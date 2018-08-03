美國會立法要求強化台灣防務 台海風雲莫測

圖片版權 Reuters Image caption 2017年中國海軍的航母艦隊通過台灣海峽。美國智庫認為：兩岸形勢緊張化令台灣海峽孕育著風暴。

解放軍建軍節當天，美國參議院通過了"2019財年國防授權法案"，其中支持強化台灣防務的內容引起中國外交部和軍方不滿。

美國參議院通過"2019財年國防授權法案"及其強化台灣軍力戰備的內容隨即被台灣媒體報道。台灣《自由時報》次日報道說，這個法案一經特朗普總統簽即據法律效力。

據報道，"2019財年國防授權法案"中規定了美國對台的防禦評估內容。規定說，法律生效後一年內，美國防部長經與國務卿諮商後要向國會的適當委員會提交關於台灣的防禦評估報告。

立法要求該報告的內容要包括安全合作方面的計劃，擴大美台兩軍高層軍事交流和聯合訓練，支持美對台軍售及其他裝備轉讓，包括發展台灣不對稱作戰能力方面的合作。

該法案重申"與台灣關係法"及"六項保證"是美台關係的基礎。根據上述內容，美國要強化同台灣的防務安全合作，支持台灣發展所需的防務能力。另外根據"與台灣關係法"，美國要支持讓台灣獲得防禦性武器，並著重發展不對稱戰力及水下作戰能力等。

激起中國反彈

中國外交部對美國參院通過"2019年國防授權法草案"立即做出反應，對該法案中涉及中國條款表示強烈不滿和堅決反對。外交部發言人說，一旦法案中相關內容通過成為法律，中美兩國互信將嚴重受損，中美兩國在相關領域的交流合作及台海和平穩定也會受到破壞。

圖片版權 EPA Image caption 美國參議院通過"2019財年國防授權法案"，其中規定了要強化台灣軍力戰備的內容。

國防部發言人重申台灣屬於中國的立場，並表示堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫。他還敦促美國恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。中國國防部還警告台灣挾洋自重沒有出路。

近年來中國解放軍快速現代化令許多防務分析認為，台海兩岸的軍事實力天平倒向大陸一邊。儘管如此，一些分析家認為北京動用武力進攻台灣實現統一的可能性也不高，因為武力攻台代價巨大。還有人說，北京不必動武，通過增加台灣對大陸的經濟依賴和經濟刺激手段同樣能實現兩岸統一。

蔡英文2016年當選台灣總統後，傾向獨立的民進黨首次控制了台灣的行政和立法。此後中國加大對台灣施壓，中斷了兩岸溝通，在國際上孤立台灣，並且加強了在台灣周圍的軍演活動。美國"外交關係委員會"《外交》雜誌發表文章認為，兩岸形勢緊張化令台灣海峽孕育著風暴。

為台出謀劃策

最近台灣總統蔡英文作強硬姿態，呼籲國際社會共同強調民主和自由價值，遏制中國及其霸權影響擴張。此次美國參議院通過了"2019財年國防授權法案"後，美國政治外交雜誌《國家利益》發文也主張台灣要發揮民主制度優勢，爭取國際社會支持。

在防務方面，中國問題專家科爾（J. Michael Cole）在他的文章中說，台灣遏制中國解放軍進攻的最有效辦法，就是減少北京對美國介入的懷疑。曾經在加拿大情報機構作分析員的科爾建議說，面對中國大陸強大的軍力優勢，台灣軍隊除了在火力裝備方面的努力，還要側重非對稱對抗手段加大解放軍傷亡，增加威懾。

科爾強調台灣加倍政治努力對抗中國大陸的政治攻勢的重要性。他認為，中國的政治攻勢已經成功地破壞了台灣軍方的士氣，令許多國家認為台灣是個不可靠的安全盟友，甚至認為兩岸統一不可避免。

他認為台外要更積極地展開政治攻勢，要讓北京相信，美國，可能加上日本，在解放軍試圖進攻台灣的時候不會袖手旁觀，美日會迅速採取行動。對於台海兩岸爆發戰事，美國是否會介入的問題，台灣要努力讓北京確信，這不是個需要猜測的問題。

自朝鮮戰爭後，戰略模糊以至是華盛頓在台灣海峽政策的一個主要部分。科爾認為，美國應該放棄這種模糊政策，而要大張旗鼓地宣示"紅線"，讓對手明白，越過紅線就會引發美軍的迅速反應。北京相信美國，或加上日本介入台海的程度越高，解放軍入侵的可能性就越低。