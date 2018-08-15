圖片版權 Getty Images Image caption 舉報者稱，釋學誠涉嫌性侵多名女弟子

中國佛教協會官方網站周三（8月15日）稱，中國佛教協會第九屆理事會第三次會議在北京召開。會議接受龍泉寺方丈學誠辭去中國佛教協會會長、常務理事、理事，同意由演覺副會長臨時主持中國佛教協會工作。

本月初，中國的反性侵和性騷擾#Metoo運動燒至佛界。一篇長達96頁的論文式舉報文件揭發中國佛教界一號人物釋學誠涉嫌性侵多名女弟子。

香港媒體《星島日報》周三（8月15日）引述宗教界人士消息稱：「釋學誠近日已被接回福州，在一個小院『閉門思過』，禁止出國」。半月前，《環球時報》英文版則引述要求匿名的知情人士稱，釋學誠多日前曾被帶走審問後被釋放。

消息還稱，龍泉寺目前已關閉。

中國國家宗教事務局月初表示，已經收到舉報材料，開始調查核實。截至周三（8月15日）尚未公布調查結果。

公開資料顯示，釋學誠16歲出家，2005年擔任北京龍泉寺方丈。2015年4月20日，出任中國佛教協會會長，同時任全國政協常委、全國青聯副主席等職務。

北大清華的一些畢業生在龍泉寺出家，因而該寺被稱為"最強科研寺"。舉報者為龍泉寺現都監釋賢佳和前都監釋賢啟，二者皆獲清華大學工程博士學位。

圖片版權 SHI XIANQI Image caption 舉報信長達95頁，包含受害者的文字自述、與釋學誠的短信記錄以及財務交易清單等

學誠於2006年開通博客，2009年起用中文、英文、法文等十種語言在互聯網上弘揚佛法，被譽為最會利用互聯網的法師。在社交媒體微博上，學誠有超過100萬粉絲。

學誠的微博更新停留在8月1日。半月前他發表嚴正聲明，稱原龍泉寺釋賢啟、釋賢佳收集、偽造素材，歪曲事實並散佈不實舉報材料，構陷佛教大德，誤導大眾。

聲明還稱：「此事背景複雜，組織運作，用心險惡，北京龍泉寺將提請上級政府相關主管部門組成調查組，對此事給予調查，以正視聽。」

學誠微博關閉評論功能。但不影響網友們對學誠辭職一事的關注。網友們轉發微博，「發現陝北」稱：「自己狂扇了自己一個耳光，出家人不打誑語。」

「你長大我未變老」稱：「@學誠法師 欺世盜名，玷污了佛教的清譽。」