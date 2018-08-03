孫文廣接受外媒採訪被破門帶走 凸顯中國人權狀況惡化

圖片版權 Getty Images Image caption 長期以來，孫文廣一向敢於直言批評中國政府，並且是呼籲中國政治變革的《零八憲章》首批簽署者之一。

「我有我的言論自由！」這是山東大學退休教授孫文廣在接受外媒採訪時被打斷前留下的最後一句話。

周三（8月1日），84歲的孫文廣在山東濟南家中接受美國之音（VOA）電話採訪過程中，遭警察破門而入，直播採訪被迫中斷。

長期以來，孫文廣一向敢於直言批評中國政府。他的一位朋友向BBC證實，孫文廣已被濟南警方從家中帶走。

美國之音稱之後一直無法與孫文廣取得聯繫。

批習近平海外大量撒錢

孫文廣接受採訪的主題是中國政府的海外投資。近期他曾發出公開信，批評習近平在對外援助、貸款、投資上大肆撒錢，敦促習近平不要在外「大撒幣」，建議他將錢更多花在國內事務上。

公開信中孫文廣還批評習近平廢除主席任期限制的做法。

採訪過程中，孫文廣說話時可以聽到背景有其他聲音，因此美國之音之後決定將採訪過程上傳到推特。

「他們又來了——七八個人了，」他在一群警察面前向主持人表示。「怎麼，我講錯了嗎？你們聽著點，錯不錯？」

他繼續解釋自己對中國對外投資的意見：「老百姓很窮。我們不要到非洲去撒錢。這個撒錢對國家對社會都沒好處。」

孫教授的聲音隨後變得更大，可以清晰地聽到他在向警察喊話：「你幹什麼？你幹什麼！我跟你說，你到我家來是犯法的。我有我的言論自由！」

電話隨後被掛斷。

孫文廣是誰？

孫文廣為山東大學物理系退休教授。上世紀60年代到80年代，由於批評毛澤東，他曾多次被關進看守所、「牛棚」、監獄。

他是中國政府的批評者，也是呼籲中國政治變革的《零八憲章》首批簽署者之一。

2009年，孫文廣在濟南悼念支持民主改革的中共前總書記趙紫陽時被不明身份人士毆打，後被送院治療。當時75歲的他稱自己3根肋骨骨折，手、腿均受傷。

根據《紐約時報》報道，孫文廣此前申請護照被拒，因此無法離開中國。

人權狀況惡化

目前外界尚不清楚孫文廣情況。美國之音稱採訪後曾試圖聯繫孫教授，但一直未能成功，而官方一直未確認任何逮捕或警察行動信息。

但孫文廣的朋友李紅衛向BBC確認，他已被警方帶走。李紅衛判斷，孫文廣和妻子被關押在當地一家酒店裏，孫文廣此前也曾被軟禁在那裏。

李紅衛稱，她認為孫文廣表達自己對政府的看法屬於他個人的表達自由。

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國際組織人權觀察表示，發生在孫文廣身上的事情是中國人權活動人士的「日常現實」。「警方可以隨時（出現）把他們帶去審訊、拘留、折磨或虐待，只是因為他們挑戰當局的說法，跟外媒對話，」人權觀察高級研究員王松蓮告訴BBC。

國際特赦組織東亞研究員潘嘉偉對此表示認同：「一位中國公眾知識分子在媒體採訪過程中被警方突然打斷，這是一種恥辱。」

「這充分顯示中國當局對言論自由的打壓，」潘嘉偉向BBC表示。「警察只要願意，可以隨時隨地騷擾（異見人士）。」