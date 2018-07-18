英前駐華大使去世：曾秘報北京慘案 不滿香港政改

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英國前駐中國大使唐納德爵士近日逝世，享年87歲，英國各報都刊登了訃聞。《每日電訊報》的訃聞標題是：發"天安門屠殺"秘密電文的駐華大使。

唐納德爵士是劍橋大學畢業的英國職業外交官，1988-1991年間任英國駐華大使。報道說，他一直處理中國事務，是英國外交部中經驗最豐富的中國專家。

唐納德爵士1988年到北京擔任大使時，中英關係正處在歷史最好時期。英國女王首次訪問中國，兩年後兩國又簽署聯合聲明，主張改革的中國領導人胡耀邦也來英國訪問。

但是一年後，在1989年6月，北京風雲變化。《每日電訊報》報道說，唐納德以其特有的輕描淡寫方式回憶說，"天安門屠殺"招致激烈國際反應，引起中國人神經質地猜疑，這種猜疑影響了同英國的關係，這時候"局勢有點倒退" 。

《泰晤士報》訃聞報道提到，北京鎮壓過後第二天唐納德就立即投入緊張的工作，抓緊一切時間為在華英國人提供建議，並為他們提供幫助和住所。

當年受過唐納德幫助的一些英國人在他逝世後還發表了紀念文章。

圖片版權 Getty Images Image caption 1989年６月４日天安門廣場附近。中國官方的文件承認200多人被打死，其中"有罪有應得的暴徒，有被誤傷的群眾"。

解密電文描述「血腥鎮壓」

《每日電訊報》說，1989年6月3-4日夜間，唐納德在北京大使官邸的屋頂上目睹事件經過。

當時中國官方的宣傳把北京發生的"反革命暴亂"歸因於"西方世界的一些政治勢力，總是企圖使社會主義國家、包括中國都放棄社會主義道路，最終納入國際壟斷資本的統治"。中國官方的文件承認200多人被打死，其中"有罪有應得的暴徒，有被誤傷的群眾"。

不過根據《每日電訊報》的報道，在去年被解密的一份1989年6月5日發出的秘密外交電文中，唐納德引用"通常十分可靠"的朋友、一位國務院官員提供的消息，認為北京鎮壓導致死亡的真實數字超過一萬人。

唐納德在電報中說，解放軍的二十七軍中"60%都是文盲和所謂沒開化的人"，他們被選中執行（鎮壓）任務是因為他們盲從。

他在電報中還作了如下描繪："學生們都知道他們有一個小時的時間離開廣場，但是5分鐘後，裝甲車就發動攻擊。學生手拉手被軋倒，其中還有士兵。裝甲車反覆碾扁屍體，便於讓推土機收集。屍體和殘肢被焚燒後，衝入下水系統。4名受傷的女學生求饒，但還是倒在刺刀下。"

這位國務院的消息人士還對唐納德爵士表示，他"認為內戰不可避免"。

不滿香港民主改革

Image caption 後來唐納德爵士對末任港督彭定康（Chris Patten）在香港移交前單方面搞民主改革頗有微詞

唐納德的外交官生涯隨著在北京的大使任期結束而停止。他非常重要的一段職業生涯是1980-84年在外交部擔任助理次長，當時他為英國政府就英中香港談判提供諮詢。1984年的聯合聲明為香港主權移交奠定了基礎。

英國的"新聞與期刊"（The Press and Journal）新聞網站說，唐納德在英中聯合聲明談判中發揮了重要作用。

《每日電訊報》報道，歷史學者都認為，聯合聲明是英國首相撒切爾在國際舞台上的最大成就。70年代末80年代初擔任過駐華大使、參加《聯合聲明》談判的柯利達爵士在他1994年的《中國經歷》書中對唐納德大加讚賞，說他在就中國談判同首相長時間的討論中顯示了靈活應對的技巧以及幽默感。

後來唐納德爵士對末任港督彭定康（Chris Patten）在香港移交前單方面搞民主改革頗有微詞。在他看來，彭定康的改革無疑違反了聯合聲明的精神。唐納德爵士在對中國外交中主張尋求共同點，不要強調政治哲學的分歧。

1993年在下院外交事務委員會聽證中，柯利達也曾說，民主改革會讓香港局勢惡化，因為那會損害同中國的關係。

《每日電訊報》提到了英國保守黨政客馬修·帕里斯寫過《尖刻告別語》，書中收集了唐納德離任前的一些語錄。

雖然他讚賞"長期受煎熬的（中國）人民的忍耐和幽默"，但他承認"在中國並不令人愉快。中國人仇外。官僚頑固而且愚蠢。個人沒有權利，個人歸國家所有，中國人對彼此通常很冷漠，有時候到了殘酷的地步。「

他還說，「我不信大陸的中國人將來能學會精確製造一個水塞，或正確地保養汽車。他們咳痰吐痰的習慣和廁所令人無法忍受。」