谷歌尚未返百度已叫陣 李彥宏談PK秀底氣

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自從2010年退出中國市場後，谷歌在嘗試各種方式重返這塊大陸。尤其近期媒體釋放的信號，讓中國大陸的互聯網用戶一陣期待和興奮。但值得注意的是，谷歌回中國的消息一直未正式坐實，顯得神神秘秘，虛虛實實。

本周伊始，多家中國媒體引用了一張中共喉舌《人民日報》官方推文歡迎谷歌回到中國大陸的截圖。這篇推文用英文說，在遵守中國法律的前提下，谷歌重返中國大陸受到歡迎。這條推文還附上了人民日報Facebook頁面上刊登的《中國互聯網開放的穩定性前提》文章鏈接。BBC中文周三試圖查證《人民日報》官方推特時，該推文已被刪除。

中國搜索巨頭百度CEO李彥宏本周也在微信朋友圈回應稱：「如果谷歌決定回到中國，我們非常有信心再PK一次，再贏一次。」

李彥宏稱：「這些年來，百度一直被認為是佔了Google退出中國的便宜。我們無法證明一件沒有發生的事情。事實上，谷歌是2000年先於百度在中國市場上推出獨立搜索服務的，2005年更是加大投入，而百度是後來者居上，通過技術和產品創新反超Google。到2010年，谷歌在市場份額持續下降的情況下退出中國時，百度的市場份額已經超過70%。如果現在Google回來，我們正好可以真刀真槍地再PK一次，再贏一次。」

搜狗CEO王小川在新浪微博發表回應稱：「多一份競爭多一份選擇。可我並沒得到Google返回中國的確切消息。」

幾乎一周前，美國媒體《The Intercept》，《紐約時報》、《華爾街日報》、路透社、法新社等陸續報道谷歌計劃在中國推出一種符合當地法規、可審查內容的搜尋器，過濾有關"人權、民主、宗教、和平示威"等中國政府限制的內容。

該消息傳出後，百度在美國的股價急跌7.7%。

圖片版權 Getty Images Image caption 谷歌搜尋器就算進入中國市場，也未知能否挑戰中國搜尋器巨頭百度。

目前，百度搜索的市場份額穩居中國市場第一。Statcounter 數據顯示，2018年7月，百度中國市場份額為73.84%，神馬、360搜索分別以15%、4.13%市場份額位列第二、第三。

谷歌重返中國市場路

2017年，谷歌前大中華區總裁李開復在接受彭博社採訪時表示，谷歌重返中國市場很困難。如果不遵循（中國的）的法律和法規的話，谷歌的核心產品很難回歸。但次要產品可做嘗試。

谷歌在第一次進入中國市場時，也走遵循當地法律的路數。

李開復回憶說，從微軟離開加盟谷歌后，他們（谷歌）決定要遵守中國的法律，這樣使其市場份額從9%增長至24%。利潤從零到百萬，有一些做生意的空間。谷歌於2006年至2010年間在中國大陸提供搜尋器服務，也曾應中國政府要求，審查部分"敏感"內容，當時引來互聯網用戶、人權組織等抨擊，認為谷歌協助中國政府侵犯人權。

2010年，谷歌發佈聲明，決定退出中國大陸市場，原因是"遭受中國黑客攻擊"以及不想再跟從中國政府實施損害言論資訊自由的"網絡審查"。

圖片版權 Getty Images Image caption 谷歌2010年表示不願協助中國審查時獲得一些香港民眾支持。（資料圖片）

百度PK谷歌

谷歌未退出中國市場前，中國的互聯網民間素有「內事問百度，外事問谷歌」的說法。但近年來，百度不斷爆出醜聞，用戶直言不諱呼籲谷歌回歸。

2016年4月，患癌症大學生魏則西通過百度推廣尋找治療醫院，但最終不幸去世後，他記錄下的治療過程讓百度推廣成為中國社會關注的焦點。百度也因此遭到中國政府部門的調查。

同年7月，百度涉嫌深夜推廣賭博網站。中國《新京報》在持續兩個月的觀察中發現，夜間10點以後，多家賭博網站盜用其他公司營業資質後被標注"商業推廣"字樣上線，次日上午9點前全部下線。北京市網信辦對其進行調查。

觀察：魏則西之死 怪誰？

魏則西事件令百度受質疑，谷歌又如何？

圖片版權 Google Image caption 關鍵詞「雪白」在谷歌的顯示結果。

圖片版權 Baidu Image caption 關鍵詞"雪白"在百度的顯示結果。

今年三月，百度CEO李彥宏在中國高層發展論壇上表示，中國人多數情況下願意用隱私換便利，獲用戶許可後可收集數據。該言論招致中國互聯網用戶諸多批評和不滿。

在突發事件、政治事件或者社會事件發生後，百度的搜索結果一般是「根據相關法律法規，相關搜索結果不予顯示。」用戶無法獲取所需信息。

觀察人士認為，實行嚴厲審查的谷歌，在中國用戶間未必有優勢。

此前，李開復表示，谷歌、臉書、推特等這些美國企業之所以在中國沒有成功的機會，是因為遠遠不能滿足用戶的需求。

中國的互聯網用戶用同一關鍵詞"雪白"在百度和谷歌同時搜索。顯示的結果意味深長。