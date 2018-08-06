「香港之光」盧凱彤離世：32歲歌手的跌宕人生

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「將鬱燥滋味紋上右臂，不蓋掩我傳奇；不只有焦慮還有樂器，跟我走赴遠地；重生，童年若不欣喜 ，何妨自今天起；人生，人人或自三張起，不必太悲；揮揮手告別這字頭，今天起快樂我自求，不想將畏懼當最知心朋友……」這首《廿九歲的遺書》，是盧凱彤躁鬱症病情好轉後的一首歌。

年僅32歲的盧凱彤，8月5日上午，在跑馬地從20幾層高樓墜下，傷重身亡。香港警方表示，案件無可疑，列作自殺案，現場沒有遺書。這則自殺消息震驚香港樂壇，各界紛紛悼念這位年輕的音樂奇才。

盧凱彤15歲時與林二汶合組at17出道，兩人不賣外表、只賣音樂，以電子民謠闖出了自己的天地，把非主流音樂帶入主流，以女性彈吉他、不硬銷女性美等，打破了外界對女歌手固有的性格定型框架。

其後，盧凱彤以個人髮展，喜歡把社會議題帶進音樂，其獨有的電子民謠搭配搖滾風格，深植香港、台灣樂迷的腦海里，由於在台灣發展順利，她同時獲得「香港之光」的美譽。

她不怕大陸封殺，表達自己對香港民主運動的支持，又試過在台灣金曲獎高調「出櫃」，宣佈已在加拿大與台灣女伴結婚，成為首位宣佈結婚的女同志華語歌手。

然而，她幾年前證實患上躁鬱症，一度消失於幕前，病情好轉時，她成為了情緒精神健康議題的倡議者，不怕以自身的經歷，鼓勵外界深入了解情緒病。

at17的傳奇

「若要錯失永不能守，得到也不代表長久；假使快樂有盡頭，痛苦也未會不朽。寂寞半點假如不能承受，這生命注定過得不易；笑與淚，亦有時候。」一首《The best is yet to come》是不少香港樂迷對女子歌唱組合at17最早的記憶之一。

盧凱彤1986年生於加拿大多倫多，4歲時回到香港讀書，2001年加入黃耀明領軍的"人山人海"製作公司麾下，與林二汶成立組合at17。組合名字的意思是，當時盧凱彤15歲，林二汶19歲，平均一下就是17歲。

盧凱彤事實上可以不走音樂之路，她在公開考試的成績出眾，升學綽綽有餘，但她熱愛音樂，為了音樂事業而毅然棄學。

at17出道之時，正是香港流行少男少女偶像組合的時期，較她們早出道一年的有Twins，同期還有Shine、Cookies等，這些組合有強勁的團隊做包裝，以載歌熱舞、年輕活潑形像，主打主流年輕人市場。

圖片版權 AT17/FACEBOOK Image caption at17 在2017年再度合體，並再次共同獲獎。

在面對激烈競爭、又沒有龐大宣傳下，at17首張專輯賣出三萬多張，算是不錯的成績，其後的專輯亦屢獲殊榮。

at17以「自己音樂自己演奏」聞名，無論在唱片錄製還是現場演出，盧凱彤幾乎包辦所有吉他演奏。她和林二汶在台上表演，大多沒有華麗的舞台效果，兩人穿著簡單、拿著吉他，是她們表演的標記。

在她們出現之前，事實上香港甚少主流少女組合，會自行創作又自彈自唱，有評論認為，香港原本將吉他視為「男性的樂器」，在主流中甚少出現女性彈奏吉他的畫面，過往有一些香港女歌手，例如盧巧音、何韻詩也會以吉他自彈自唱，但均不是這些女歌手專屬的樂器。但at17中的盧凱彤彈奏木吉他或電子吉他，補充了女性也可以彈奏吉他的畫面。

當年，一些歌手或樂隊上台要「咪咀」，即是現場播放錄製版音樂，表演者用口形裝作唱歌，然而at17甚少這樣做，她們現場演奏水凖獲得觀眾和傳媒認同。

盧凱彤小時候便受父親影響，開始學習吉他，「就算身邊的人不支持，當你拿著它去彈出自己喜愛的曲目時，那種快樂我相信在其他地方是找不到的。只要你找到自己喜歡的事便堅持去做吧！」

她們與傳統的偶像女歌手不一樣，從不以女性美的面目示人，不會穿性感衣服，通常是穿著T-shirt牛仔褲，林二汶的體型常常被熱議，at17接受訪問時甚少談及戀愛、消費、服裝化妝的議題，而是專心討論音樂，在香港娛樂生態中很罕見。

但正因為這種不願隨波逐流，令她們甚少接到廣告代言。而她們也見證了香港唱片業的末落，兩人的音樂雖然贏盡口碑，但卻無法繼續走下去。

獨闖台灣

2010年，組合宣佈暫時分開發展，盧凱彤先後為陳奕迅、容祖兒、鄭秀文等歌手擔任御用吉他手，期間也積極籌備自己的個人專輯。

離開了at17後，她的音樂盡顯自己的風格，也加強了自己在音樂上的自主性。

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「她的吉他功力毋庸置疑，但她不需用複雜難懂的技巧去展示實力，反而一句Hook Line，簡單搶耳的一段Riff就能留住你的耳朵，《荒蕪中起舞》、《Summer Of Love》、《囂張》、《還不夠遠》等等作品就最佳例子。還未開口唱，她的吉他已經告訴大家『我是盧凱彤』，如她的簽名一樣，獨一無二。」《香港01》刊登的一篇樂評這樣寫到。

後來，盧凱彤獨自前往台灣發展，轉戰國語音樂市場。起初，她在街頭、酒吧、小吃店門口自彈自唱，後來發行的國語唱片，亦得到了肯定，2013年首次入圍台灣金曲獎。

她的曲風轉趨更強烈的搖滾味道，也加強了編曲的效果，有時候，她的錄音過程全是她一人包辦，由主音、和音、吉他、敲打琴箱等等——這並非一般歌手會使用的方法。

而雖然再沒有林二汶在旁，台上只有她一個人拿著吉他，但這無阻她帶領觀眾享受現場音樂。盧凱彤在台灣名氣愈來愈大之際，有香港媒體形容她是「香港之光」。

躁鬱症困擾

然而，2013年，盧凱彤籌備舉行個人大型演唱會，壓力過大一度有尋死念頭。

盧凱彤家族裏有情緒病史，17歲時就曾經歷過輕度抑鬱症。這場音樂會給她帶來了情緒的徹底大爆發，嚴重時還出現幻聽、手抖的症狀，還有踢牆等自殘行為。

在好友規勸下，盧凱彤停下工作，尋醫治療，並於2014年確診患上躁鬱症及人群恐懼症。經過一年的心理諮詢和藥物治療，盧凱彤逐漸走出躁鬱症陰霾。

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她再次投入樂壇，並不害怕在接受訪問時，坦承自己的情緒病經歷，並以自身經歷鼓勵受情緒困擾的人，要勇敢面對，又會提醒這些病人身邊的家人朋友，要耐心聆聽情緖病人說的話。

她說，自己做過最勇敢的一件事就是戰勝躁鬱症。治療躁鬱症期間，盧凱彤還通過繪畫抒發情緒，作畫超過100幅，她為這些作品舉辦首個個人畫展《Pillow Talk》，畫作義賣後捐給慈善機構。

「我覺得我和世界和好了，我想通了，一切源自愛，愛包含了痛苦在其中，愛是何其偉大，讓它不僅有擁抱和光明，也有痛苦和受難，但我們不能夠只看黑暗和謊言，然後罵世界沒有愛。我現在盡量擁抱所有東西，」她接受端傳媒訪問時說。

在2015年11月的一場音樂會上，她在觀眾前，跪在一面大鏡子前，親手為自己剃光頭，寓意重生。

同志平權

重返樂壇的盧凱彤憑借歌曲《還不夠遠》，在2017年奪下第28屆台灣金曲獎最佳編曲人。上台領獎的時候，她大膽出櫃，公開表示自己已與台灣女攝影師結婚。

盧凱彤在台上說，「有一個人，我今天一定要感謝。沒有她，我不會在七年前寫第一首國語歌。沒有她，我根本不會想要來台灣發展。我要感謝我太太，我跟我太太去年在國外結婚。謝謝她，讓我的生命變得更完整，我知道這個世界不完美，我的音樂不完美，我的人不完美，但有了你，誰還需要完美。」

盧凱彤因此成為華語樂壇第一位宣佈結婚的女同性戀者歌手，以及爭取LGBT權益和支持婚姻平權的代表人物。

盧凱彤曾坦言在公開出櫃後受到攻擊，甚至被人用描述下體的字眼侮辱。然而她卻說：「我告訴自己不要被這些評論刺激，我覺得他們是不了解，沒受過教育，他們不知道同性戀、性傾向有些是天生的......其實我們沒有兩樣，我沒有比你不像人，沒有比你低等，我除了是同志以外，我還是個音樂人，我還是一個對社會有貢獻的人，我還有很多樣貌，不會因為是同志比你低等！」

兩人相愛8年，期間曾因距離和性格問題分分合合，最終愛情長跑修成正果，於2016年在加拿大註冊結婚。今年5月，盧凱彤還曾為慶祝結婚兩週年在社交網站高調秀恩愛，曬出與太太兩手相疊的甜蜜照片，寫道：「我們只是兩個凡人譜出平凡的愛情故事」

台灣。此後盧凱彤曾表示，想2019年在台灣重新登記，屆時便可以拿到台灣身份證。誰料這竟然成為她的未了遺願。

社會議題

盧凱彤生前一直關心社會議題，2014年雨傘運動期間，她支持參加運動的人士，香港音樂界創作的《撐起雨傘》，她也有份演唱，她又試過戴黃絲帶演出。

2015年在廣東東莞市舉辦的南方草莓音樂節，盧凱彤本來在演出名單上，但是被親中人士指責她為「港獨分子」，令她被剔除出演名單。

面對封殺，盧凱彤認為事件荒謬，認為這是言論自由，「今天，這信念也不會被動搖，願大家都能聆聽自己的心，走出自己的一片天。」

香港許多民主派人士也發文悼念盧凱彤，其中前香港立法會議員羅冠聰在社交網絡發文悼念盧凱彤，"我知道，你很關注這片土地的人和事，並會用自己的力量嘗試改變，往好的方向。不單成為楷模，不只停留在'勇敢'的安全區，還會踏前一步，作不斷被挑戰的凖備。"

盧凱彤通過歌曲展現了許多社會議題。她2016年發佈的專輯《你的完美有點難懂並不代表世界不能包容》，直截了當地交代了她對世界的看法，專輯內的歌曲由核電、污染、講到城市人抽離、青少年自殺、同性婚姻、抑鬱症等等，讓她的音樂再次提升了一個層次。

例如在《賣空氣的人》裏，盧凱彤用4分10秒去抗議現代被污染的空氣和利慾熏心的發展商。她說，「房地產土地越來越貴，年輕人想要自立越來越困難，畢業後即使找到工作也養不起自己，連清水的價錢都越來越高，我開始回想到這些地球資源不就是我們應該共同擁有的嗎？」

歌曲《無核》同樣關心環保議題，核能可以為人類帶來強大的能量，但也同樣可以摧毀這個世界。盧凱彤唱道，「一定是我們對生命的無奈，毀滅了自己的光過後，繁華殆盡，橘子長得不像橘子，無核又無害。我目不暇接，卻怎麼還是感慨？」

這張專輯是她自掏腰包斥資錄成的，自己負責發行、銷售、以及其他一切活動。

「我不要求好紅，不要求去紅館，不要求賺很多錢，最希望的可能是寫出反映自己內心的歌詞，或者畫一幅令我心碎的畫作，但不一定給人看，你明白吧？」她說。

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