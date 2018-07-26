借東亞青運會舞劍 中國施壓台灣年底選舉

鄭仲嵐 BBC中文台灣特約記者
  • 2018年 7月 26日
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Image caption 台灣在奧運會上使用的名稱是「中華台北」，使用的旗幟也帶有五環標記，而不是像其它國家那樣直接使用國旗。

2019東亞青年運動會原本定於台灣台中市舉辦。但7月24日，在北京召開的東亞奧林匹克委員會臨時理事會以七票贊成、一票反對、一票棄權的結果否決台中市的主辦權。台灣體育署發佈的照片顯示，投票時只有台灣奧委會沈依婷秘書長舉手反對。

中國方面提出的否決理由是，台灣民間有團體在發起「2020東京奧運公投」，會增加賽事的「不穩定性」。台灣政府已對此表達嚴正抗議。繼航空公司更名事件後，中國大陸與台灣的政治角力延伸到了體育領域。

自從1971年退出聯合國後，台灣一度消失在運動賽場，直到1981年後在瑞士洛桑簽訂協議，改以「中華台北」名義參賽至今。但一直以來，台灣體育運動在國際舞台依舊時常遭中國打壓。

分析認為，東亞青運會遭停辦後，不只台中市政府先前投入的經費付諸東流，甚至讓接下來年底的台灣縣市長大選出現變數。

東亞運動會、東亞青年運動會和東亞奧委會

  • 由東亞奧林匹克委員會協會（EAOC）主辦，改制自東亞運動會
  • 東亞運動會於1993年首次在上海舉辦，每四年一次，此後歷經釜山、大阪、澳門、香港四屆，至2013年天津舉辦最後一屆東亞運
  • 東亞奧委會協會有中國中國香港中國澳門中華台北蒙古日本韓國朝鮮八個會員地區，另邀請美屬關島參賽
  • 2019年台中東亞青運會原定設14個大項，包括田徑水上運動保齡球室內五人足球武術

資料來源：2019年台中東亞青運會、亞奧理事會
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Image caption 否決台中主辦權的投票當下，只有台灣奧委會沈依婷秘書長舉手反對。

兵家必爭的台中

台灣將於今年年底舉辦縣市長大選，這是僅次於總統大選的民眾可以直接參加的第二高層級選戰。目前台灣的政治版圖上，北部依舊是統派的藍營族群偏多、南部則是獨派的綠營族群為主。唯獨台中地區依舊是「時藍時綠」，因此台中等同於藍綠兩陣營的「灘頭堡」。

台灣師範大學政治所教授范世平對BBC中文表示，中方這樣的行為，等同是否定台中人過去的努力，而且中方恐怕沒有深思年底選舉因素：「中方思維是，（對選舉）傷害一定會有，但我不管，我現在就要民進黨難堪」。

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Image caption 台中國際棒球場資料圖。這座體育場原本被安排作為2019年東亞青年運動會主賽場。

台北教育大學體育系教授李加耀則說，否決一個城市的主辦權，不是因為財政困窘，而是某一國的特定政治因素，真的是很可惜的事：「不但選手受到傷害，所有努力的工作人員、裁判、營銷團隊、贊助商……還有整體運動所謂公平競爭的價值，都無法正面傳達。」

李加耀補充，一座城市之所以偉大，就在它有強的認同感。而主辦權遭到強奪，無疑是剝奪了一座城市的「認同」。他說：「舉辦體育活動，最可以凝聚城市與國家的認同，好比世界杯足球賽的俄國，就是很好的例子」。中方在此刻出手，勢必也將動搖台中當地人的投票意志。

為何此時發生？

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Image caption 2020年奧運將在東京舉行，台灣前奧運選手紀政等人髮動"2020東京奧運台灣正名公投聯署"，爭取用台灣的名字參加2020年東京奧運。

然而，為何中方會在此時出重手來奪回台中的主辦權，還刻意用「臨時會」來強行表決，成為耐人尋味的一點。范世平估計，這件事可能中方內部沒有共識，有部門先行下手所造成。

他說：「我認為是有中共官員想刻意討好高層，比如體育總局等等。包括航空、網絡的對台打壓，應該都是各部門也想有所表現。而且對台偶爾出手壓制，某種程度也可轉移內部矛盾。」

而范世平也認為，倡議更名「台灣」的公投團體，只是民間組織，不是隸屬政府機關的，支持者也很少。而且聯署連第一階段都尚未通過，正名公投根本「八字沒一撇」。

他感嘆：「按照中共做法，應該是要國台辦先提出警告，然後再下通牒。應該是有些中共組織不明就裏直接拉下台中主辦權想做業績，結果國台辦出來收拾，但是卻在台灣引發反彈，甚至原本名氣不高的公投團體，一瞬間也成為台灣媒體報導對象」，中方這樣的做法「相當不深思熟慮」。

「助選」成敗難測

2016年台灣總統大選前，發生過韓國女團TWICE台灣成員周子瑜被批為「台獨藝人」事件，最後周子瑜遭到大陸網民圍剿而被迫拍影片「謝罪」。有評論認為這一事件導致蔡英文在20-30歲的人群中得票率上大幅上升。而如今，同樣的狀況又發生在選前，過去有可能再重現。

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Image caption 發生在2016年台灣總統大選前的「台獨藝人」事件被認為幫助蔡英文拉了票。年底的台中市長選舉會受到何種影響，還有待觀察。

范世平說：「現任台中市長林佳龍（民進黨），與國民黨推出的盧秀燕，原先民調差距不到10%，但是在中共推波助瀾下，差距恐怕會超過10%。林佳龍現在突然媒體曝光度大增」。

中方施壓取消運動會主辦權，也在台灣掀起「中華台北」的名稱認同與「政治歸政治、體育歸體育」的論爭。李加耀說：「運動競技本身就是政治活動的延伸，是現代戰爭的替代品。中國可以這樣隨意奪取主辦權，運動主導權的背後，就是政治權力的展現。」

李加耀感嘆：「我想可以的話，誰不希望自己國家隊用台灣名義參賽？然而就目前仍有洛桑協議要遵守，加上國際現實擺在眼前，民間公投團體的做法也有點粗糙，讓這場盛會最後變成了憾事。」

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