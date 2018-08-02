谷歌重返中國？科技巨頭們在中國的尷尬嘗試

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美國媒體報道，谷歌計劃把搜索引擎帶返中國，在中國推出一種符合當地法規、可審查內容的搜尋器，過濾有關「人權、民主、宗教、和平示威」等中國政府限制的內容。人權組織表示，如果谷歌真的為了中國市場而推出過濾性搜尋器，將是「互聯網自由黑暗的一天」。

谷歌目前沒有回應， 但中國《證券日報》報道引述消息人士說，「谷歌重返中國」之事並不屬實。

「龍飛」項目爭議

最先傳出有關消息的是美國媒體《The Intercept》，其後《紐約時報》、《華爾街日報》、路透社、法新社等也引述消息人士確認有關計劃。

據《The Intercept》報道，谷歌內部有一個代號「龍飛」的項目，於去年春季啟動。程式員和工程師合力製作搜尋器應用程式，自動過濾不能通過中國「防火牆」的網站，報道稱，谷歌內部只有數百人知道該計劃，目前這個應用程式已經給予中國政府，預料未來6至9個月可以落實。

報道稱，其中一個匿名消息人士是谷歌團隊成員之一，他向媒體曝光有關計劃，是不認同公司和政府合作「打壓人民」，消息人士認為這些事情關乎「公眾利益」，擔心中國先例一開，之後在其他國家也會這樣做。

《紐約時報》引述兩名知情人士確認，谷歌是有這項計劃，亦已經與中國展開商討，但消息人士強調，這個計劃的存在不等同谷歌網站立即重返中國，消息人士說，谷歌和中國在中美貿易戰爆發前，已就這個搜尋器接觸，但談判並不順利。

《紐約時報》再引述4名員工稱，一些員工對公司的中國相關項目不滿，要求調職或辭職。

《華爾街日報》同樣引述消息人士，稱谷歌正在測試能過濾內容的手機版搜尋器，不過有關計劃尚未完成，也可能不會有結果。另一方面，路透社方面引述一名知情匿名中國官員稱，谷歌有與中國當局接觸，但至今未獲批，預計今年內讓谷歌推出相關服務的機會很小。

不過，消息傳出後一天，中國《證券日報》稱報道不實，並指在目前的國際和國內大背景下，谷歌不太可能在短期內重返中國，報道稱，一些觀點認為，谷歌在歐洲正面臨有史以來金額最大的罰款，與歐盟關係處於冰點，在這種情況下，或有意釋放回歸中國市場的信號，以刺激資本市場。

消息傳出後，中國搜尋器百度星期三在美國的股價急跌7.7%，儘管百度公布第二季度業績勝預期。

「互聯網自由黑暗的一天」

谷歌曾於2006年至2010年間在中國大陸提供搜尋器服務，也曾應中國政府要求，審查部分「敏感」內容，當時引來互聯網用戶、人權組織等抨擊，認為谷歌協助中國政府侵犯人權。

2010年，谷歌發佈聲明，決定退出中國大陸市場，原因是「遭受中國黑客攻擊」以及不想再跟從中國政府實施損害言論資訊自由的「網絡審查」。

圖片版權 Getty Images Image caption 谷歌2010年表示不願協助中國審查時獲得一些香港民眾支持。（資料圖片）

不過，谷歌一直嘗試透過不同方式進入中國市場。谷歌現在於中國有數百名員工，於上海、深圳、北京均設有辦公室，近期亦創立了人工智能實驗室，與不同的組織、企業研究不同的人工智能技術。

近期，谷歌透過與其他公司合作，推出不同的應用程式，例如文件管理程式Files Go、谷歌翻譯和在微信小程序「猜畫小歌」，早前又宣佈對中國網上零售網站京東（JD.com）投資5.5億美元。

但谷歌可能為了進入中國巨大的市場而「打倒昨天的我」，人權組織「國際特赦」中國研究員潘嘉偉認為，如果谷歌真的如報道所言在中國推出審查搜尋器，這將會是「互聯網自由黑暗的一天」，呼籲谷歌懸崖勒馬，又指谷歌如何保障用戶私隱也存在疑問，質疑谷歌會否為求合作而出賣用戶資料。

路透社評論文章形容谷歌此舉看起來「邪惡」和「具風險」，可能會適得其反，但這個搜尋器可能是谷歌大力進軍中國市場的一步，繼而爭取中國政府解除應用程式商店的限制或讓谷歌提供雲端服務。

文章分析認為，中國政府希望從谷歌獲得人才與人工智能技術，但估計不會容許谷歌打擊到中國互聯網企業的地位。

圖片版權 Getty Images Image caption 谷歌搜尋器就算進入中國市場，也未知能否挑戰中國搜尋器巨頭百度。

進入中國要跨的欄

西方科技、互聯網相關的企業要走入中國，很多時候需要某程度上配合中國政府的政策而進行審查。

針對專業人士的社媒領英（LinkedIn）則進入了中國市場，並配合中國政府進行審查，雖然曾經短暫受外界批評，但整體來說對領英沒有構成重大影響。

蘋果為了進入中國市場，也曾按監管部門要求，從中國的應用程式商店下架多個程式，這些應用程式大多是為客戶提供「翻牆服務」的VPN程式。

社交媒體公司臉書這幾年積極斡旋，多次表達想進入中國的意願，但至今仍然未獲中國開綠燈。臉書早前在中國申請註冊子公司建立「創新中心」，但這家子公司的企業信息僅出現在中國官方系統一陣子就被刪除。

除了需要得到中國官方認證之外，這些公司還會面對中國國內已經被不同大公司壟斷的市場。

例如，谷歌搜尋器就算進入中國市場，也未知能否挑戰中國搜尋器巨頭百度。一些觀察人士認為，如果谷歌搜尋器同樣是實行嚴厲的審查，也只會被視為「第二個百度」，在中國用戶間，未必有優勢。