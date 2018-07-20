習近平強調「定於一尊」 是背離正統還是警告訊號

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中共高層一個月內兩次提到「定於一尊」，強調中共中央的權威地位，引發外界關注。

在這之前，「定於一尊」並不是中國領導人經常使用的詞匯，在民間的應用頻率也不高。一個普通的四字成語，放在政治語境下便染上了不一樣的色彩。對於已經高度集權的中國，「定於一尊」是否帶有另種意味？

既要「定於一尊」，也不要「定於一尊」

作為成語，「定於一尊」指的是具有最高權威的人，此前也指思想、學術、道德等，以一個最有權威的人做唯一的標凖。《史記·秦始皇本紀》中曾寫道，丞相李斯向秦始皇進言，「今皇帝並有天下，別黑白而定一尊」。中國地方黨報《山西日報》2017年曾對此解釋稱，「定於一尊」意指「主獨制於天下而無所制也」，並稱「歷史上正是這種'定於一尊'的專制統治，加速了秦王朝的覆亡。」

近期這個詞曾出現在７月４日的全國組織工作會議上。當天新華社發表習近平講話稱，中共中央是大腦和中樞，必須有「定於一尊、一錘定音」的權威。而在７月１７日中國全國人大常委會黨組會議上，中國第三號人物、全國人大常委會委員長栗戰書重申這八字表態，而且強調了「黨中央」的概念——「以習近平同志為核心的黨中央」。

在這之前，「定於一尊」也曾見諸習近平的講話，不過是另外一種色彩。就在兩個月前，習近平在紀念馬克思誕辰200週年活動上指出，「社會主義並沒有定於一尊、一成不變的套路」；2017年10月舉行的中共十九大上，習近平表示，世界上沒有完全相同的政治制度，政治制度「不能定於一尊，不能生搬硬套外國政治制度模式」；而最早在2014年，習近平還在文藝工作座談會上強調，「優秀作品並不拘於一格、不形於一態、不定於一尊」。

曾經被用作負面表達的詞匯，現在只在正面意義時出現。香港科技大學教授丁學良對此表示，之前強調不可定於一尊是針對西方而言，在政治制度、發展道路上，不能定於一尊，但是在共產黨內，「必須要定於一尊」。他認為，不能用一個詞語的不同運用來解釋政治學或社會學道理。

而中國獨立學者吳強認為，「定於一尊」的態度是中國儒家文化一直批判的對象，「不可定於一尊」，「防止一言堂，防止領導幹部終身制等」一直是中共比較正統的態度，也是儒家式的態度。「習對儒家這套東西有批判，表現在過去幾年對儒家的官僚體制用反腐運動一直在鎮壓，對這個官僚體制是不信任的。他現在回歸到秦始皇法家意義上的定於一尊，對自己說的話也有反覆。」

共產黨的政治語言

圖片版權 Getty Images Image caption 今年「兩會」上，中國修改憲法，國家主席自此可無限期連任。

對於關心中國政治的人來說，中共一個月內兩次高調強調同一個詞，背後的深意耐人尋味。

丁學良指出，「定於一尊」是中國長期以來的一種理想狀態，是列寧主義的一貫原則，也是中國共產黨堅持的原則。「所謂定於一尊是指，一旦作出了決議，你不能有第二種方向，這是他的理想狀況。」

他認為，列寧主義的政黨都會一直堅持這個理念，但在一些特殊時期會格外強調。現在如此強調，可能是因為「有些人在黨內在許多政策問題上有不同的意見」。

「所有執政的共產黨最怕的就是黨分裂」，丁學良認為，這是一個警告，「你不能違反黨的紀律，有不同意見在黨內開會的時候小範圍說一說是可以的了。但黨如果做錯了一個決定，你的意見就要保留，不能出去宣揚，更不能在行動上同已經做出來的決議之間不一樣，這是列寧主義最反對的事情。」

吳強則認為，通過「定於一尊」的權威，習近平實際是「在背離共產黨過去幾十年的傳統，包括對鄧小平路線的背離，對韜光養晦的背離，對自己曾經說的話也是大量的背離」。

「一方面他的權力是前所未有高度的集中，這種集中也造成他在中共黨內前所未有的孤立的狀態，」吳強說。