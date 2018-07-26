美國駐華大使館門外發生爆炸 一人受傷
- 2018年 7月 26日
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北京美國駐華大使館門外發生爆炸，據稱有人受傷，有警車受損。
來自社交媒體平台的多條消息顯示，一名男子星期四（7月26日）在使館門外天澤路口引爆爆炸物，警方拉起警戒線。因有眾多中國人排隊等候入館簽證，多名目擊者迅速上傳視頻和圖文。爆炸規模不大，現場有灰色煙霧升起。
美國駐華大使館發言人向BBC北京記者站證實，使館東南角公眾地方於北京時間約13:00發生爆炸，據使館保安人員了解，有一人引爆炸彈，除引爆者外，沒有其他人受傷；中共《環球時報》稱有一人被帶走。
美國駐華大使館2008年遷至北京東北三環新址後，以建築安全保衛嚴格著稱。
BBC記者麥笛文在使館門外報道說，現場很快就恢復正常，等候申請簽證的民眾已重新排隊。
本報道正在持續更新當中，敬請留意最新發展。