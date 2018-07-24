疫苗問題：盤點中國食品藥品安全熱門詞

圖片版權 EPA Image caption 疫苗造假不合格，成為震驚中國民眾的大事件。

中國出現震驚全國的疫苗問題，遠在海外訪問的最高領導人習近平也發聲：必須高度重視嚴肅問責，「全力保障群眾切身利益和社會安全穩定大局」。

回顧以往10年，每一次出現轟動中國的食品、藥品安全大事件，當局每一次也都曾高度重視和嚴肅問責。

然而，食品、藥品等公共衛生安全事件還是一再出現。

BBC中文總結了過去十幾年，在中國曾經造成轟動效應的公共健康安全大事件以及相關的熱門詞。歡迎讀者自行查找，看看它們是否仍然熱門。

疫苗

疫苗堪稱目前中國最熱門的詞。2018年7月，網文《疫苗之王》轟動全國後被刪除。

文章披露，疫苗公司長春長生被披露在生產狂犬病疫苗過程中造假；另外該公司2016年生產的一批百白破（百日咳、白喉、破傷風）疫苗不達標，25萬支問題疫苗已經使用。

面對民意鼎沸之勢，中國國務院總理李克強再度批示，要求查清事實真相。

然而，這批問題疫苗，早在2017年就已經查明流向了山東省。為何查明了的問題疫苗仍然被使用？為何有問題的工廠一直在生產？

這些應該都是本次疫苗大案不得不回答的問題。

疫苗成為人們關注的熱點，始於2016年。當年3月，山東曝光價值5.7億元的非法疫苗案：25種兒童、成人用二類疫苗未經嚴格冷鏈存儲運輸銷往24個省市。

其後，此案被告人龐紅衛犯非法經營罪被判19年，另外130多人各因非法經營、濫用職權、毀滅偽造證據、貪污、故意洩露國家秘密等罪名獲刑，其中涉及國家公職人員64人。

值得一提的是這些國家公職（工作）人員主要來自疾病控制部門和基層衛生院。其中，基層衛生院獲刑人數43人，疾控部門13人，其他部門8人，共涉及9個省市。

毒膠囊

2012年4月，媒體曝光有非法廠商用皮革廢料生產藥用膠囊後，警方查扣了用工業明膠生產的膠囊7700餘萬粒。

5月，中國國家藥監局通報鉻超標膠囊的藥品抽檢結果，共254家企業存在鉻超標藥品的問題，鉻最高超標量達90多倍。

地溝油

2011年7月，中國警方在多地查獲利用地溝油制售食用油系列案件，32人被捕。

所謂地溝油是指從下水道中撈取的混濁骯髒的油污，經加工後使其重新變成清亮的所謂「食用油」。

瘦肉精

2011年3月，媒體曝光「瘦肉精」流入中國最大肉聯企業雙匯產品中。此案共有113人判刑，其中包括77名國家工作人員。

毒奶粉/三聚氰胺

2008年，中國三鹿集團生產的嬰兒奶粉中發現含有化學原料三聚氰胺。很多食用了這種奶粉的嬰兒被發現患有腎結石。

此後，中國消費者紛紛到海外採購外國奶粉，至今已經形成巨大的海外奶粉代購行業。

特供

在中國市場充斥假冒偽劣食品之後，「特供」是一個很有中國特色的詞。

2013年3月，中國多個部門聯合發出通知，嚴禁中央和國家機關各部門及所屬行政事業單位使用、自行或授權制售冠以特供、專供等標識的物品。