中國媽媽殺了英國爸爸　掀跨國撫養權爭奪戰

圖片版權 The Simpson Family Image caption 米高. 辛普森與一對兒女

34歲英國男子米高. 辛普森（Michael Simpson）在上海被中國籍妻子傅薇薇殺害後，他們的一對子女觸發了一場跨國撫養權爭奪戰。

七歲的傑克（Jack，音譯）及六歲的愛麗詩（Alice），並不知道自己正處於一場風暴的中心：他們的英籍爺爺奶奶與中國籍外公外婆正在爭奪這對小兄妹的撫養權。

去年三月，辛普森在上海寓所中被已分居的妻子傅薇薇用刀殺死，本月初傅薇薇被判刑收監後，這對兄妹被外公外婆帶到湖北南漳縣，與表兄弟同住。

中國媒體報道，傅薇薇去年三月發現丈夫出軌，以刀刺向第三者時，米高. 辛普森為其擋刀，致頸部、肺部中刀，終告不治。

辛普森在英國時裝品牌「Next」中國分部工作時，與傅薇薇相識、結婚。案發時，兩人已經分居一年；辛普森的家人表示，兩人分居期間，一對子女由父親照顧。

辛普森的英籍父母伊恩與琳達（Ian and Linda）希望將兩名孫兒接到英國，並指他們在英國能接受更好的教育、過更好的生活。他們承諾將會與孩子的中國家人保持聯絡，讓孩子學習普通話及每年探訪。

「失去米高，讓我們的家有了不能彌補的缺口，」伊恩. 辛普森表示：「如果把孩子也帶走，就相當於將他們一家徹底從我們身邊奪走。」

圖片版權 The Simpson Family Image caption 伊恩. 辛普森與孫子傑克

伊恩與琳達旁聽了整場審訊與判刑。他們希望能夠與女方家人達成協議。

為了取得一對孫兒女的撫養權，他們將放棄索償，為目前照顧孫兒的傅家家屬提供金錢，並向法庭正式表態「原諒」傅薇薇，這將令傅薇薇的刑期有望減半。

目前雙方未達成任何協議。伊恩. 辛普森指傅家「不讓我們見孫兒⋯也完全不與我們洽商。」

辛普森夫婦將問題歸咎於傅薇薇的兄弟，指控他敲詐：他們指，傅薇薇的這名兄弟，在判刑前夕會見了辛普森家的律師，要求辛普森家支付超過六萬英鎊，以交換一對孩子。

「我不敢相信，他們為了這個，居然願意願女兒坐那麼久的牢。」伊恩. 辛普森說。

傅家方面則否認有利用孩子，向辛普森家索要金錢。

英國政府介入？

辛普森家目前正循中國的司法系統爭取撫養權，英國外交部有提供協助，但辛普森家其他成員稱，英國當局令他們感到「失望」。

他們認為外交上英方亦有需要介入。英國外相亨特（Jeremy Hunt，港譯侯俊偉）將於本周末訪問中國，辛普森的家人希望這名新科外相可以向中方提出此事，要求協助。

撫養權聆訊將在孩子目前身處之地的地方法院進行。辛普森家表示，他們對中國司法制度「印象頗佳」（fairly impressed），但憂慮一些法院對涉及外國人的案件「較為膽怯」，令他們得不到公平對待。

圖片版權 The Simpson Family

案件即將開庭，英國外交部承諾將致信涉事法院，並派員旁聽，但辛普森家希望政府能更直接地介入事件。

「我們希望得到政治上的支援，」伊恩. 辛普森表示。

BBC獲悉，英國國家安全顧問馬克·西得威爾（Mark Sedwill）今年稍早訪問中國時，曾向中方提及事件。

被問到是否已原諒殺害米高. 辛普森的媳婦傅薇薇，伊恩. 辛普森表示：「我對她沒有仇恨。老實說，我對她的家庭的仇恨更深。」

「她對我而言毫不重要，我對她沒有什麼感覺。我是否已經原諒她？沒有。」