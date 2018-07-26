借東亞青運會舞劍 中國施壓台灣年底選舉

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣在奧運會上使用的名稱是「中華台北」，使用的旗幟也帶有五環標記，而不是像其它國家那樣直接使用國旗。

2019東亞青年運動會原本定於台灣台中市舉辦。但7月24日，在北京召開的東亞奧林匹克委員會臨時理事會以七票贊成、一票反對、一票棄權的結果否決台中市的主辦權。台灣體育署發佈的照片顯示，投票時只有台灣奧委會沈依婷秘書長舉手反對。

中國方面提出的否決理由是，台灣民間有團體在發起「2020東京奧運公投」，會增加賽事的「不穩定性」。台灣政府已對此表達嚴正抗議。繼航空公司更名事件後，中國大陸與台灣的政治角力延伸到了體育領域。

自從1971年退出聯合國後，台灣一度消失在運動賽場，直到1981年後在瑞士洛桑簽訂協議，改以「中華台北」名義參賽至今。但一直以來，台灣體育運動在國際舞台依舊時常遭中國打壓。

分析認為，東亞青運會遭停辦後，不只台中市政府先前投入的經費付諸東流，甚至讓接下來年底的台灣縣市長大選出現變數。

東亞運動會、東亞青年運動會和東亞奧委會

由東亞奧林匹克委員會協會（EAOC）主辦，改制自 東亞運動會

東亞運動會於 1993年 首次在上海舉辦，每四年一次，此後歷經釜山、大阪、澳門、香港四屆，至2013年天津舉辦最後一屆東亞運

首次在上海舉辦，每四年一次，此後歷經釜山、大阪、澳門、香港四屆，至2013年天津舉辦最後一屆東亞運 東亞奧委會協會有 中國 、 中國香港 、 中國澳門 、 中華台北 、 蒙古 、 日本 、 韓國 與 朝鮮 八個會員地區，另邀請 美屬關島 參賽

、 、 、 、 、 、 與 八個會員地區，另邀請 參賽 2019年台中東亞青運會原定設14個大項，包括田徑、水上運動、保齡球、室內五人足球和武術等

資料來源：2019年台中東亞青運會、亞奧理事會

圖片版權 Taiwan Sports Administration Image caption 否決台中主辦權的投票當下，只有台灣奧委會沈依婷秘書長舉手反對。

兵家必爭的台中

台灣將於今年年底舉辦縣市長大選，這是僅次於總統大選的民眾可以直接參加的第二高層級選戰。目前台灣的政治版圖上，北部依舊是統派的藍營族群偏多、南部則是獨派的綠營族群為主。唯獨台中地區依舊是「時藍時綠」，因此台中等同於藍綠兩陣營的「灘頭堡」。

台灣師範大學政治所教授范世平對BBC中文表示，中方這樣的行為，等同是否定台中人過去的努力，而且中方恐怕沒有深思年底選舉因素：「中方思維是，（對選舉）傷害一定會有，但我不管，我現在就要民進黨難堪」。

圖片版權 EPA Image caption 台中國際棒球場資料圖。這座體育場原本被安排作為2019年東亞青年運動會主賽場。

台北教育大學體育系教授李加耀則說，否決一個城市的主辦權，不是因為財政困窘，而是某一國的特定政治因素，真的是很可惜的事：「不但選手受到傷害，所有努力的工作人員、裁判、營銷團隊、贊助商……還有整體運動所謂公平競爭的價值，都無法正面傳達。」

李加耀補充，一座城市之所以偉大，就在它有強的認同感。而主辦權遭到強奪，無疑是剝奪了一座城市的「認同」。他說：「舉辦體育活動，最可以凝聚城市與國家的認同，好比世界杯足球賽的俄國，就是很好的例子」。中方在此刻出手，勢必也將動搖台中當地人的投票意志。

為何此時發生？

圖片版權 Getty Images Image caption 2020年奧運將在東京舉行，台灣前奧運選手紀政等人髮動"2020東京奧運台灣正名公投聯署"，爭取用台灣的名字參加2020年東京奧運。

然而，為何中方會在此時出重手來奪回台中的主辦權，還刻意用「臨時會」來強行表決，成為耐人尋味的一點。范世平估計，這件事可能中方內部沒有共識，有部門先行下手所造成。

他說：「我認為是有中共官員想刻意討好高層，比如體育總局等等。包括航空、網絡的對台打壓，應該都是各部門也想有所表現。而且對台偶爾出手壓制，某種程度也可轉移內部矛盾。」

而范世平也認為，倡議更名「台灣」的公投團體，只是民間組織，不是隸屬政府機關的，支持者也很少。而且聯署連第一階段都尚未通過，正名公投根本「八字沒一撇」。

他感嘆：「按照中共做法，應該是要國台辦先提出警告，然後再下通牒。應該是有些中共組織不明就裏直接拉下台中主辦權想做業績，結果國台辦出來收拾，但是卻在台灣引發反彈，甚至原本名氣不高的公投團體，一瞬間也成為台灣媒體報導對象」，中方這樣的做法「相當不深思熟慮」。

「助選」成敗難測

2016年台灣總統大選前，發生過韓國女團TWICE台灣成員周子瑜被批為「台獨藝人」事件，最後周子瑜遭到大陸網民圍剿而被迫拍影片「謝罪」。有評論認為這一事件導致蔡英文在20-30歲的人群中得票率上大幅上升。而如今，同樣的狀況又發生在選前，過去有可能再重現。

圖片版權 cna Image caption 發生在2016年台灣總統大選前的「台獨藝人」事件被認為幫助蔡英文拉了票。年底的台中市長選舉會受到何種影響，還有待觀察。

范世平說：「現任台中市長林佳龍（民進黨），與國民黨推出的盧秀燕，原先民調差距不到10%，但是在中共推波助瀾下，差距恐怕會超過10%。林佳龍現在突然媒體曝光度大增」。

中方施壓取消運動會主辦權，也在台灣掀起「中華台北」的名稱認同與「政治歸政治、體育歸體育」的論爭。李加耀說：「運動競技本身就是政治活動的延伸，是現代戰爭的替代品。中國可以這樣隨意奪取主辦權，運動主導權的背後，就是政治權力的展現。」

李加耀感嘆：「我想可以的話，誰不希望自己國家隊用台灣名義參賽？然而就目前仍有洛桑協議要遵守，加上國際現實擺在眼前，民間公投團體的做法也有點粗糙，讓這場盛會最後變成了憾事。」