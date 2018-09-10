圖片版權 chui-yung cheung Image caption 張翠容在緬甸訪問全國民主聯盟成員，昂出素季的肖像無處不在。

緬甸若開邦實兌一個難民營警崗前，一個身形嬌小的華人女子正與警衛鬥智斗勇。

她是香港獨立記者張翠容，打算潛入守衛森嚴的羅興亞難民營。使出包括詐病、扮暈手段不果後，張翠容趁著一架卡車經過颳起塵土，在警衛眼前消失——她機敏地跳上車，沒入卡車上的難民人群裏，成功進入難民營。

關於羅興亞問題，華文媒體大多援引國際傳媒報道，集中於難民的苦況、軍政府的行徑，以及諾貝爾和平獎得主、實權領袖昂山素姬對事件的態度，將爭議描述為宗教與族群之間的仇恨。

張翠容則從當地不同受訪者口中，了解到更深層的成因：緬甸僧侶曾是軍方專政的反對者，在2007年「番紅花革命」中遭血腥鎮壓。此後軍方對佛教僧侶採懷柔策略，既鼓勵設立「護教」組織，同時宣稱緬甸佛教正受穆斯林威脅，將佛教民眾與僧侶的視線，從政府轉移至穆斯林身上，並借此打擊昂山素姬的聲望。

圖片版權 chui-yung cheung Image caption 張翠容於羅興亞難民營

爭議背後，政治、意識形態、宗教勢力之間錯綜複雜。在這樣的環境之中，人性的矛盾表露無遺。

張翠容曾在若開邦實兌的「若開民族黨」（若開邦與緬族同樣信奉佛教）總部採訪了一名年輕黨員。他坦承曾參與驅趕穆斯林的行動，但在細問之下才知道，他的鄰居是穆斯林，自小與穆斯林孩子一同長大，但當這家人被驅趕時，他卻參與行動。

「我問為什麼？他尷尬地想了想，只說大家都認為穆斯林會威脅他們。」張翠容在書中記述。

「戰地玫瑰」

圖片版權 chui-yung cheung Image caption 張翠容在印度走訪了「赤腳學院」與「民眾科學運動」兩個面向底層民眾的民間組織

香港出生成長的張翠容被譽為「戰地玫瑰」，曾親赴阿富汗、科索沃、巴爾幹半島、巴勒斯坦等地作深度採訪。

外界以「戰地記者」來稱呼她，但張翠容說自己是一個「世界記錄者」。在今年出版的新作《歐亞現場》中，張描寫了烏克蘭、土耳其、緬甸、伊朗這些國家，與日常國際新聞中看到不一樣的模樣；雖然並非「戰地」，但這幾個國度近年在民主化與現代化中匍匐（或倒退）前行，當中的跌宕與掙扎，也在張翠容的筆下顯得波譎雲詭。

2014年烏克蘭爆發「廣場革命」，國際新聞集中報道「革命」後烏克蘭東部發生的戰事，並描繪出烏克蘭西部親歐、東部親俄、國家分裂的形像。革命廣場上的一些主張捍衛烏克蘭民族的組織，則被俄方以至國際媒體冠以「民族民粹」、甚至針對俄羅斯的「法西斯」之名。

張翠容在革命前後兩度到訪烏克蘭，採訪到烏克蘭民族組織「右邊界」（Pravy Sektor）的發言人；令人驚訝的是，這個被國際社會視為「極右」、仇俄的組織，發言人竟是一個連烏克蘭身份也未有的俄羅斯人，因在俄反對總統普京而成為「敏感人物」，移居烏克蘭。

圖片版權 CHUI-YUNG CHEUNG Image caption "右邊界"時任發言人Atrem Skorpadsky

「不過我已把自己視為烏克蘭人，戰友們也一樣以同胞看待我。」這為曾經的俄羅斯國民向張翠容說。

張翠容感嘆：每個國家的故事，都遠比我們在新聞中看到的複雜。

自2000年初出版第一本書起，張翠容已鮮再正式加入新聞機構。成為獨立記者的她不想只停留於報道即時性的事件、人物。

她說，自己無意挑戰主流傳媒的敘事，只希望為有心的讀者，提供更多材料理解世界。

「走過的地方越多，人會變得越謙卑，因為會發覺自己太卑微，所知實在太少。」張翠容笑言，自己已經變成「不可知論者」。