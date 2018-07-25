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「說實話，我到現在也不知道自己是不是被騙了。」四川成都的祁雪（化名）看到P2P網貸公司紛紛跑路清盤的新聞，嚇得趕緊拿出手機，「看是不是糟了」。祁雪在一家名為金銀貓的平台投資了5.5萬元購買理財產品，176天到期，利率8.5%。「當時沒看出什麼問題，想著等到期贖回，結果上周告訴我們要清盤。」

7月18日，祁雪收到金銀貓《良性清盤延期兌付公告》，按照條款，她將在兩年內逐步收回自己投資的本金。「能不能收回我不知道，至少比那些跑路的好。」對於已經退休的祁雪而言，5.5萬元是兩三年省吃儉用的積蓄，「到現在也敢沒告訴家裏人。」

「雷暴潮」

境遇遠不如祁雪的是「跑路」平台的投資者。

P2P行業的信息和研究平台「網貸之家」稱，自今年6月初以來，約有150家在線借貸平台遇到「問題」。這些問題中，最輕的就是「清盤」，投資平台將逐步償還部分本金，但違約風險依然存在；大量P2P平台則直接停止業務，負責人直接失去聯絡，卷錢跑路，投資人失去所有本金，選擇報警。頗具諷刺意味的是，網貸之家兄弟公司P2P平台「投之家」也因涉嫌集資詐騙被深圳警方立案偵查。

這種現象被投資者稱為「雷暴」——每個P2P平台的倒下，就像踩中隱秘的地雷，影響眾多，死傷慘重。

進入7月，「雷暴」的平台越來越多，根據零壹數據不完全統計，僅7月第一周，至少26家P2P平台出現各種問題，其中7家宣佈清盤，4家已被立案；這26家平台待還本金至少在150~200億元以上。

頗具諷刺意味的是，網貸之家的創始人徐偉江創立的投之家也因為資金鏈斷裂而宣佈清盤。

「金融難民」

本輪「雷暴」潮的第一個"驚雷"始於6月16日位於上海的著名P2P平台唐小僧的跑路，按照該平台自稱數據，其總用戶數超過1000萬人，成交金額750億元。

其後，「雷暴」的主陣地轉移到有「互金之都」之稱的杭州。據BBC中文記者不完全統計，從6月底到7月初，就有位於杭州的小金袋、賢錢寶、金大聖、穩展財富、匯博金服、秋田財富、360儲蓄家、地濃金融、愛多銀、鼎享匯通、人人愛家金融、佑米金融、投融家、一兩理財、長富理財等發生異變。

這些平台中，除了鼎享匯通等個別宣佈良性退出外，還有一部分宣佈清盤，更多則直接跑路。在投資者看來，跑路就等於「血本無歸」，焦急的投資者選擇報警，但互聯網金融的特點就是用戶散落全國各地，而警方則不會所有地方都受理，他們建議投資者到P2P平台註冊地報案。

就這樣，全國各地被「雷暴」潮殃及的投資者們坐上高鐵，趕赴杭州報案。

據中國媒體《證券時報》報道，由於報案人太多，杭州政府將杭州黃龍體中心、杭州市江幹區體育中心兩個體育場館設置為臨時接待點，並派出信訪部門與報案人對接。

不同身處體育館的在場者向我們描述了這樣一番場景：密密麻麻的人群，來自天津、河南、江蘇、廣東等地，損失少則數萬，多則上百萬，他們自稱「難民」，互稱「難友」，而為了不讓家人知道，有些人戴著口罩，有些則向公司請假旅行，瞞著家裏駐扎在杭州的小旅館中多日。在中文社交媒體上廣為流傳的一篇描述P2P投資者慘狀的文章，則將這兩個體育場稱為「難民營」。

「可能有點開玩笑的成分，但我們確實成了『金融難民』。」趕赴杭州的投資者們，主要是平台突然跑路後不知道該怎麼辦，他們要麼離得較近，要麼投資額較大。但更多的人則像祁雪一樣，沒有選擇去報案，「雖然不知道平台會不會兌現清盤的承諾，但去上海也花錢，而且報案也不會有更好結果。」

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披著新外衣的老騙局

數以千億計的資金流失，憑空突然多出數以萬計的「金融難民」，誰來負責？

面對聚集在兩個體育館的「金融難民」們，社交媒體微博上不少網友對其嘲弄，「不是騙子多高明，僅僅是你心裏的貪慾太強迷了雙眼」、「投資有風險，虧了錢去報警，不是你自己的手投的嗎」。

BBC中文網記者採訪的專家、從業者和投資者都認為，首先應該區分投資和騙局，如果買股票虧錢了沒有人會報警，但本輪P2P平台「雷暴」潮中不少案例的內核則是騙局。

「很多聲稱是P2P的平台，實際上根本不是，需要區分開。」香港中文大學商學院副教授胡榮認為，P2P平台的本質是借貸關係的中間人，做的是撮合成交的信息中介，P2P平台收取手續費用，不會因為雙方的違約而倒閉或跑路。

零壹財經媒體副總裁董雲峰也同意胡榮的觀點，倒掉的P2P平台並不是真正的信息中介，沒有嚴格按照監管規定去做業務，而是通過自我擔保、份額拆分、期限錯配等形式逾越了信息中介的本分。「那些最終被證實玩自融、資金池的平台，本質上是非法集資，早就該亡。」

「這些P2P平台的內核其實並不新，一種是自融，設置假項目吸引投資，實際上用於自身發展或對外投資；另外一種就是龐氏騙局，對外採用高額利息為誘餌，借新還舊，資金量達到一定規模後直接消失，壓根沒有還款意思。」一位深圳某P2P平台的市場部經理向BBC中文表示，這種騙局從中國改革開放伊始就不斷發生，比如沈太福案，萬里大造林案，比較近的吳英案等。甚至在互聯網金融時代，這種騙局也非首次出現，2015年的「e租寶案」就是一例。

「不同的是，披上P2P的外衣，借助互聯網的轉播力，e租寶一年半內就資金500多億元。遠超上個時代的集資詐騙規模。」

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年，e租寶案爆發投資者損失500億元。

有法規無執行

讓祁雪難過的是，這並非P2P平台雷暴潮第一次來臨。2014年，全國倒閉、跑路、取不出錢的平台共有261家。2015年，這一數字有增無減，更是出現了「e租寶」的500億元大案。「當時就有群體性事件，在成都這就有投資者聚在省政府門口要公道。」祁雪說。

2014年底，監管有了相對明確的監管意見出台。證監會規定了一些政策紅線，比如不能搞非法集資、不能搞資金池等等，希望借此規範行業發展。

「我想著那P2P平台是不是這之後就安全了，又說自己是國企背景，又在央視做廣告，結果還是不行。」

胡榮認為，有法規沒有執行，最終造成P2P行業的失序，比如在美國，在健全的司法體制下，P2P企業面臨持續的監管強度，就未出現類似情況。

「金融難民很可憐，政府無常態化監管，如果是投資損失大家是認的，但這麼多人錢全被騙走，監管者難辭其咎。比如杭州政府，一面宣傳自己是互金之城，企業合規性審查上卻基本缺位。」上述P2P平台的市場部經理表示。

不過，中國政府並非全無作為。上一輪倒閉潮後，中央政府啟動了互聯網金融清理整頓行動，該項行動要求每個P2P平台必須在所在地進行登記備案，並未備案設置一系列條件，備案原定的截止日期是2018年4月，也是由此開始不合規的P2P企業逐漸跑路，到6、7月達到高潮。

然而，受訪者們也不認同這一輪政府採取的專項打擊運動。上述P2P平台的市場部經理稱，運動式打擊造成集體崩盤和跑路，不僅如此，輿論風聲鶴唳，合規的P2P平台也喪失公眾和股東的信任，「我們打擊也很大，也有股東提出退出這個行業」。