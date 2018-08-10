「最狂抓寶王」：台灣老伯單車架11部手機玩寶可夢

圖片版權 EPA Image caption 陳三元與他的抓寶車

如果你想抓到全部的寶可夢，就需要擁有對的配備。

今年70歲的陳三元是一名退休的風水堪輿師父，他近日在台灣爆紅不是因為他的職業，而是「寶可夢抓寶王」。他在單車上架設11部手機用來玩精靈寶可夢（Pokemon Go），他計畫再添購四部手機。

家住台北的陳三元被暱稱為「寶可夢阿伯」，他經由孫子的介紹接觸到這款AR實境遊戲，進而產生熱愛，他最高紀錄可以一天玩超過20小時，直到手機電力耗盡。

為了抓寶興趣，他已經花費近四萬新台幣（約8900人民幣，10245港幣）。

圖片版權 EPA Image caption 他的抓寶設備可以讓他連續玩20小時。

圖片版權 EPA Image caption 陳三元因為玩寶可夢成為當地名人。

陳三元用行動電源（充電寶）給多部手機供電，讓他能穿梭在台北的大街小巷抓寶到深夜。

台灣電競資訊平台「EXP.GG 電玩速時面」六月就報道過他，當時他只用九部手機抓寶。他的「事蹟」被轉發到美國論壇Reddit，台灣媒體形容陳三元「抓寶紅到國外」，台灣媒體的報道也蜂擁而至。

陳三元說玩寶可夢讓他交到朋友，而且能預防阿茲海默症。

圖片版權 EPA Image caption 陳三元穿梭在台北抓寶。

根據台灣《蘋果日報》報道，他買手機只是用來抓寶可夢，沒用其它功能。他在車籃內放著許多行動電源，還有工業用等級的。雖然玩了兩年，他還是叫不出所有寶可夢的名字，但他依然熱愛抓寶，他希望未來能出國抓一些台灣沒有的寶可夢。

譯名從異到同

2016年五月，日本任天堂正式公布大中華地區統一的中文譯名，統一稱為「精靈寶可夢」。過去香港譯名「寵物小精靈」、台灣譯名「神奇寶貝」，中國大陸或和台灣用相同譯名，或稱「口袋妖怪」。2016年七月，Pokemon Go遊戲推出，迅速引發全球抓寶熱，遊戲商任天堂賺得盆滿缽滿。

Pokemon Go的玩法很簡單，玩家在手機上下載app，透過AR技術在現實地圖上搜尋出現的寶可夢，滑動手機屏幕丟出「寶可夢精靈球」捕捉寶可夢。抓寶除了要到處走動，還可以在虛擬道館挑戰玩家，提升等級。

遊戲大受歡迎，一名英國自閉症男孩的母親表示，這款遊戲讓兒子願意出門，人也變得更愛與他人互動，但遊戲也招致批評，有玩家因為低頭看手機抓寶而發生交通事故，有些「抓寶聖地」被玩家擠得水洩不通，干擾到當地居民生活。