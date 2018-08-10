圖片版權 Weibo Image caption 面臨被拆毀風險的韋州清真大寺以中東風格建造，有數個高聳的尖塔和圓頂。

中國西部的寧夏回族自治區同心縣，數百名穆斯林與當地政府對峙，以保護當地的清真寺不被拆除。

有官員表示，新落成的寧夏韋州清真大寺沒有獲得適當的建築許可證。

但信眾拒絶退縮， 一位居民表示他們「不會讓政府碰清真寺」。

中國是大約2300萬穆斯林的家園，幾個世紀以來，伊斯蘭教在寧夏一帶佔據主導地位。

但人權組織表示，中國官方對待穆斯林的敵對情緒越來越多，特別是有外國宗教影響的情況下。

面臨被拆毀風險的這座清真寺以中東風格建造，有九個洋葱頭形狀的圓頂、伊斯蘭特有的星月標誌以及四座用於穆斯林禱告的尖塔。

有媒體報道稱，北京將此視為中國穆斯林人群伊斯蘭化和阿拉伯化的代表，對這種趨勢感到非常擔心，同時正採取手段使這些宗教走向「中國化」。

資料顯示，這座清真寺建築於去年完工。它取代的是一座古老中式清真寺的複製品——擁有600年歷史的韋州老清真寺在中國文革中被損毀。

對峙是如何開始的？

當地政府與8月3日下發通知稱，因為缺少必要的規劃和施工許可證，清真寺將被「強行拆除」。

圖片版權 Getty Images Image caption 回族是中國最大的穆斯林少數民族群體之一。

據路透社報道，該通知在當地回族穆斯林的社交網絡上被廣泛分享和傳播。

根據《南華早報》報道，這次政府行動遭到廣泛質疑的一點是，如果沒有取得相關許可，當局為何沒有在清真寺建造過程中叫停，卻在兩年工期完成後才決定拆毀。

抗議活動於周四在清真寺外進行，並持續至周五。在中國社交媒體上傳播的照片顯示，龐大的人群聚集在巨大的白色清真寺周圍。

一位居民表示，當地回族群眾與政府之間的談判陷入僵局。

「我們現在處於對峙狀態，」一名不願透露姓名的居民告訴媒體。 「大家不會讓政府碰清真寺的，但政府也不會退縮。」

目前尚不清楚，原本計劃在周五開始的拆除是否執行，或者是否雙方達成妥協。

該縣伊斯蘭協會的一位官員表示，清真寺不會被完全拆除。他告訴路透社，政府只希望建築結構「翻新以減少其規模」。

到目前為止，中國官方媒體對此案沒有任何評論。

BBC駐北京記者麥迪文（Stephen McDonell）分析稱，數百年來中國的回族穆斯林清真寺建築風格都比較傾向中式建築。但這次發生對峙的韋州清真大寺擁有四個宣禮塔和九座圓頂，似乎被當地政府視為中國穆斯林人群阿拉伯化的標誌。政府因此宣佈，建築許可中的條款沒有得到執行。

圖片版權 Getty Images Image caption 與維吾爾人不同，回族的穆斯林群體以漢語為母語

在中國有宗教自由嗎？

理論上講，中國憲法保障宗教自由，但實際上，宗教活動長期以來嚴格由政府控制。

例如，中國政府曾宣稱建築上的十字架違反規劃，因此一些基督教堂曾被迫拆除屋頂的十字架。

近年來，秉持無神論的中國共產黨對於外來宗教在中國的影響相當警惕，於是當局展開運動希望將這些宗教進行"中國化"改造。

雖然回族穆斯林大部分實現了較好的融合，並擁有極大的宗教活動自由，但他們也看到，在新疆西部的維吾爾族穆斯林面臨來自政府的不斷增長的壓力。

人權組織稱，新疆公民越來越多地受到政府侵入性地監視和控制，很多人因「極端主義」行為而被懲罰，比如在公共場合帶面紗，或者拒絶觀看和收聽公共廣播和電視節目。

數以千計的維吾爾族人被強行送到勞教所。人權觀察組織稱，被拘留者必須被迫放棄其民族和宗教身份。

但國際特赦組織表示，目前拆除寧夏清真寺的舉動表明，政府正在尋求擴大對其他穆斯林少數民族的控制。

今年早些時候，在鄰近的甘肅省，臨夏地區的16歲以下兒童被禁止參加宗教活動，這一舉動令回族領袖們感到震驚。

「很明顯，中國政府對中國穆斯林的敵意不僅限於維吾爾族，」研究員帕特里克·潘（Patrick Poon）告訴BBC。

「回族穆斯林通常被認為不太容易受到鎮壓，但這一事件證明政府決心對中國各個穆斯林少數民族採取全面而嚴厲的態度。」