虛驚一場：已找到疑在美國遭「綁架」的中國女孩

圖片版權 Virginia State Police Image caption 12歲的中國女孩馬金晶（音譯）本周四（8月2日）從美國華盛頓機場消失。

美國警方找到此前在華盛頓里根機場「失蹤」的中國女孩馬金晶（音譯）。馬金晶此前據報從團隊旅遊中失蹤。

本周四（8月2日）早上馬金晶從華盛頓機場消失後警方發佈安伯警報（美國兒童安全警報系統）：「一名來自中國的12歲女孩馬金晶在華盛頓里根機場遭人誘拐」，處境 「極度危險」，並且不知她在美國是否有任何家屬。

馬金晶於美國時間本周五（8月3日）在紐約皇后區被找到。警方說馬金晶被發現時「安全且有父母監護」。

據美國福克斯新聞網8月2日報道，安伯警報稱，涉事的12歲中國女孩馬金晶參加了一個旅遊團，從中國來美國旅遊。本來預定當日離境，旅行團隊在機場登機前發現其失蹤。一時間，這名失蹤的中國少年成為美國媒體關注的焦點。

監控錄像顯示她與一名身份不明的亞洲女性一同離開機場。警方稱，她從領隊處領取護照並換上新衣服後離開了航站樓。

華盛頓機場管理局警察局局長大衛·赫克勒（David Huchler）周五早上告訴記者：「她說需要用洗手間，便與旅行團分開」，並補充說，她隨後上了一輛紐約牌照的車。

圖片版權 Anna Demichik Image caption 金晶與父母在一起。照片攝於他們美國律師的辦公室內。

這位負責人說，旅行團的一名目擊者稱，幾天前，在紐約世界貿易中心的觀光旅遊中，一名婦女試圖接近馬金晶。

目擊者報告說，看到一名女子 （可能是在機場看到的同一名女子）給馬金晶遞送食物。

聯邦調查局和移民與海關執法局（ICE）一直在協助找人，美國國務院正試圖聯繫這個女孩在中國的家人。

在後來的一份聲明中，赫克勒說：「我們高興看到金晶和家人平安無恙在一起。」

「我們的目標是找到她並確保她安全無恙，我們做到了。」

中國環球網報道，馬金晶目前持旅遊簽證和父母同住，而其父母於兩年前來到美國，目前在紐約合法居留。