圖片版權 BBC CHINESE Image caption 袁小姐說從動漫角色中得到很大啟發。

「我不會否定一些人接觸動漫是逃避現實，也許他們在現實中遇到不如意的事，想在二次元尋求一些安慰。好多時候，動漫是透過故事，教你如何努力奮鬥，教你如何在這個社會掙扎。」21歲的扮裝者（Cosplayer）袁小姐對BBC中文說。

香港一年一度的動漫電玩節，是一眾動漫迷暑假的指定活動，很多人會扮裝成不同角色到場，袁小姐是其中一員。

她扮演日本動畫《紫羅蘭永恆花園》裏的女主角 ──薇爾莉特（Violet Evergarden ）。薇爾莉特在動畫中是猶如機械人般無情的軍人，但戰火結束後，她投身社會，慢慢地學會人類應有的情感，了解愛為何物。

袁小姐在拍照時刻意收起笑容，擺出一副淡然的表情，就是為了演活角色的神髓。她說，從這部動畫學會「愛的價值」，因為故事中的薇爾莉特為所愛的人無私奉獻，對感情十分認真，努力地去愛人。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 許多人特意來動漫節為這些扮裝者拍照。

現實與虛擬世界的接軌

她承認，動漫是一個虛擬的世界，大部分情節均脫離現實，但故事裏講求人的價值觀，能夠與現實世界連接起來。

「如果遇上喜歡的角色，或會以那角色為榜樣，在現實裏思考如何改進自己，要好像自己喜歡的角色般努力，動漫可以教曉我們很多事情。」

裝扮成薇爾莉特的袁小姐，在會場內成為不少男女老幼爭相拍照的對象，她來者不拒，樂於與路人自拍留念。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 扮裝不單是少女的活動。

「有人邀請我拍照，是對我的一種讚賞。我扮演了別人心中喜歡的角色，我覺得十分自豪。」

袁小姐直言，她以前是一個內向的人，對鏡頭有恐懼感，覺得自己很醜，但接觸扮裝後，她學會了打扮，亦不怕面對鏡頭，變得外向開朗，已經不再害怕鏡頭。

對於甚少接觸動漫的人，見到這班裝扮浮誇、濃妝艷抹的年輕男女，總會摸不著頭腦，不知道他們的目的是甚麼，甚至認為這群年輕人只顧玩樂，不務正業。

袁小姐說，這是媒體報道偏頗的負面印象，她身邊許多朋友喜歡看動漫、玩扮裝的同時，考到好成績。

「我父母奉行不贊成也不反對的政策，但我不是吸毒、抽煙，扮裝只為興趣，他們最後都支持我。」

圖片版權 BBC CHINESE

一般扮裝價錢幾百港元到幾千港元不等，袁小姐坦言這是「挺浪費金錢」的興趣。

「但每樣興趣都需要用金錢來建立，例如你喜歡打高爾夫球，你要買球桿和一整套套裝，其實也是要花錢的。」

對她而言，扮裝對她事業也有幫助──因為她念時裝相關的科目，在扮裝的過程中，她學會如何縫製衣服，加強了化妝技巧，有時與從事攝影的朋友交流，學會做一個出色的模特兒和攝影師。

扮裝的專業性

對扮裝者來說，扮裝是一種興趣，與運動、音樂、畫畫、戲劇等沒有分別，而且同樣需要一定程度的專業性，外行人或許認為，扮裝只是隨便配戴假髮、穿著指定服飾便行，但事實上十分講究。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption Didi（左）說，動漫迷對扮裝要求愈來愈高。

另一名扮裝者Didi說，扮裝已流行多年，現在發展得愈來愈專業，動漫迷對扮裝的要求愈來愈高，甚至到了一個「吹毛求瑕」的地步，造型顏色稍與原本角色有出入，也會被人批評把角色演壞了、「不夠愛」那個角色。Didi有時也擔心自己做得不夠好，每次都要朋友陪同才敢扮裝。

本身是業餘樂隊主音的Didi，演出機會豐富，但她認為，扮裝比在台上更有難度，因為作為主音，在台上自動變成主角，但扮裝不成功，在場內走幾個圈也沒有人注意。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 來自越南的Long也專程來香港參加動漫節。

今年動漫節，Didi飾演日本動畫《工作細胞》的「紅血球」，她的朋友便做「血小板」，在場內偶爾碰到扮演同一角色的人，都會停下來互相交流，學習有甚麼新技巧，可以把角色扮得更神似。

Didi本職擔任翻譯，剛剛與男朋友訂婚，由於兩人同樣熱愛動漫，共同興趣讓他們不愁沒話題，雙方正考慮在婚禮加入動漫元素，可能會在台上高唱動漫歌曲。

不願意透露年齡的Didi認為，扮裝沒有年齡限制，不單是學生、年輕人專屬的活動，反而出來工作後，財政上更能負擔，可以把扮裝做得更好。

中國手遊的崛起

隨著電競產業的發展，扮裝也愈來愈受尊重，扮裝者不單是當布景板，有時也成為了主角。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 鄔凱祺（左）和楊慧賢扮演《王者榮耀》的角色。

20歲的鄔凱祺和22歲的楊慧賢一起參加了動漫電玩節的Cosplay大賽，在舞台上，她們扮演電玩遊戲《王者榮耀》的孫尚香和王昭君，用特製的大型武器道具，在台上拼過你死我活，演出了一部幾分鐘的短劇。

兩人對BBC中文表示，她們由編寫劇本、製作道具背景、人物化妝服飾，甚至乎音樂和音效，均是一手包辦，對她們來說，均說獲益良多的寶貴經驗。

鄔是數學經濟學系大學生，楊則剛剛從國際經濟系畢業，兩人課餘活動便是動漫和扮裝。

她們會爭取在各個扮裝及動漫活動亮相，大約每兩個月便會在不同的舞台上表演，有時候是受邀出席表演，她們和其他愛好者就好像組了一個劇團般，每周排練兩、三天，為表演做凖備。

圖片版權 BBC CHINESE

兩人從中學三、四年級開始扮裝，見證了這個領域的一些轉變。

她們說，這個圈子以外的人或許還以為，動漫界霸主只有日本和歐美，但事實上近年中國、台灣電競崛起，扮裝者扮演的角色，也愈來愈多元化，而電競角色的服裝道具設計上比較豐富、華麗，是不少扮裝者喜歡的風格。

在這次Cosplay大賽中，十支入圍隊伍中，三隊是分別扮演中國手機遊戲《王者榮耀》的角色。

鄔凱祺說，好多人以為中國、台灣的遊戲都是抄襲日本或歐美市場，但近年來，它們已經發展了自己的道路：「中國和台灣的電競產業已經上了軌道，創意爆發出來。好多玩家不懂日文，會傾向玩中文市場開發的遊戲。日本的遊戲不一定是最好，大家也有自己的特色。」