府近年針對「港獨」動作頻頻，但過去數年的事態發展，令不少港人相信政府的目標並非只為打擊「港獨」，會蔓延至其他更溫和的政黨。

雨傘運動後 香港公民自由收窄案例

政治審查參選權 ：2016年八月，六名持港獨、歸英等不同主張的參選人，被選舉主任指其政治主張，與《基本法》「香港特區是中華人民共和國不可分離的部份」條文牴觸，撤銷參選資格。至2018年一月，再有主張「民主自決」的參選人周庭被褫奪資格。

：2016年八月，六名持港獨、歸英等不同主張的參選人，被選舉主任指其政治主張，與《基本法》「香港特區是中華人民共和國不可分離的部份」條文牴觸，撤銷參選資格。至2018年一月，再有主張「民主自決」的參選人周庭被褫奪資格。 釋法褫奪立法會議員議席 ：港府就六名立法會議員宣誓提起司法覆核，審訊期間中國全國人大常委會針對有關條文釋法，香港法院最終按照釋法內容，撤銷六名議員的議席，共計有超過18萬選民的選票形同作廢。

：港府就六名立法會議員宣誓提起司法覆核，審訊期間中國全國人大常委會針對有關條文釋法，香港法院最終按照釋法內容，撤銷六名議員的議席，共計有超過18萬選民的選票形同作廢。 「公安條例」限制示威自由 ：雨傘運動後，針對示威活動的判刑大幅加重，由過往的社會服務令或數星期監禁，增加至數個月至逾年。在旺角衝突「暴動罪」判處多名被告數年刑期後，「末代港督」彭定康曾撰文批評，《公安條例》中一些定義含糊不清，或被濫用，亦指條例被「政治利用」以重判民主派及社運人士。

：雨傘運動後，針對示威活動的判刑大幅加重，由過往的社會服務令或數星期監禁，增加至數個月至逾年。在旺角衝突「暴動罪」判處多名被告數年刑期後，「末代港督」彭定康曾撰文批評，《公安條例》中一些定義含糊不清，或被濫用，亦指條例被「政治利用」以重判民主派及社運人士。 出版自由、出版通路受限 ：2015-16年五名「禁書」出版商分別在泰國、香港及大陸失蹤，之後在中國大陸媒體上出現「認罪」，被視為香港出版自由蕩然無存的標誌性事件，之後屢傳出香港出版社拒絶出版政治敏感書籍。港媒亦多次揭發，全香港最大規模的連鎖書店三聯、中華及商務，幕後均由中聯辦持有，敏感書籍無法在主流書店上架。

：2015-16年五名「禁書」出版商分別在泰國、香港及大陸失蹤，之後在中國大陸媒體上出現「認罪」，被視為香港出版自由蕩然無存的標誌性事件，之後屢傳出香港出版社拒絶出版政治敏感書籍。港媒亦多次揭發，全香港最大規模的連鎖書店三聯、中華及商務，幕後均由中聯辦持有，敏感書籍無法在主流書店上架。 敢言大學教師不獲續約：雨傘運動後，先後有多名經常發表政治言論的大學教師不獲續約，包括著有《香港城邦論》的嶺南大學中文系助理教授陳雲根，及政團「熱血公民」議員、理工大學專任導師鄭松泰；今年，多次就政治事情表態的浸會大學教職員工會主席黃偉國，即使在教學評估中被評為「非常良好」，仍不獲續約，遭外界質疑是對工會的逼害。

2016年，港府曾以「不擁護《基本法》」為由，撤銷港獨提倡者的立法會參選資格，後又於2018年初再將主張「民主自決」（即以公投形式決定香港在2047年後前途）者的參選資格撤銷；之後更有全國人大常委表示，香港民主派喊了三十多年的「結束一黨專政」口號亦牴觸《基本法》，亦有可能被撤銷資格。

民族黨可能被禁止營運的消息傳出後，輿論十分關注會否再有其他組織被禁。

香港「民間人權陣線」形容，保安局這次做法象徵香港「即將步入黨禁時代」，對香港所有民間團體都會做成漣漪效應。

「特區政府以國家安全作旗幟，對付異見人士的手段愈見專制，」民陣聲明說：「若果政府今次可以隨意扼殺言論、集會、結社自由，難保他日政府會除時取締任何看不順眼的民間團體。」

圖片版權 AFP Image caption 多名香港立法會議員和市民舉行遊行，抗議香港政府的計劃。

「殖民惡法」修訂史

英國外交部發佈聲明，表達對此事的關注，強調參選權、言論及結社自由均是《基本法》及香港人權法所保障的權利。

「英方不支持香港獨立，但高度自治與人民的權利與自由均應受尊重。」聲明稱。

香港回歸前，港英政府曾修訂多條被批評為「殖民惡法」的法例，今次港府援引的《社團條例》就是其中之一。

但在回歸前夕，中英雙方因香港的政制改革問題交惡，中方推倒香港民選立法會直接過渡至回歸後的協議，改於深圳設立「臨時立法會」，議員全數由中方委任，作為回歸後首屆立法會的組成。

「臨時立法會」推翻了不少港英政府在殖民時代末期作出、符合國際公約的法例修訂，包括限制示威活動的「公安條例」，以及恢復了原已取消的《社團條例》社團註冊制度，並加入了「維護國家安全」作為禁止社團運作的理據。