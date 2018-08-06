英倫熱議：維尼熊電影吃了中國閉門羹

圖片版權 AFP Image caption 迪斯尼最新推出的真人動畫相結合的影片《摯友維尼》大部分演員來自英國。

一部迪斯尼翻新製作的暑期大片《摯友維尼》（Christopher Robin），未能進入中國市場，成為英美媒體關注的新聞。

英國《每日電訊報》說，此片在中國被禁，「對維尼小熊的戰爭還在進行中」。

美國《時代》周刊問：《摯友維尼》不准進入世界第二大電影市場。維尼小熊在中國不受歡迎嗎？

《倫敦旗幟晚報》報道稱，小熊維尼在中國被視為「抵抗的象徵」。

《摯友維尼》究竟為什麼不能在中國上映，中國官方和迪斯尼公司都還沒有做出解釋。最早透露這一消息的美國媒體曾分析認為，這或許與中國進口外國電影的限額有關。

然而，小熊維尼最近幾年在中國頻頻成為禁忌敏感詞，卻是不用解釋的事實。

圖片版權 AFP/Weibo Image caption 2013年6月，中國國家主席習近平訪問美國，與時任美國總統奧巴馬會面的照片被網民首次聯想到維尼熊。

政治禁忌

最近幾年，小熊維尼多次成為中國網管部門的封殺對象。有報道稱，小熊維尼只是因為貌似中國最高領導人習近平，才使得「維尼熊」成為中國網絡的禁用語。

早在2013年6月，中國國家主席習近平訪問美國，與時任總統奧巴馬會面。

兩位領導人併肩而行的照片，曾激發網友創意，將習奧形像與迪斯尼動畫片中的角色「小熊維尼」與「跳跳虎」相提並論。

不過，這種在外界看來毫無惡意的搞笑趣意之作卻被中國網管刪除。

圖片版權 Empics Image caption 2015年9月，中國紀念抗日戰爭勝利70週年，習近平乘坐紅旗牌汽車檢閲部隊

儘管如此，維尼熊仍然經常成為中國網絡上的熱門形像。

2014年11月10日，中國國家主席習近平與日本首相安倍晉三在北京APEC峰會上握手的照片被網友聯想到維尼熊。

2015年9月，中國大規模紀念抗日戰爭勝利70週年，習近平乘坐紅旗牌汽車檢閲部隊，也被網友與維尼熊對比。

圖片版權 Weibo/AFP Image caption 中國國家主席習近平與日本首相安倍晉三在北京APEC峰會上握手

憨厚小熊

小熊維尼的形像雖然因為美國迪斯尼動畫片而廣為人們所知，但最早設計這個角色的是一位英國作家艾倫·亞歷山大·米恩（Alan Alexander Milne）。

小熊維尼首次出現在米恩的《泰迪熊》詩中，於1924年2月發表在英國雜誌《Punch》上。

1925年，小熊維尼首次出現在《倫敦旗幟晚報》刊登的一個故事中。

1926年，小熊維尼故事集首次出版，但其中並沒有好朋友跳跳虎。跳跳虎這一角色，在1928年出版的續集《小熊維尼的房子》中才出現。

在卡通藝術世界中的維尼是一頭可愛的小熊，最在乎他的朋友以及朋友們的幸福和感受。有維尼做朋友應該是世界上最幸福的事情。

本次迪斯尼製作的《摯友維尼》電影公映之前，中國當局還曾封殺英國著名脫口秀主持人約翰·奧利佛（John Oliver）主持的節目。他在節目中提到，中國的審查部門刪除所有涉及對比習近平和維尼熊的網絡留言。