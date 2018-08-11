BBC中文每周推薦：你不容錯過的六個故事

2018年的第32周，中美貿易戰繼續升級和發酵。中美雙方繼續對對方加徵關稅，貿易戰的影響開始延伸至生活的方方面面。過去的一周，千人聯名要求解聘一名清華大學的教授。這在中國並不多見。這個暑假，中國的小朋友和大朋友將與一部迪士尼電影無緣，這部維尼熊電影在中國吃了閉門羹。中國的不同省份也在加大對生育的鼓勵，連《人民日報》也將生娃上升到「國事」，但在中國民間，不生的聲音非常強烈。

台灣金門離島小島在近來兩岸的冷互動下，與福建晉江通水，可以說是難得的喜事。然而，在這樣的喜事下，依舊可以看到兩岸的不同態度。

香港在過去的上周末失去「香港之光」盧凱彤，年僅32歲的她，在8月5日上午，在香港島的跑馬地，從二十幾層高樓墜落身亡。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，廣受讀者關注，如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1 中美貿易戰：中國600億美元反擊 白宮欲聯手歐盟對抗中國

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上周五（8月3日）晚間中國國務院關稅稅則委員會公告稱，決定對原產於美國的約600億美元商品徵收5%-25%不等的關稅。中美雙方繼續口水戰，中國官媒說這是精心設計的反制措施，打擊力度不會弱，要把國內的影響降到最低。美國說，中國不要低估特朗普的決心，而且將在貿易上越發孤立中國。

2 胡鞍鋼被諷"給帝王唱讚歌" 千人聯名要求清華將其開除

圖片版權 CNS Image caption 胡鞍鋼

事件主角胡鞍鋼是清華大學國情研究院院長。事件起因於去年6月他發佈一份研究報告。報告稱，中國已進入全面趕超、主體超越美國的時期，綜合國力世界第一。批評者稱，這份報告「拋常識於不顧，視學術為無物」，學術不端、誤國誤民。清華校友聯名要求學校將其解僱。但維護者認為，他不應因學術觀點而解聘。

3 英倫熱議：維尼熊電影吃了中國閉門羹

圖片版權 Empics Image caption 2015年9月，中國紀念抗日戰爭勝利70週年，習近平乘坐紅旗牌汽車檢閲部隊

小熊維尼曾多次成為中國網管部門的封殺對象。有報道稱，小熊維尼只是因為貌似中國最高領導人習近平，導致其成為中國網絡的禁用語。

4 "兩個都跟碎鈔機一樣 生三個我怎麼養？"

圖片版權 YUan Image caption 作家寧遠說：「每生一個的當時都覺得這是最後一個了。因為生的時候還是很辛苦，覺得再也不要受罪了……但是很快就忘記了。」

中國在2016年全面放開二胎限制，但數據顯示，二胎政策放開後，一胎的新生兒數據不升反降。中國的育齡夫婦背負教育、醫療和住房三座新大山，而不敢生育。一位網友給BBC中文留言稱，「房價是最好的避孕藥。」

5 金門福建兩地通水：賦予台海政局的三個對比

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣金門離島小島——獅嶼。島上插有中華民國青天白日旗，對面高樓大廈是福建廈門市（2018年4月20日資料照片）。

金門島在過去，即有水資源不足與超抽地下水的問題。2015年，當時執政的國民黨與共產黨簽署供水契約，但2016年台灣換民進黨執政後，中方態度轉趨強硬，讓台灣在很多國際場合上被打壓，最後選擇低調處理通水儀式。

6 "香港之光"盧凱彤離世：32歲歌手的跌宕人生

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盧凱彤1986年生於加拿大多倫多，4歲時回到香港讀書，2001年加入黃耀明領軍的"人山人海"製作公司麾下，與林二汶成立組合at17。組合名字的意思是，當時盧凱彤15歲，林二汶19歲，平均一下就是17歲。

盧凱彤生前一直關心社會議題，2014年雨傘運動期間，她支持參加運動的人士，香港音樂界創作的《撐起雨傘》，她也有份演唱，她又試過戴黃絲帶演出。她也通過歌曲展現許多社會議題。她2016年發佈的專輯《你的完美有點難懂並不代表世界不能包容》，直截了當地交代了她對世界的看法，專輯內的歌曲由核電、污染、講到城市人抽離、青少年自殺、同性婚姻、抑鬱症等等。