圖片版權 PA Image caption 英國航空母艦"伊麗莎白女王號"一旦在2020年開始服役，就會組成"航母打擊群"遊弋，其中包括幾艘用於反潛作戰的護衛艦，和擔任防空和打擊獵潛艇任務的多艘驅逐艦。

南海爭議海域"軍事化"引起爭議，美國對中國表示強硬的時候，英澳外交和防務官員商討部署英國最新航母去亞洲的計劃。

澳大利亞國防部長瑪麗斯·佩恩和外交部長朱莉·畢曉普本周在訪問英國期間同同英國國防大臣加文·威廉姆森會談討論在太平洋地區兩國聯合舉行海軍行動的計劃，包括派遣英國航空母艦"伊麗莎白女王號"去太平洋部署。

為強調兩國的防務方面的合作，威廉姆森和佩恩訪問了位於蘇格蘭格拉斯哥克萊德河畔英國航空航天公司（BAE Systems）造船廠，參觀了26型護衛艦。澳大利亞上周同英國達成協議，花360億美元購買了多艘同類護衛艦。他們還參觀了在格拉斯哥附近的法斯蘭（Faslane）的核潛艇基地。

圖片版權 PA Image caption 澳大利亞國防部長瑪麗斯·佩恩（中）和英國國防大臣加文·威廉姆森（右）在位於格拉斯哥克萊德河畔英國航空航天公司（BAE Systems）造船廠。

周五（7月20日）在愛丁堡舉行的聯合記者招待會上，畢曉普說，"大國關係"發生的顯著變化已經造成空前的全球不穩定。英國外交大臣傑里米·亨特也出席了記者會。

共同對付中國

雖然雙方官員都沒有提到中國攫取控制南海有爭議島嶼，並在上面修建軍事設施，但《衛報》報道說，中國在那些距離東南亞鄰國很近的島嶼上修建空軍基地，部署導彈系統，加強對通過南海的航道實行控制。

澳大利亞外長畢曉普只是提到了所謂國際"規則和慣例"在太平洋地區遇到了挑戰。澳大利亞國防部長佩恩表示，"建立在規則基礎上的國際秩序"受到明顯威脅。

新聞聯合社報道引用英國新任外交大臣亨特的話說，國際秩序受到許多威脅，而1945年以來的和平和繁榮一直以來這種基於規則的秩序。

這4位政府部長說，面對威脅英國和澳大利亞需要更多防務和安全合作，英國同南太平洋的湯加和瓦努阿圖這兩個國家加強了外交聯繫也是對這種合作的一種支持。

畢曉普說："在國際事務的關鍵時刻，我們感受，想法相同的國家要聯手促進和平和穩定，這很重要。英國願意在印度洋-太平洋地區加強發揮作用，讓我們再高興不過了。"

長期部署亞洲

威廉姆森提到在太平洋地區來自潛艇威脅增多，強調澳大利亞購買9艘26型護衛艦的必要性。這些護衛艦將由軍工企業英國航空航天公司在澳大利亞南部的阿德萊德（Adelaide）的造船廠建造，澳大利亞皇家海軍將這種護衛艦重新命名為"狩獵級"艦艇。

英國國防大臣說，這是令英澳關係發生變化的一步，"這是自2013年以來和首次英國在太平洋地區部署軍艦。我們今年部署了3艘，這並非臨時性舉措，而是未來幾年我們對太平洋地區的承諾。"

"我們非常希望部署"伊麗莎白女王號"航母到太平洋地區，並且共同合作，希望同澳大利亞艦艇併肩航行"，他說"我們希望讓世界所有人都明白，這兩個偉大的國家（英澳）是最了不起的盟友。"

《衛報》報道說，把"伊麗莎白女王號"航母部署到澳大利亞水域對於英國皇家海軍來說是個巨大的投資。這艘航母一旦在2020年開始服役，就會組成"航母打擊群"遊弋，其中包括幾艘用於反潛作戰的護衛艦，和擔任防空和打擊獵潛艇任務的多艘驅逐艦。

「南海既成事實」

圖片版權 EPA Image caption 美國國防部長詹姆斯·馬蒂斯警告中國，如果中國不改變政策，將會面對"更大的後果"。

相比英國和澳洲這兩個盟友，美國一直對中國作出更強硬姿態。美國明確表示對中國在南海島嶼建造軍事設施不滿，並多次派遣軍艦和軍機在南海爭議海域舉行所謂"航行自由行動"，挑戰北京的南海立場。中國加強軍備，實行軍事現代化一直令美國擔憂。

3年前習近平在白宮對奧巴馬總統說，中國在南海擴建島礁上並無軍事化意圖。英國《經濟學人》雜誌（6月21日）報道說，今年5月出現了關於中國在菲律賓西部的南海島嶼上部署了反艦導彈和防空導彈的報道。

特朗普上台以來美國在多方面加強對中國施壓，除了在貿易和台灣問題上對中國表示強硬外，美國還加強了在南海的"航行自由行動"。

最近美國的國防部長馬蒂斯警告中國，如果中國不改變政策，將會面對"更大的後果"。美國不僅派遣艦艇接近中國新擴建的島嶼，而且還說服法國和英國也派艦艇參加同類行動。

但是《經濟學人》分析認為，現在習近平在反指美國在南海製造軍事緊張的同時，大概已經覺得在南海已經大功接近告成，已經握住了南海這個世界最繁忙航道的咽喉。分析認為，中國在南海軍事化，造成令西方無可奈何的既成事實。