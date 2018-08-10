戴上少先隊紅領巾之後 蒼井空成了敏感詞

日本女星蒼井空早前出席上海一家男性藥品公司的「公益宣傳活動」，並與台上多名男子一樣戴上中國少先隊的紅領巾，引來民間甚至官方的關注。民間的批評更蔓延至蒼井空，認為讓這名前AV女星戴上紅領巾「玷污了少先隊」。

中國少年先鋒隊全國工作委員會（簡稱全國少工委）周四（8月9日）發出聲明，譴責上海臻海實業「不正當使用紅領巾營銷炒作」。行為無視社會公序良俗，也無視紅領巾的精神內涵。聲明也指出，全國少工委將聯合有關部門對臻海實業涉嫌違反《英雄烈士保護法》的行為「依法追究其法律責任」。

聲明提到公司有邀請蒼井空出席活動，但是沒有點名批評她。雖然如此，她的名字已經成了新浪微博上的敏感詞，無法搜索，但她的個人微博專頁仍然正常運作。

發生了甚麼事？

一條名為「蒼井空被聘請為中國少年先鋒隊輔導員」的視頻八月初開始在中國網絡傳播。視頻的內容顯示蒼井空戴著紅領巾，由三名男子陪同站在一個講台上。

有中國網友後來發現，活動其實是上海臻海實業的宣傳活動，目的是為了推廣旗下以「百臻堂」為商標的壯陽藥，與少先隊無關。這家公司在微博上載了相關的照片和視頻，但後來已經刪除。

全國少工委周四發出聲明譴責後，公司也發出聲明道歉，承認錯誤使用紅領巾，同時稱公司將會「嚴查、自省、保證今後不再發生類似事件」。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國英雄烈士保護法禁止歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神。

「褻瀆紅領巾」

全國少工委提到的《英雄烈士保護法》今年5月實行。中國人民代表大會的網站介紹，這部法律為「維護社會公共利益，傳承和弘揚英雄烈士精神「而制定。它的第22條規定，任何組織和個人「不得將英雄烈士的姓名、肖像用於或者變相用於商標、商業廣告，損害英雄烈士的名譽、榮譽」，但沒有條文規範紅領巾的使用。

這部法律受中國官方和社會一部份人士推崇，但同時有學者擔憂它會嚴重影響歷史研究的自由。它在實行之前，就已經有多宗與「褻瀆英烈」有關的民事案件。

其中，歷史學者、《炎黃春秋》前執行主編洪振快曾對中國當局宣傳的抗日英雄「狼牙山五壯士」的官方描述提出質疑。「狼牙山五壯士」的後人隨後起訴洪振快侵害名譽權和榮譽權，2016年6月，北京市西城區人民法院裁定洪振快敗訴，並且在媒體上刊登公告道歉。同年8月，北京市第二中級人民法院終審駁回上訴，維持原判。

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蒼井空「躺槍」？

除了臻海實業，批評者的矛頭也指向蒼井空。網傳她成為「少年先鋒隊輔導員」後，在中國社交網站有許多人留言指她身為前AV女優，根本無法好好輔導中國的青少年。

根據香港大學微博視野（HKU weiboSCOPE），一些含有蒼井空名字的微博已經被刪除。蒼井空至今仍未就事件回應，目前也未知道她在中國的發展會否受影響。

中國中央電視台2016年播出一套有關紅軍長征80週年的紀錄片後，也引來前艷星被指「污蔑」中共歷史的爭議。央視當時播出的《震撼世界的長征》其中一集，由美籍華裔演員白靈主持，但引來包括官方《人民日報》不點名批評攝製單起用「污蔑解放軍」的「艷星」。

Image caption 蒼井空的名字在新浪微博上已經無法搜尋。

但與白靈的個案不同，蒼井空近年才轉到中國發展，有評論認為她可能根本不知道紅領巾的意義，而只是按主辦方的要求，把這條領巾戴到脖子上。

其中，上海臻海實業在官方微博發出道歉聲明後轉載一篇評論文章，列出了蒼井空近年在中國的活動，包括2013年四川雅安發生七級地震後為當地災民祈福。

文章認為中國的革命先烈大概無法接受一個娼妓戴上紅領巾，但他們應該擁有「讓一個熱愛中國、熱衷於中國災難助學公益的異邦女子來暫時地戴上紅領巾的一種胸懷和氣度」。