用中國長城搞民宿 保護文物還是炒作噱頭

圖片版權 airbnb.com Image caption 中國長城不單是旅遊景點，在Airbnb眼中還成了酒店。

愛彼迎（Airbnb）早前邀請廣大網友參加比賽，以跨越文化界限為題寫一篇500字的文章，獎品是在中國的萬里長城上待一晚。

根據比賽的介紹，Airbnb會為勝出者在長城提供晚餐和「傳統中式娛樂」，房間會裝設有睡牀，但是沒有天花板。Airbnb又在網站列出一些住客需要遵守的「規則」，包括要「尊重13億鄰居」，也「不能大聲放音樂，以免騷擾駐守長城的古時守衛」。

Airbnb說，比賽的目的是為了推廣在中國的「可持續旅遊業發展」，也是為了保育長城。

計劃隨即引來網友質疑，除了調侃在長城待一晚會成為蚊子的「晚餐」外，更多關注是活動會否對長城造成破壞。北京延慶區文物委更說，當地部門沒有收到任何公司或機構的有關申請，更指這種活動方式「不符合長城文物保護理念」。

圖片版權 airbnb.com Image caption Airbnb的模擬圖顯示，它會為住客提供雙人牀和洗手間，但房間沒有天花板。

「不能任人折騰」

Airbnb隨後發表聲明取消活動，表示公司「非常尊重收集得來的意見」。對於被質疑未取得當地政府同意便擅自在長城舉辦活動，Airbnb說它在宣佈活動前曾經達成「一項協議」，但沒有註明協議的內容，也沒有說明協議是跟誰簽署。

Airbnb又說，公司將聯絡已經報名的人，向他們提供其他遊覽中國的方法。

但是外界的批評依舊。有網友質疑，Airbnb的做法是為推廣公司，而濫用這個中國的地標。中國官方人民網更轉載評論指長城是「老祖宗留下的東西，不能這麼任人折騰」。

評論還質疑：「長城的魅力已然是『地球人都知道』了，還用靠一家小公司的民宿去宣傳、增加嗎？」

圖片版權 AFP Image caption Airbnb也曾經在澳洲大堡礁舉辦類似活動。

星巴克2000年在北京故宮博物館開設分店，同樣引起爭議，指這家連鎖咖啡店與故宮格格不入，它最終在2007年結業。

Airbnb曾經在世界許多其他名勝舉辦類似的活動，包括在澳大利亞的大堡礁、巴黎的地下墓穴和潛水艇中渡過一個晚上。它和途家網、小豬短租等民宿租房服務在中國大受歡迎，這是因為中國當局目前尚沒有專門的法律管制這種提供短期租房服務的網站。

但Airbnb在紐約、巴黎、東京和香港等城市卻受到許多限制，批評一些房東經常把自己的房間出租，變相成為了酒店。許多城市分別都已經通過法律，管制這種短期租房服務。