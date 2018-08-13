《台灣旅行法》通過後 蔡英文再度過境美國有何「突破」

圖片版權 CNA Image caption 蔡英文當地時間12日下午抵達美國洛杉磯過境，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty（右3）、駐美代表高碩泰（右2）登機迎接。總統府秘書長陳菊（左2）、外交部長吳釗燮（左）等隨團。

蔡英文於台灣時間8月12日到20日率團出訪，展開「同慶之旅」。這是她任內第五度出訪，其中四次過境美國。她受邀至巴拉圭參加阿布鐸（Mario Abdo Benitez，又譯阿布多）總統就職典禮，接著赴貝里斯（伯利茲）會見該國政要，去程過境美國洛杉磯，回程將過境休斯頓。

根據中華民國僑務委員會消息，蔡英文此次過境美國，有三項突破，一是以中華民國元首身份到中華民國官方駐美單位參訪，二是參訪美國聯邦機構，三是以往過境期間新聞採訪的管制全面解除。

美國高規格接待？

圖片版權 CNA Image caption 蔡英文抵達下榻的洲際飯店，下車向僑胞們致意。

蔡英文於美西時間12日中午抵達洛杉磯，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty） 、駐美代表高碩泰接機。蔡英文當地時間12日晚間舉行僑宴，台灣《聯合報》發自洛杉磯的報道稱，近日台灣東亞青運主辦權被取消、航空公司被中國要求改名等事件，讓僑胞感到不平，因此積極歡迎蔡英文到訪，僑宴出席人數達千人，規模是歷年最大。

但在台僑內部有不同聲音，一些親國民黨的台僑組織反蔡英文到訪活動。也有消息指出，中國領事館將組織抗議行動。對此隨團出訪的前高雄市長、現任總統府秘書長的陳菊表示，這是民主的過程，將以平常心對待。

根據台灣《中央社》報道，蔡英文在總統專機上廣播稱：「過境美國期間，我們也會與許多老朋友、新朋友，交換國際局勢的想法與意見。」洛杉磯時間13日上午，蔡英文的行程安排包括：與美國政界友人進行早餐會，之後參訪里根圖書館（雷根圖書館）併發表公開談話，這是蔡英文首度在美國發表公開講話。蔡英文13日傍晚離開洛杉磯前，還會再會晤一些美國政要。

圖片版權 CNA Image caption 蔡英文過境之處有抗議活動。

僑務委員會稱，台美關係在《台灣旅行法》、《國防授權法》之下升溫，有多位美國國會議員邀請蔡英文赴國會參訪併發表演說，但台灣總統府稱，考量中美貿易戰僵持、區域情勢緊張等外部因素，此次出訪不過境敏感的東岸城市，以降低政治性成份以避免無法預期的風險。

陳菊在蔡英文出訪巴拉圭、貝里斯期間，將留在美國，代表蔡英文走訪舊金山、鹽湖城、鳳凰城等地慰問僑胞，再與蔡英文於休斯頓會和，蔡英文預計在休斯頓停留27小時。

中國官媒《環球日報》七月在蔡英文公布將出訪時，就發佈報道，稱蔡英文在美國會面何種層級的官員，是否會「聯美製陸」，「都會影響大陸下一步針對台灣的行動。」

《環球時報》報道稱，按照不成文的規定，台灣總統過境美國時，一般不能到訪首都華盛頓。地點可以政治影響力劃分為四等，第一等是紐約和波士頓，第二等是有大批華人聚居的洛杉磯、舊金山，第三等是邁阿密、西雅圖和休斯敦，雖然不是美國政治經濟中心，但依然是本土大城市，最末等就是阿拉斯加、夏威夷和關島等。

蔡英文任內出訪，此前有三次過境美國，停留城市包括邁阿密、洛杉磯、休斯敦、舊金山、檀香山及關島，但至今未從政治敏感度高的紐約、波士頓等東岸城市過境。

台灣前總統陳水扁2001年、 2003年出訪時曾過境紐約，但當時他與美國政府因為台灣主體性的認知不同，台美關係轉差，2007年陳水扁出訪中南美洲時，只在阿拉斯加停留加油，陳水扁當時沒有下飛機。

台灣目前的邦交國

中美洲地區9個：伯裏茲（台灣稱貝里斯）、薩爾瓦多、危地馬拉（瓜地馬拉）、海地、洪都拉斯（宏都拉斯）、尼加拉瓜、聖盧西亞（聖露西亞）、聖基斯和尼維斯（聖克里斯多福及尼維斯）、聖文森特和格林納丁斯（聖文森）

南美洲地區1國：巴拉圭

大洋洲地區6國：帕勞（帛琉共和國）、馬紹爾群島、基里巴斯（吉裏巴斯）、瑙魯（諾魯共和國）、所羅門群島（索羅門群島）、圖瓦盧（吐瓦魯國）

非洲地區1國：斯威士蘭（史瓦濟蘭）

歐洲地區1國：梵蒂岡（教廷）

唯一南美邦交國

圖片版權 Getty Images Image caption 巴拉圭總統當選人阿布鐸

蔡英文此次獲邀參加巴拉圭新任總統阿布鐸的就職典禮，有機會與其他國家元首同台。

今年四月，出身巴拉圭保守派紅黨（Colorado）的阿布鐸險勝對手，贏得總統選舉。阿布鐸的父親曾任已故獨裁者史托斯納爾（Alfredo Stroessner）的私人秘書，但這並未影響他的當選。

台灣外交部恭賀巴拉圭完成民主選舉，表示台巴邦誼已超過60年，雙方共享自由民主等普世價值，多年來合作推動多項有益國計民生的計劃。將在兩國既有友好基礎上，堅定與巴國新政府加強合作。

今年五月，多米尼加（多明尼加）、布吉納法索（布基納法索）相繼與中國建交、與台灣斷交。後來一度傳出巴拉圭邦交危急。台灣外交部次長劉德立五月到訪巴拉圭，候任總統阿布鐸親口向劉德立保證，台巴邦誼穩定，並親筆寫信給蔡總統，力邀蔡總統出席8月15日的就職典禮。

南美洲內陸國家巴拉圭人口約694萬。1957年與台灣建交，1988年後成為台灣在南美洲的唯一邦交國。

首次出訪貝里斯

圖片版權 Getty Images Image caption 貝里斯以農業為主，近年以清澈海水和熱帶風情開始發展旅遊業。

貝里斯位於中美洲東北部。北與墨西哥接壤，西和南與危地馬拉毗鄰，東瀕加勒比海。總面積2.3萬平方公里，總人口數38.7萬。

美國是貝里斯最大的貿易伙伴和經援國。美國每年向貝里斯派遣約200名和平隊員。近200家美國公司在貝里斯投資，總額約2.5億美元。

貝里斯自1989年10月與台灣建交，台灣也提供不少支援，例如幫忙建造橋樑、協助貝里斯政府更新資訊與通信科技（ICT）系統等等。不過，去年貝里斯主流媒體《Amandala》曾指出，台灣提供6000萬美元（約18.1億台幣）給貝里斯，遠少於給危地馬拉（瓜地馬拉）的6億美元（約181億台幣），媒體質疑「中國難道不會對我們更好？」

台灣外交部當時否認，表示報道稱的181億台幣不是台灣政府目前財務狀況所能負擔的金額。對於援助貝里斯18.1億台幣的說法，台灣外交部稱，基於雙方政府的互相理解與尊重，援助金額一向不公開，而台灣援外計劃屬經常性工作，各項合作皆遵循《國際合作發展法》規範。