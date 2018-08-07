金門福建兩地通水：賦予台海政局的三個對比

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣金門離島小島——獅嶼。島上插有中華民國青天白日旗，對面高樓大廈是福建廈門市（2018年4月20日資料照片）。

位於中國福建省沿岸的金門島，動工近三年與福建晉江間的通水工程，在5日正式啟用。往後晉江每天將供水給金門1.5萬噸、未來十年預計升高到每天3.4萬噸，契約核定為30年。

在近來兩岸的冷互動下，金門與晉江兩地通水，可以說是兩岸難得的喜事。然而，在這樣的喜事下，依舊可以看到兩岸雙方對此事件的態度對比有所不同。

陸熱台冷

首先是兩岸的態度對比，中國官方特地指派國台辦主任劉結一到晉江當地出席開幕儀式，並在致詞時對"台灣同胞"溫情喊話，稱通水是為了台灣同胞福利。

話鋒一轉，劉結一也暗批台灣執政的民進黨有"陰暗政治目的"，必將自食惡果。該新聞也在央視新聞、東方衛視與鳳凰衛視等，以頭條大幅報導。

圖片版權 Xinhua Image caption 福建向金門供水工程通水現場會8月5日在福建晉江舉行，工程實現正式通水。

而台灣當局則是受到近日中方施壓取消台中市「2019東亞青年運動會」主辦權，以及中方強迫國際航空公司把台灣稱做"中國台灣"等事件影響，選擇延後不高調舉辦通水典禮，但是原定的通水時程不變。讓中方運用通水儀式，達到宣傳兩岸"血濃於水"的目的。

金門島在過去，即有水資源不足與超抽地下水的問題。2015年，當時執政的國民黨與共產黨簽署供水契約，但2016年台灣換民進黨執政後，中方態度轉趨強硬，讓台灣在很多國際場合上被打壓，最後選擇低調處理通水儀式，明顯看出兩岸對此事件的不同調。

圖片版權 Getty Images Image caption 劉結一到晉江當地出席開幕儀式，並在致詞時對"台灣同胞"溫情喊話，稱通水是為了台灣同胞福利（資料照片）。

統派本營

其次的對比在於，金門島有其特殊的地理與政治環境，造就與台灣中央的看法不同。追溯歷史，原先在1949年的國共內戰，國民黨軍隊倉皇逃來台灣時，尚有許多中國南邊沿岸小島是國民黨掌控，金門島即是其中之一。

在中華人民共和國建立後，這些沿岸小島也不斷遭受共產黨軍隊攻擊陷落，唯一在共產黨強攻下還能守住的，就是金門與馬祖列嶼，也讓金馬兩地成為"中華民國還在大陸"的僅存的兩個象徵。

圖片版權 Xinhua Image caption 這是福建向金門供水工程取水地——福建晉江龍湖。

金馬兩地在過去皆是國民黨重兵防守所在，直到1992年解除戰備任務，50多年下來，軍民在當地擁有強烈連結。因此，金馬對於國民黨的支持度始終相當高，縱使現在民進黨在台灣本島與澎湖等擁有不錯的政治版圖，但是金馬依舊是"久攻不下"。

拿這次通水典禮來說，原先台灣官方建議金門先暫緩典禮，但通水時程不變，但是金門縣官方依舊選擇在當地自辦典禮，出席的縣長陳福海也表示："不只通水，將來還要通電、通橋、達到新三通"呼應中方，讓金門當地的熱與台灣官方的冷態度，又出現不同對比。

戰地一甲子

最後一個對比，則是金門從戰地，變到陸客第一觀光地的歷程。過往金門給予兩岸人士強烈的戰地印象，其中最有名的，當屬1958年威震台海的"八二三炮戰"，當時共軍在三個月內擊發40多萬炮彈於金門島，盧溝橋抗日名將吉星文，即死於共產黨手裏。

隨後兩岸進入高度緊張的軍事對峙時期，更有長達21年的"單打雙不打"，每到單數日時，中共即會對金門發射宣傳彈。

出身金門的台灣文化大學教授李仕德對BBC中文網回憶："我還記得看到飛彈在天空爆炸後，宣傳單飛濺地模樣，紙上都是什麼歡迎起義來歸的文字，共產黨甚至還會附上親子團圓的溫馨照片，故意讓那些外省士兵思念家鄉"。

為了反制共產黨，國民黨也在金門前線大膽島修築"三民主義統一中國"的大標語。直到1992年後解除戰地任務，金門也在2001年由總統陳水扁宣佈"小三通"，自此金門吸引許多中國觀光客前來"一睹戰地風雲"。

圖片版權 Xinhua Image caption 福建向金門供水工程由晉江龍湖取水泵站、陸地輸水管道和跨海輸水管道三部分組成，線路總長約28公里。往後晉江每天將供水給金門1.5萬噸、未來十年預計升高到每天3.4萬噸，契約核定為30年。

李仕德說："現在陸客包船出海去看三民主義統一中國標語，居然成為熱門行程"。甚至在2017年時，還出現三民主義統一中國看板褪色，被陸客投訴"應該要好好維護"的趣事。

對於金廈通水，李仕德也認為："通水確實有效緩解金門缺水的問題，只要兩岸關係不惡化，通水對金門的民生、觀光，甚至經濟問題都是正向的"。在兩岸僵化的此刻，金廈兩地通水，意外讓人看出金門60多年戰地歷史下，形成與台灣本島三個不同面向的對比。