中國#MeToo蔓延至佛界 名寺方丈被指性侵弟子

圖片版權 Getty Images Image caption 舉報者稱，釋學誠涉嫌性侵多名女弟子

中國不斷發酵的#MeToo運動蔓延到了宗教界。近日，一封長達95頁的舉報文件將北京龍泉寺方丈釋學誠推向了輿論的風口浪尖。舉報者稱，釋學誠涉嫌性侵多名女弟子。同時，舉報者還揭發了寺內違章建築、巨額資金流向不明等問題。

釋學誠出生於1966年，現任中國全國政協常委、中國佛教協會會長，莆田廣化寺、扶風法門寺、北京龍泉寺方丈。在社交媒體上，他還是擁有眾多追隨者的「大V」，擁有超過100萬粉絲。

這封舉報文件題為「重大情況匯報」，舉報者為龍泉寺現都監釋賢佳和前都監釋賢啟。它以PDF格式在中國社交媒體微博、微信等平台迅速傳播。對於這些指控，龍泉寺回應，舉報材料不實，是惡意構陷釋學誠。

北京龍泉寺因吸引了北大、清華等高校的一些畢業生出家修行，在內地一直小有名氣。舉報釋學誠的兩名都監都是高學歷僧人，分別在2000年和2003年獲得清華大學工程博士學位。

周四（8月2日），中國國家宗教事務局表示，已經收到了舉報材料，開始調查核實。

論文般的舉報信

這封舉報信長達95頁，有目錄、正文和附件，包含受害者的文字自述、與釋學誠的短信記錄以及財務交易清單，甚至還有參考文獻。

舉報信稱，釋學誠性侵、性騷擾多位出家女弟子，甚至導致女弟子精神失常。信中指，釋學誠與數名出家女弟子有關於男女性話題的短信交流，並誘導或脅迫她們答應其性需求。

信中出具的短信顯示，釋學誠曾問幾名比丘尼露骨問題，「撫摸你乳房，願意嗎？」，「性交呢？」，「願意脫光見我嗎？」他還要求一名比丘尼給他「發八百字做愛的過程」。

6月25日，比丘尼（指受過戒的出家女性）釋賢丙（化名）向釋賢佳等五位執事法師舉報自己被釋學誠性侵，並揭發釋學誠同時性侵另一位比丘尼。四日後，釋賢丙向北京市海澱區派出所報案。

舉報信還指出，釋學誠在財務方面也有疑點。2015年，該寺向信眾募集的1200萬元人民幣去向不明，2015年至2016年，也有1000萬元人民幣流入其私人賬戶。另外，信中還稱，2005年4月龍泉寺重新開放，釋學誠任住持後至今，龍泉寺建造的所有建築全部屬於違章建築。

圖片版權 SHI XIANQI Image caption 舉報信長達95頁，包含受害者的文字自述、與釋學誠的短信記錄以及財務交易清單等

兩名舉報者在信中呼籲撤銷釋學誠所有社會和宗教團體職務，以完善僧人的權利保障。

舉報文件廣泛流傳後，社交媒體上不少人給舉報信嚴密的學術邏輯點讚。有網友說：「這才是真正的學以致用，正反論證條分縷析無懈可擊。學霸在什麼地方都是學霸。」

但是，社交媒體已經開始審查與釋學誠有關的帖子。在新浪微博上搜索「學誠 MeToo」 、「學誠 性騷擾」等關鍵詞，微博顯示的是：根據相關法律法規和政策，搜索結果未予顯示。

各方回應

舉報者釋賢啟對BBC確認，他參與了寫作舉報文件，但是拒絶了採訪請求。他稱，不知道文件是怎麼洩露出去的，還表示未計劃公開發佈舉報信。

圖片版權 LONGQUAN TEMPLE Image caption 北京龍泉寺官網學誠法師的簡介

面對95頁的舉報文件，釋學誠周三（8月1日）在新浪微博上發表署名為「北京龍泉寺」的聲明。這份聲明稱，釋賢啟和釋賢佳「收集、偽造素材，歪曲事實並散佈不實舉報材料，構陷佛教大德，誤導大眾」。

「此事背景複雜、組織運作、用心險惡，」聲明稱，將提請上級政府主管部門組成調查組調查。

《環球時報》英文版則引述要求匿名的知情人士稱，釋學誠多日前曾被帶走審問，但目前已經被釋放。