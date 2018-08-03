胡鞍鋼被諷「給帝王唱讚歌」 千人聯名要求清華將其開除

圖片版權 CNS Image caption 胡鞍鋼

千人聯名要求解聘一名教授在中國並不多見。

8月2日，一份清華大學校友寫給校長的呼籲書在互聯網上廣泛流傳，呼籲書稱，教授胡鞍鋼所謂的中國超美研究報告，是用納稅人的錢做出違背常識的「研究結論」，「堪稱誤國誤民」，要求校方解除其職務。目前聯署的清華大學校友已超過千人。

事件主角胡鞍鋼是清華大學國情研究院院長。事件起因於去年6月他發佈一份研究報告。報告稱，中國已進入全面趕超、主體超越美國的時期，綜合國力世界第一。批評者稱，這份報告"拋常識於不顧，視學術為無物"。

呼籲書聯署者主要是清華大學往屆校友及在校師生，他們稱胡鞍鋼關於"中國綜合國力已超出美國"的所謂學術報告是「上誤國家決策，下惑黎民百姓，遠引他國戒心，近發鄰居恐懼，堪稱誤國誤民」。

呼籲書廣為流傳後，批評者甚眾，也有不少為其辯護者稱，社會留給多元的空間應該盡可能多一些；不應不同意其觀點而要求解職，或限制其自由表達觀點的權利。

胡鞍鋼和他的觀點

今年65歲的胡鞍鋼是研究中國國情的著名學者，早年學習理工科，1988年獲中國科學院工學博士學位，後在美國耶魯大學做博士後研究，曾在麻省理工學院、香港中文大學任客座研究員。同時也是中共十八大代表。

根據清華國情研究院官網，其主編的《國情報告》「先後獲得黨和國家領導人批示百餘次，對國家重大決策產生持續影響」，突顯了他長期在輿論中的「官方智囊」標籤。

1990年代胡鞍鋼與王紹光合作的《中國國家能力報告》曾引起廣泛關注。該書指出中國政府、特別是中央政府財政汲取能力急劇衰退，正在走向蘇聯、南斯拉夫解體之覆轍。該報告被認為對中國分稅制和財政改革起到推動作用。

本次引起爭議的觀點是他去年6月發表的研究成果，其中稱，中國在經濟實力（2013年）、科技實力（2015年）、綜合國力（2012年）上已經完成對美國的超越。到2016年，這三大實力分別相當於美國的1.15倍、1.31倍和1.36倍，居世界第一。

此前，胡鞍鋼也發表過引起巨大爭議的研究成果。2013年，胡鞍鋼在《環球時報》撰文，指中國集體領導制度明顯優於美國的總統制。他批評美國總統個人權力過於集中，特別是對外決策幾乎是由個人作出，而中國特色的「集體領導制」不是一般意義上的創新，而是具有深刻意義的制度創新和治道變革。

獨立學者榮劍今年1月撰文評價胡鞍鋼的國情研究稱，「從毛澤東的強國之路到中國道路優越於西方之路，從一黨執政最符合中國國情到中國政治制度高於美國，從中國模式是世界上最先進的模式到用中國方案來解決世界問題，全都是意識形態產品。」

圖片版權 CNS Image caption 龍永圖稱，胡的觀點"在國內其誤導作用，在國外起更大的誤導作用。"

批評——學術不端、誤國誤民

聯署呼籲書激起了強烈的輿論反應。各種身份的學者或官員都參與到對胡鞍鋼觀點的批評中。

批評聲主要集中在該觀點與事實不符，並且存在誤導作用。

「在國內起誤導作用，在國外起更大的誤導作用。」中國加入WTO的談判代表龍永圖稱。中共左派小報《環球時報》則稱，「輿論場對胡的批判反映出，過度的實力自信在中國沒有市場，中國社會對這樣的傲慢有很高警惕。」

也有一些批評聲集中在學術研究的不嚴謹上。「研究過程中在研究模型設計、樣本選取等環節上做手腳，以得出自己需要的結論。這種做法，在自然科學的研究中，容易被發現，但是，在人文社會科學的研究領域，這樣的現象並非罕見，這種浮誇風式的學術研究方法，值得警惕。」中國海洋大學新聞與傳播學院教授王天定稱，高校對扭曲的學風問題不應該聽之任之，而是應該及時回應、矯正可能存在的學風問題。

圖片版權 XINHUA Image caption 「學術圈本該是最後一個淪為揣測和投機名利場的地方」

維護——不應因學術觀點而解聘

也不乏維護胡鞍鋼的聲音，這些聲音普遍稱「對胡的觀點也不認同」，但極力反對「通過聯署信逼迫學校解聘胡」的行為，認為踐踏了學術自由和言論自由。

中國商務部研究員梅新育昨晚在其微信公號發言支持胡鞍鋼，指其研究方法可能有問題，但屬學術自由，不應因此被解聘。「這次對胡教授的圍攻極不正常，遠遠超過底線了....他怎麼分析是他的事，是否接受是你自己的事，你不能因為這種學術研究內容你不接受就要求敲碎他的飯碗。」

雖然《環球時報》參與到批評陣營中，但該報總編輯胡錫進在個人微博中為其辯護，「如果因為他宣傳這一國情認識就解除他的職務，這是比他學術錯誤可怕得多的社會政治錯誤。」他認為，只要不攻擊中國根本政治制度，他們被主流輿論認為是錯誤的觀點也應有權利在這個社會中存在。

中國社會科學院農村發展研究所社會問題研究中心主任于建嶸則稱，「對那些掌握了公共權力而又無法無天的高官，你們都可以視而不見，對待一個學者，你們就如此正義了？！」

原上海社科院副院長黃仁偉則超越稱，2015年胡鞍鋼就開始發表中國全面趕超美國的演講，當時也被認為是正常的學術交流。但中美貿易戰開打之後，這個觀點上了風口浪尖，「成為一些人的活靶子，甚至要置胡於死地而後快」。然而，最早把中國定為最大經濟體的恰恰是美國的蘭德公司和英國的IISS，「批胡派是否也要批駁一下這些美歐學者呢，批胡者，胡批也。」

圖片版權 CNS Image caption 圖為陝西延安梁家河村民1975年10月8日送習近平（前排中）赴清華大學時拍攝的合影

「指鹿為馬」還是「帝王學術」？

在批評聲和維護聲之外，也有學者和網友直指這是中國政治和文化環境下的「學術投機」。

「這樣的論證，在今天就是一齣新的指鹿為馬遊戲。」中國人民大學教授張鳴撰文分析，「站不住腳」、「明顯違背常識」的研究成果卻能發佈在清華學報上，是因為「大學者已經吃凖了領導會吃他這一套」。

「學術圈本該是最後一個淪為揣測和投機名利場的地方，但從胡的假成果到清華的真默許，證明了一點——從帝制中國到當代中國，『迎合上好』的傳統陋習根本沒有改變，因為中央集權和權力濫用，沒有根本改變。」有微博網友評論稱。

財經作家蘇小和也撰文稱，「中國讀書人，基於我們的觀念秩序，總是有著揮之不去的帝王師情結，總是有著心中有話說與君王聽的傳統習慣。也許在現實生活中，有人逢迎，有人反抗，但目的導向卻是一樣。」