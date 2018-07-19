挑戰港獨「紅線」的陳浩天：我沒有鼓吹暴力

圖片版權 Reuters Image caption 陳浩天2016年出席一個支持香港獨立的集會，事後成為香港警方建議取締香港民族黨的其中一個理據。

香港政府表示考慮以國家安全為由禁止主張港獨的香港民族黨運作後，英國政府發出聲明表示不支持香港獨立，但對港府的計劃表示關注。民族黨召集人陳浩天接受BBC訪問時指出，英方是否支持港獨並不重要，因為推動香港獨立是他們的「信念」。

陳浩天又指出，香港在一國兩制的框架下「沒可能」取得民主，因為按這個方法的話，香港必須取得中國政府同意才會有民主，他認為中方不會同意這樣做。

香港立法會70個議席中目前只有40個議席由直選產生，而行政長官選舉更只由一個1200人的選舉委員會選出，被批評為「小圈子選舉」。陳浩天在BBC電台節目指出，如果有全面的民主，香港「就近乎是個獨立的國家」。

民族黨周三（7月18日）公開從政府收到的文件，顯示香港當局認為民族黨推動香港獨立的立場「顯而易見」，並指這種行為違反相關的憲制規定。

圖片版權 EPA Image caption 有團體早前舉行集會，抗議香港政府的建議，他們計劃周六（7月21日）再發起遊行。

「這是我們的信念」

陳浩天接受BBC廣播節目World Update記者達蒙（Dan Damon）訪問時說，雖然香港當局給他時間解釋，他認為最終的結果很有可能是被列為非法組織。「如果到時候我們繼續運作，或如果有人給我們捐款，就會被視為違反法律，那些人會被定罪。」

他說香港民族黨從來沒有鼓吹使用暴力，成立以來都只是以傳單、網絡訊息等的和平手段去表達自己的立場。

被視為「獨派」的台灣總統蔡英文上場後，中國官方多次指責她沒有明確承認「九二共識」，進而在多方面向民進黨政府施壓。被問及台灣的處境，是否顯示香港獨立運動的前景並不樂觀時，陳浩天沒有直接回應。他只表示，現時仍需等待律師提供法律意見，才能決定下一步的行動。

BBC主持人與陳浩天訪問原文（節錄）

你的器材不支持播放多媒體材料 香港民族黨召集人；香港"近乎是獨立國家"，只差民主

陳浩天：我在2016年3月成立香港民族黨 。我們嘗試參選立法會，但我成為首名被取消參選資格的候選人。政府認為我違反《基本法》，也認為我不可能效忠香港特別行政區和擁護《基本法》，因此我們無法註冊成公司，也無法註冊成社團組織。我們並不是一個法人團體，因此我們無法開設銀行戶口。

港府極有可能將民族黨定義為非法組織。在這種情況下，如果我們繼續運營，任何向我們捐款的人都會被視作違法必遭到指控。

主持人：近來你們在做甚麼？

陳浩天：當然，我們近來仍在推動香港獨立。我們是首個推動這個運動的政黨。

主持人：派傳單……你們到中學去派發傳單，之類的事情。

陳浩天：當然，我們也有組織一些遊行，香港獨立遊行。

主持人：我想政府的顧慮是，你們會與2014年一樣引發暴力事件。當然，你的政黨在那個時候尚未成立，但當年「兩傘運動」最終的結果引發了暴力、暴動事件。所以如果讓你們繼續活動，會引起不穩定。你有甚麼回應？

陳浩天：他們說我們鼓吹暴力，但我們沒有鼓吹暴力，我們也從來沒有涉及暴力。我們十分和平，我們只派發傳單和在網絡上推廣我們的主意。我們組織過最大的活動是一個有千多人出席的集會，那個集會和平進行。

主持人：英國政府在香港當了百多年的宗主國，也支持香港現有的特別地位，但它也不支持香港獨立，為何你卻支持？

陳浩天：這是我們的想法。英國政府支持與否並不重要，這是我們的想法。因為我們認為獨立......香港的全面民主……香港現時差不多是一個獨立的國家，我們有自己的貨幣，也有自己的邊界，萬事俱備，除了一個民選政府和民選議會。如果我們有民主，全面的民主，我們就近乎是個獨立的國家。在一國兩制下，我們沒可能取得民主，因為如果我們循《基本法》和一國兩制的規定，我們需要問北京給我們民主，北京不會這樣做。

主持人：但從北京看待台灣的態度可以看出，他們也不會讓你獨立。你們目前沒大希望，對否？你的下一步會怎樣做？

陳浩天：目前，我仍然在等候律師的法律意見，讓我能決定應否回應保安局的信件、應否解散黨、還是繼續。我不知道。目前來說，我需要等待法律意見。

Image caption 香港中文大學去年有學生在校園掛出"香港獨立"的橫幅，引來爭議。

「違反憲制規定」

香港保安局局安李家超周二（7月17日）回應記者提問時，拒絶透露政府基於甚麼原因建議禁止民族黨繼續運作，認為這會影響民族黨就反對保安局的建議作出申述。

民族黨隨後公開從香港保安局收到的文件，當中包括一份由警務處撰寫的報告，詳列香港民族黨創黨以來的活動和成員發表過的公開談話內容，也指陳浩天宣稱與推動南蒙古、西藏、東突厥及台灣獨立組織代表建立聯繫。

民族黨公開的警方文件顯示，警方估計民族黨約有30至50名黨員。它又指出，香港民族黨創立以來活躍地以傳媒訪問、公開活動和網上留言宣揚自己的信念和目的，鼓吹香港從中國獨立出去的立場「顯而易見」，但這種行為違反相關的憲制規定。

圖片版權 Reuters Image caption 香港獨立成為當地近年示威活動中一個訴求。

香港警方的文件又指，民族黨未有排除武力或暴力達至港獨，又指陳浩天早前出席集會支持旺角暴動案中被定罪的人，顯示民族黨聲言放棄使用暴力的說法「很大可能」不反映他的真正意圖。

文件最後建議，保安局局長應基於「國家安全、公眾安全、公眾秩序和保護他人的權利和自由」的理由，依據《社團條例》禁止香港民族黨運作。