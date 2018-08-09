圖片版權 pxmartchannel Image caption 疑似影射陳文成事件的廣告截圖。

農曆七月，也就是台灣人俗稱的「鬼月」即將到來。各大超市把握機會促銷祭祀食品，大發「鬼財」。根據台灣量販店統計，和祭祀相關的大包裝食品、飲品的銷量會比平日上漲五成以上。

台灣最大的量販超市之一「全聯福利中心」日前推出中元節系列廣告，但因為被網民發現廣告主角們疑似是以台灣威權統治時期的政治受難者為藍本，引發熱烈討論，全聯因此發聲明澄清，並將廣告下架。

最受關注的是「青年篇」，廣告中一名講台語（閩南話）的年輕男性懷抱一隻黑貓，對著鏡頭感謝陽間的人們提供祭品讓他飽餐好幾頓，他代表「好兄弟」（台灣對鬼魂的代稱）、「好姐妹」，感謝善良的人們。

廣告商台灣奧美集團還在Facebook及Instagram以廣告中青年的頭像創建帳號「Allen Chen」與網民互動。但眼尖的網民發現，廣告中陳先生背後的鏡子顯示的日期是民國七十年（1981年），是威權統治時期的政治人物陳文成離奇死亡的年份。在Facebook的資料中，「Allen Chen」出生於1950年，1968年至1972年就讀國立台灣大學，也符合陳文成的生平。

（2018年8月7日發佈，全聯表示將於三日後移除）

「陳先生廣告」在網路上引發熱烈討論，網民認為全聯「很夠膽」觸碰在威權統治時代的政治懸案，是「轉型政義」往前進的一步。但事件發酵後，全聯火速將廣告下架，並在全聯官方Youtube頻道發佈限期三日的「2018 全聯中元影片初衷說明」，與廣告商台灣奧美集團聯合發表聲明稱這三支影片想傳達的是「『感恩』與『感念』的價值觀。」全聯關閉了YouTube對影片留言評論的功能。

聲明中表示，影片角色設定的「思考很單純」，「只是希望能夠兼容台灣這塊土地上生長的不同族群，分別是早期曾受日本教育說日語的媽媽、操外省口音的眷村伯伯以及講台語的知識青年。無論什麼背景、出身，都能一視同仁地得到愛與包容，是這個社會最偉大的地方，而中元普渡的習俗證明了這種美好的真實存在。」

對於廣告下架的原因，聲明中解釋：「由於某些與事實不符的影射聯想，造成社會的紛擾討論，我們在不希望爭議擴大甚至扭曲原意的考量下決定停止廣告的電視播放，但真相和初衷，有讓大眾知道的必要。」

陳文成是誰？

圖片版權 cwcmf Image caption 陳文成照片（圖左），圖右為陳文成岳父陳錦華。

陳文成1950年生於台灣，從台大畢業後赴美深造，取得博士學位後在美國卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）擔任統計系助理教授。在美國期間，陳文成積極關心蔣家威權統治下的台灣人權、台灣民主化議題，並資助黨外雜誌《美麗島雜誌》。現在台灣民進黨的大老陳菊、呂秀蓮等人，都曾因《美麗島雜誌》成為政治犯被國民黨政權監禁。

1981年7月，陳文成偕同妻女回台灣探親，被戒嚴時期負責警備治安、動員管理的軍事機構「警備總部」人員以資助《美麗島雜誌》為由從家中帶走調查，7月3日陳文成被發現陳屍於台大研究生圖書館旁。官方公布的死因是「畏罪自殺」，死亡證明書上載，死因是由高處墜落出血過多而死。但驗屍官發現屍體遍體鱗傷，有疑似刑求的傷痕。

卡內基美隆大學校長查德·賽爾特（Richard Cyert）在校內主持追悼會，並出席美國眾議院聽證會，強烈質疑陳文成因為追求民主的政治立場被台灣當局謀殺。賽爾特促成統計系主任和法醫到台灣調查陳文成死因，將調查報告寄給當時的總統蔣經國，呼籲他停止讓「職業學生」監視在海外的台灣人。

美國眾議院1982年針對台灣戒嚴法舉行聽證會，呼籲台灣解除戒嚴。

台灣於1987年由蔣經國總統宣佈解嚴，但陳文成的死因依然成謎。1998年陳文成博士紀念室開館。2015年，台大校務會議正式通過，將陳文成的陳屍地點命名為「陳文成事件紀念廣場」。

三人都和政治事件有關？

圖片版權 pxmartchannel Image caption 廣告中說日語的年輕母親與女兒，被網民認為是影射林江邁或丁窈窕。

另外兩支廣告也被網民認為是影射白色恐怖時代的政治受難者。

全聯新聞稿中「受日本教育說日語的媽媽」被認為是二二八事件導火線的煙販林江邁，也有人認為是生於日治時期，在白色恐怖時期被判為匪諜，於28歲之齡被槍決，遺下一女的丁窈窕。

「操外省口音的眷村伯伯」則被網民認為是殷海光，廣告商也為老伯開設了名叫「庾天輝」的Facebook帳號，「天輝」對「海光」引發揣測。

殷海光1919年生於湖北，國共內戰後來台，曾任台大哲學系教授，主張自由主義，他的著作在國民黨統治時期多次被查禁，政府禁止他出國訪問，施壓讓殷海光離開台大教職，並派人監視他的生活起居，殷海光1969年病逝，終年49歲。

廣告下架事件發酵後，殷海光基金會在Facebook發文表示，當初廣告團隊曾來殷海光故居勘景，但表示網民猜測廣告主角是殷海光「是個誤會」，「最顯著的差異，殷海光先生不到五十歲就因病去世，跟原來的設定相差甚遠。」

基金會的聲明表示：「對於製作單位深藏的用心，基金會在此表達正面態度。歷史應該被正面看到、正面討論。」

目前Allen Chen、庾天輝這些帳號都已關閉。

商業操作？

圖片版權 Getty Images Image caption 中元節祭祀是台灣民俗盛事，因為祭品，也帶來商機。

廣告上架又下架，成功在社群網站上引發討論。有些網民質疑這是商業炒作手段，業主全聯下架廣告的處理方式也引發揣測，有人稱全聯有國民黨背景，有人認為是全聯不想讓全聯董事長回想女兒墜樓身亡的不幸事件，稱全聯是「黨國威權打手」。

系列廣告的導演羅景壬從2000年開始拍廣告和MV，曾獲得多項廣告獎，他的作品過去也曾涵蓋社會議題，張惠妹歌曲《身後》的MV也出自他之手，希望觀眾正視「死亡」。中元節廣告爭議發酵之後，台灣記者稱聯繫不到羅景壬。

台灣知名出版人顏擇雅在Facebook撰文評論稱「廣告影射方式是若即若離，既是陳文成，也不可能是陳文成。既達到商業效果，又守住方寸。非常大膽，也非常謹慎。這點最厲害，」她說：「這案例是可以上廣告學教科書的，還有商業人類學教科書。」

「至於陳文成基金會與關心真相的所有人，我建議他們謝謝奧美團隊做到一般 NGO 做不到的事，讓許多對台灣白色恐怖歷史毫無興趣的人第一次知道陳文成其人其冤。」顏擇雅說。

在Facebook擁有超過10萬名粉絲的廣告從業人員「凡槿（廣告小妹）」發文表示，全聯花錢做廣告，沒有義務對觀眾做歷史普及教育。廣告業者身為提供服務的一方，應該以客戶為重，不是以社會為優先。

「廣告小妹」隔空喊話：「轉型正義如果花的是自己的錢，我崇拜你；可是如果欺瞞業主以他人的資源實現個人抱負，老實說，我有點瞧不起。」

公民記者林雨蒼則在Facebook上回應「廣告小妹」，認為她誤解了轉型正義。林雨蒼寫到：「這種對政治的冷感，對人權、對歷史無知的狀況，就正是台灣過往威權體制下政府所希望人們所相信的東西。人們最好對這些東西無知，只要相信威權帶給人的安全感，無理由的相信統治者。而這種狀況，其實就正是轉型正義透過審視國家系統性錯誤的同時，透過證據的揭露、公開資料，讓大眾能不再無端相信威權，而能夠知道要對當權者抱持著懷疑，要能夠閲讀資料，審視政府的作為，限制政府權力的濫用。」