「三孩政策」來臨？豬年郵票引發熱議

圖片版權 CNS Image caption 明年將會踏入豬年，中國郵政集團公司推出豬年特別版郵票，上面有兩隻大豬和三隻小豬。

中國很可能會進一步修改「二胎政策」——這從官方推出的郵票可以看出端倪。

明年將會踏入豬年，中國郵政集團公司推出豬年特別版郵票，上面有兩隻大豬和三隻小豬，表面看來與政策沒有甚麼關係，但網民紛紛議論，是否暗示中國即將為生育政策鬆綁。

微博網民發現，兩年前「一孩政策」仍然實施的時候，中國推出了猴年郵票，上面印有兩隻小猴。

近日，中國政府積極鼓勵夫婦生多一個小孩。地方政府提出諸如免稅優惠、教育及房屋津貼等措施，吸引夫婦生小孩。

中國官媒也在暗示，政策很可能會有所改變。《新京報》發表的文章表示，「顯然，二胎政策的放開並未對人口出生率的提高起到太大作用」。

1979年，中國推出具爭議性的「一孩政策」，在2015年底撤銷。但父母並沒有急於生第二胎。年輕父母稱，他們連一個小孩都難以養育，更何況要多生一個。

圖片版權 CNS Image caption 中國郵政集團公司稱，郵票體現出「全家福」的概念。

據中國媒體報道，以「快樂家庭」為主題推出郵票，今次已是第四年，其中一隻豬的郵票是「象徵著正在奔向美好的生活」，另外「五福齊聚」，兩隻大豬和三隻小豬同時出鏡，體現出「全家福」的概念，也寄托了新春時五福臨門的美好祝福。

一般而言，中國政府會在過年前，圍繞一些主題提出一些想法，數以千計的網民把郵票視為政府的一些暗示。

微博網民「山東馬哥」找回以前的郵票，發現以前只是有一隻猴子，2016年的就有一隻猴媽媽和兩隻小猴子——郵票是在「一孩政策」取消前落實設計。

中國在1979年底推出「一孩政策」以降低國家出生率，雖然當年的生育率已經出現下跌，1970年每名女子平均誕下5.8個小孩，到1978年則是2.7個。

網民「sven_shi」分享了這次新的豬郵票，她說因為勞動人口每年減少2,500萬人，成為需要社保供養的人口，希望大家理解為甚麼現在不僅要鼓勵生二胎，還要生三胎。

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這則微博被轉載超過1,000次，反映了中國人口老化問題的挑戰，到2050年，估計全國超過四分之一的人，年齡超過65歲。

中國的生育率在全球來說屬於偏低，一般認為每名女性平均要誕下2.1名小孩，才有足夠新小孩去填補人口，但中國目前的數字，仍然是低於2.1。

中國同時因重男輕女傳統，在「一孩政策」下，促使家庭傾向要男丁，如果懷孕得知是女性，有些人會選擇放棄，結果產生性別失衡的問題，估計目前中國男性比女性多出三千多萬人。

但政府目前爭取年輕夫婦生育更多小孩的政策並沒有成效。微博的網民都說，沒有能力負擔兩個小孩。

一些網民說，怎麼也養不到三個小孩，不需要「三胎政策」；亦有網民表示，目前經濟和人民生活，都不適合有更多小孩；一些人就認為，教育制度需要改變。

其中一人說，「與其鼓勵大家像豬一樣生活，還不如減輕教育界的壓力並開設更多育兒院。」

圖片版權 CNS Image caption 生肖郵票由韓美林設計，第一圖名為「肥豬旺福」，象徵奔向美好的生活。

一些人就提到，「三孩政策」會影響女性就業：「這會令企業更加不想聘用沒有小孩的女性。」

而房價上漲也影響生育的意欲。

「我負擔不了一間大屋，大屋也不是必需的；我負擔不了養育一個孩子，所以孩子也不是必需的，」其中一名網民說。

事實上，郵票完全可能不是為了「三孩政策」而設計。2007年，那年的生肖郵票豬家庭，就有五隻小豬。

但許多人相信中國會向前多走一步。有學者估計，中國有九成的可能在下一年全面放開生育政策。