你的器材不支持播放多媒體材料 追蹤見證香港"叮叮"車的24小時

「我覺得，（電車）是有靈魂的。」《追蹤電車24小時》作者黃曼玲（Irene Flanhardt）說。

暱稱「叮叮」的香港電車是這座城市的標誌，今年7月30日，便是電車在香港島北部行駛114週年的日子。

香港島大街小巷裏緩緩穿梭的電車，車輪與路軌磨擦的聲響，標誌性的「叮叮」停車聲，在黃曼玲看來猶如與城市同步呼吸著，是一部部充滿生氣的老古董，盛載著香港幾代人的故事與記憶。

策展人黃曼玲（Irene Flanhardt）因為一次策劃電車展覽的機緣而愛上拍攝電車，更組織了十多名攝影師成立「追蹤電車隊」，獲准進入電車車廠拍攝，近距離記錄電車從製造到行駛的過程。

圖片版權 Irene Flanhardt Image caption 凌晨三點的電車廠

這一過程中，黃曼玲自己也成了電車迷；2015-2018三年間，每逢有事到港島，她都會備好相機拍攝電車。今夏，黃曼玲將個人拍攝的作品結集成書，收錄了電車從凌晨出發到深宵回廠的畫面。

「香港製造」

電車每日沿東西方向橫穿香港島北部，既經過香港最繁華摩登的商業區，也穿插於平民老城街巷之間。

黃曼玲拍攝的圖片中，電車所處的香港城市景觀，不僅是背景，也是電車與港人生活息息相關的映照；黃曼玲特別喜歡將電車與其他同樣富含香港特色的景物結合。

圖片版權 Irene Flanhardt Image caption 「鏡中的電車途經筲箕灣道，遇上令人垂涎欲滴的鹵水鵝。」

香港電車的設計、製造、組裝均在香港的電車廠完成。「電車是百分百Made in Hong Kong （香港製造）的，」黃曼玲強調。

「現在，香港製造的事物越來越少了。」

圖片版權 Irene Flanhardt Image caption 屈地街電車廠是電車製造之地。

120號電車的故事

在眾多照片當中，黃曼玲最喜歡一張120號電車與香港中環摩天商廈的「合照」。

每一架電車都有自己的編號，在路面行駛中的電車中，120號是現歷史最悠久的一架，綠色柚木車身、木框車窗，是電車公司特意保留的唯一一架第五代（1949年）款式電車。

120號是不少電車迷的「心頭好」，路線、行車時間不定，難以「追蹤」，只能在車站等待看是否有足夠運氣與它「偶遇」。

「有的電車迷追120，追到好像『追女仔』一樣；有些會帶著120的模型，在車站等待大的120來合照，」黃曼玲說得興奮：「有時本不打算追，120卻在你面前出現，是不是很可愛？」

一次，黃曼玲在置地門外「偶遇」120，立即將這一幕拍下：1949年款的電車與香港最具標誌性的摩天大廈同框，「好像穿越了時空一樣」。

圖片版權 Irene Flanhardt Image caption 120電車與置地廣場

香港情結和電車爭議

在不少外地遊客眼中，電車是香港的標誌—但電車不僅僅是一個旅遊景點，而是緊扣港人生活，也是令港人團結起來的本地文化標誌。

香港人對電車感情很深。 2015年，一名退休政府規劃師向香港城市規劃委員會（城規會）申請，要求將中環一帶的電車拆除，以減少車輛擠塞，旋即引發全城熱議，社會幾乎一面倒反對，短時間內城規會就收到逾萬份市民意見書，反對淘汰電車。

黃曼玲及「追蹤電車隊」分別曾與2015年及2017年舉辦以電車為題的展覽，入場人數遠超預期，也給予了她將作品結集成書的念頭：展覽均是暫時，書本才可讓她拍下的電車與香港城市面貌留存。

圖片版權 Irene Flanhardt Image caption 灣仔莊士敦道上的電車

目前，香港歷史博物館的常設展中，放有一架舊式電車，簡介電車在香港的歷史意義；但黃曼玲希望，香港能有永久的展覽場所，展出電車的相關文物與電車迷的珍藏，更完整地呈現背後的整套文化。

「電車是香港的標誌，也是香港人非常珍惜的交通工具，」黃曼玲說：「這個月底就是電車行駛114週年，多年來它與香港市民甘苦與共，見證了香港的盛衰。」

視頻拍攝製作：丹尼（Danny Vincent）