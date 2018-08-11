圖片版權 Getty Images Image caption 過往不少維族人曾經維權，圖為2009年，一批婦女稱自己家屬被中國當局囚禁。

聯合國消除種族歧視委員會稱有「可靠情報」，證明中國在新疆的「反極端主義中心」秘密囚禁百萬維吾爾族人。

中方尚未評論有關指控，但北京此前曾否認針對穆斯林的「政治再教育營」。

這個消息傳出之時，寧夏自治區就發生穆斯林回族相關事件，有回族人不滿當局試圖拆卸一座清真寺，與警方對峙。

「可靠情報」

聯合國消除種族歧視委員會，星期五（8月10日）在日內瓦開始審議中國履行《消除一切形式種族歧視國際公約》報告。

在首日聆訊上，美國籍委員、人權律師蓋伊‧麥克杜格爾（Gay McDougall）提出，根據可靠情報，中國涉嫌將百萬名維吾爾族穆斯林，送到秘密的「政治再教育營」扣留，以打擊當局所謂的「宗教極端主義」。麥克杜格爾表示，委員會對有關情況「深表關注」。

維吾爾族人佔新疆人口約45%，過去幾個月已多次傳出穆斯林被扣留的消息。

BBC駐日內瓦記者福克斯（Imogen Foulkes）報道稱，國際特赦組織與人權觀察等國際民間組織，向委員會提交有關證據，稱當局強迫被關押的維族人聽政府的政策宣講。

代表流亡維族人、被北京定性為「暴力恐怖組織」的世界維吾爾代表大會表示，被扣押的人經常要挨餓，「再教育營」內的酷刑虐待行為普遍，而這些人並沒有被起訴任何罪行，亦無法通過法律途徑維權。

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此前類似的打壓指控

海外人權團體之前已多次提出有關秘密「再教育營」的問題，美國新奧爾良羅耀拉大學歷史系助理教授萊恩‧圖姆（Rian Thum）今年5月在《紐約時報》撰文，稱中國自2016年以來，至少耗資六億八千萬元人民幣，在新疆各地興建拘留設施。

在4月，美國高級外交官石露蕊（Laura Stone）稱，數以萬計的人被扣留在「再教育營」，中國外交部反駁，指新疆各族人民安居樂業。

你的器材不支持播放多媒體材料 已逃亡的新疆維人：我寧願妻子與母親被槍斃，也不想她們被中國政府虐待致死

中國代表團團長，中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表俞建華，在聯合國消除種族歧視委員會開場發言中表示，今年3月全國「兩會」通過的《憲法》修正案，提出要「維護和發展各民族的平等團結互助和諧關係」。俞建華稱，在中國政府的努力下，「民族地區經濟大幅發展，人民生活水平持續提高」，「不斷提高少數民族享受各項人權的水平」。

中國去年4月實施的《新疆維吾爾自治區去極端化條例》，將維族女人穿戴罩袍、男人蓄須等行為，與極端主義相提並論，並加以禁止。

世維會今年7月發放消息，稱身穿長身外衣的維族女性，被人當街剪短衣服，迫使她們放棄穆斯林傳統。

人權觀察亦在5月份發表報告，稱中共在新疆擴大「結對認親」運動，要求黨員幹部到穆斯林家庭居住，向穆斯林宣傳社會主義價值觀。中共新疆自治區黨委書記陳全國今年2月接受《人民日報》專訪時表示，全疆百萬幹部職工與結對認親戶「同吃同住同勞動」，在冬至期間一起按照華北漢人習俗食餃子，「親如一家、其樂融融」。

就在聯合國委員質疑新疆穆斯林人權狀況之際，寧夏自治區同心縣星期四起，有數百名回族穆斯林，到縣城韋州清真大寺外聚集，阻止當局拆卸清真寺。

圖片版權 Weibo Image caption 面臨被拆毀風險的韋州清真大寺以中東風格建造，有數個高聳的尖塔和圓頂。

據報導，這座清真寺系最近才建成，取代在文化大革命中被破壞的百年古寺。當地政府表示，清真寺興建過程中，並無任何規劃同施工許可，因此下令拆除。

BBC駐北京記者麥笛文（Stephen McDonell）指出，幾百年來，回族清真寺建築風格，都比較傾向中式建築，但新建成的的韋州清真大寺擁有四個洋葱形狀的宣禮塔，以及九座圓頂，似乎被當地政府視為中國伊斯蘭教徒「阿拉伯化」的標誌。

麥笛文說，觀察人士擔心寧夏當局一旦採取過激手段打壓，會將本來擁護中共管治的回族人，推向激進勢力。